W badaniu zdrowi ochotnicy uczestniczyli w sesjach treningu mózgu, podczas których próbowali różnych technik mentalnych, by zwiększyć aktywność w konkretnych obszarach mózgu. Wyniki ich działań były prezentowane w czasie rzeczywistym w formie punktów - im wyższa aktywność mózgu, tym wyższy wynik.

Po czterech sesjach uczestnicy otrzymali szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Analiza krwi pobranej po dwóch i czterech tygodniach wykazała, że osoby, które skutecznie pobudzały część układu nagrody w mózgu, a konkretniej pole brzuszne nakrywki (VTA), wytworzyły silniejszą odpowiedź immunologiczną.

Jak pozytywne myślenie wpływa na odporność

Najskuteczniejszą metodą aktywacji VTA okazało się wyobrażanie sobie pozytywnych zdarzeń i formułowanie pozytywnych oczekiwań. Choć efekt nie oznacza, że samo pozytywne myślenie wyleczy choroby, pokazuje ono, że mentalne strategie mogą wspomagać działanie układu odpornościowego, zwiększając skuteczność szczepień lub potencjalnie wspierając walkę organizmu z infekcjami i nowotworami.

To pierwsza demonstracja u ludzi, która wskazuje, że jeśli nauczymy się pobudzać układ nagrody w mózgu, skuteczność szczepienia wzrasta

Nie zastąpi szczepień ani leczenia

Naukowcy ostrzegają, że pozytywne myślenie nie zastąpi szczepień ani standardowej opieki medycznej. Dr Nitzan Lubianiker, współautor badania, zaznacza: "Nasze podejście jest wyłącznie narzędziem uzupełniającym, które może zwiększyć odporność organizmu na szczepienie". Podobnego zdania jest Jonathan Kipnis z Washington University w St. Louis, który zaleca jednak większe badania: "Efekt może być istotny klinicznie, ale dopiero większe badania to potwierdzą".

Niemniej specjaliści sugerują, że pozytywne komunikaty od personelu medycznego mogą mieć realny wpływ na pacjentów, nawet jeśli efekt jest niewielki. Profesor Jeremy Howick z Uniwersytetu w Leicester zaznacza, że stwierdzenia takie jak: "Zrobimy wszystko, by ci pomóc" lub "Widuję dobre efekty tego leczenia u osób podobnych do ciebie" mogą wzmacniać oczekiwania pacjenta i wspierać jego odporność.

Choć potrzebne są dalsze badania, wyniki sugerują, że pozytywne nastawienie i świadoma praca z układem nagrody w mózgu mogą być ciekawym uzupełnieniem medycyny, w myśl zasady, że ciało i umysł pozostają w ciągłej bliskiej interakcji.

