Psychopaci od lat fascynują nie tylko podcasterów kryminalnych i ich słuchaczy, ale też naukowców. Kojarzą się z brakiem empatii, chłodnym kalkulowaniem i trudnościami w budowaniu relacji. Teraz badacze dorzucili do tego obrazu jeszcze jeden element - fizyczną budowę mózgu. Okazuje się, że osoby o wysokim poziomie tych zaburzeń mogą mieć… większą powierzchnię jego kory.

Badania mózgu na ponad 800 osadzonych

Najnowsze badanie opublikowane w czasopiśmie Biological Psychiatry Global Open Science objęło 804 dorosłych mężczyzn przebywających w więzieniach. To nieprzypadkowa grupa, bo psychopatia występuje tam znacznie częściej niż w populacji ogólnej, sięgając nawet 25 procent.

Naukowcy postanowili sprawdzić, jak cechy osobowości odbijają się w strukturze mózgu. Empatia, jak podkreślają, nie jest jednym uczuciem, lecz złożonym procesem. Obejmuje zdolność współodczuwania, rozumienia cudzej perspektywy i "wejścia w czyjeś buty".

Wyniki pokazały wyraźny wzór. Im wyższy poziom psychopatii, tym niższa tzw. empatyczna troska, czyli emocjonalna reakcja współczucia. Co ciekawe, zdolność intelektualnego rozumienia innych ludzi nie była już tak jednoznacznie powiązana.

Większa powierzchnia, nie większa objętość

Najbardziej zaskakujący wniosek dotyczy samej budowy mózgu. Mężczyźni z wyższym poziomem psychopatii mieli większą powierzchnię kory mózgowej, szczególnie w obszarach odpowiedzialnych za emocje i relacje społeczne. Jednocześnie grubość kory pozostawała bez zmian.

To ważne, bo wcześniejsze badania skupiały się głównie na objętości tzw. istoty szarej i sugerowały raczej jej zmniejszenie u osób socjopatycznych. Nowe podejście pokazuje, że obraz jest bardziej złożony. Nie chodzi tylko o "ile mózgu", ale też o jego "rozłożenie".

Badacze zauważyli też, że u osób z wysoką psychopatią granice między różnymi obszarami mózgu są mniej wyraźne. W praktyce oznacza to, że regiony odpowiedzialne za różne funkcje są do siebie bardziej podobne i mniej wyspecjalizowane.

Jak można wykorzystać to badanie?

Choć wyniki nie dają jeszcze prostych odpowiedzi, to otwierają nowe kierunki badań. Lepsze zrozumienie związku między strukturą mózgu a czyimś zachowaniem może w przyszłości pomóc w opracowaniu skuteczniejszych metod terapii.

