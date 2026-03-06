Zespół Dravet jest chorobą genetyczną, która najczęściej ujawnia się we wczesnym dzieciństwie. Oprócz napadów padaczkowych pacjenci często zmagają się także z opóźnieniami rozwoju oraz zaburzeniami mowy. Obecne metody leczenia koncentrują się głównie na ograniczaniu liczby i nasilenia napadów, jednak u wielu chorych pozostają one niewystarczająco skuteczne.

Zmniejsza liczbę napadów o połowę

Wstępne badania kliniczne przeprowadzone przez naukowców z University College London oraz lekarzy ze szpitala Great Ormond Street objęły 81 dzieci w wieku od 2 do 18 lat. Jak wynika z opublikowanych wyników, przed rozpoczęciem terapii uczestnicy doświadczali średnio około 17 napadów miesięcznie.

Po zastosowaniu dawki 70 mg Zorevunersenu liczba napadów spadła przeciętnie o około 50 procent. Jeszcze większą poprawę zaobserwowano po trzech dawkach leku - średnia liczba napadów była wówczas o około 80 procent niższa.

Wyniki badań, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie The New England Journal of Medicine, wskazują także na poprawę jakości życia uczestników, obejmującą m.in. rozwój zdolności motorycznych, lepszą komunikację oraz większą samodzielność w codziennym funkcjonowaniu.

Rozwiń

Setki trudnych genetycznych form padaczki

Jak podkreśla główna autorka badania, prof. Helen Cross z UCL Institute of Child Health i konsultantka neurologii dziecięcej w Great Ormond Street Hospital, pacjenci z ciężkimi genetycznymi formami padaczki często wymagają całodobowej opieki.

Regularnie spotykam pacjentów z trudnymi do leczenia genetycznymi epilepsjami, którzy mogą doświadczać wielu napadów w ciągu tygodnia. Wielu z nich nie jest w stanie wykonywać samodzielnie żadnych czynności i wymaga stałej opieki

Naukowcy planują teraz przeprowadzenie trzeciej fazy badań klinicznych, która pozwoli dokładniej ocenić długoterminową skuteczność i bezpieczeństwo terapii. Celem będzie również ustalenie, którzy pacjenci mogą odnieść z niej największe korzyści.

Eksperci zajmujący się leczeniem padaczki podkreślają, że wyniki badań mogą mieć znaczenie nie tylko dla pacjentów z zespołem Dravet. Jak zauważają, istnieją setki genetycznych form padaczki, które w przyszłości mogą być leczone terapiami działającymi w podobny sposób.

Jeśli dalsze badania potwierdzą skuteczność i bezpieczeństwo leku, Zorevunersen może stać się jednym z pierwszych przykładów terapii, które oddziałują bezpośrednio na przyczynę choroby, a nie jedynie na jej objawy. Dla wielu rodzin na całym świecie oznaczałoby to realną szansę na znaczącą poprawę jakości życia dzieci dotkniętych ciężką padaczką.

Naukowcy odkryli sekret koni. Potrafią gwizdać… krtanią © 2026 Associated Press