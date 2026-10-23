W skrócie Lato 2026 r. w Europie przyniosło ponad 50 tys. zgonów spowodowanych upałami, co niemal dwukrotnie przewyższa liczbę ofiar odnotowaną w latach 2003 i 2022.

Badanie dowodzi, że za niemal dwie trzecie zgonów odpowiada bezpośrednio globalne ocieplenie, a bez zanieczyszczeń temperatury byłyby niższe nawet o 2,8°C.

Wysokie temperatury uderzyły głównie w seniorów, a największą liczbę zgonów w przeliczeniu na milion mieszkańców odnotowano na południu europejskiego kontynentu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Rekordowa fala upałów zebrała tragiczne żniwo w europejskich miastach

Tegoroczne lato w Europie przyniosło drastyczny wzrost śmiertelności wywołanej ekstremalnymi temperaturami. Z badani, otwiera się w nowym okniea zaakceptowanego do publikacji w czasopiśmie "Nature Health" wynika, że w 2026 r. ponad 50 tys. osób zmarło w miastach na terenie całego kontynentu z powodu nadmiernego gorąca. Bilans ten niemal dwukrotnie przewyższa szacowane liczby zgonów z poprzednich najgroźniejszych fal upałów z 2003 r. i 2022 r.

Autorzy badania dowodzą, że za większość tragicznych zdarzeń odpowiada bezpośrednio postępujące globalne ocieplenie. Wpływ spalin i zanieczyszczeń z paliw kopalnych zintensyfikował warunki pogodowe na tyle, że falami upałów dotknięta została niemal cała Europa. Skwar sięgający ponad 40°C pod koniec czerwca i na początku lipca wymusił zamykanie szkół, doprowadził do topnienia nawierzchni dróg i wywołał awarie przeciążonych sieci energetycznych.

Krajowe instytuty zdrowia publicznego rejestrowały natychmiastowe skoki zgonów w wielu państwach. Niemiecki Instytut Roberta Kocha odnotował około 16 tys. zgonów powiązanych z gorącem między kwietniem a wrześniem. Z kolei hiszpański system monitorowania wykazał 5100 zgonów w lipcu i sierpniu, a brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia oszacowała liczbę śmiertelnych ofiar maja i czerwca na prawie 2900 osób.

Nowe opracowanie przygotowane przez badaczy z Imperial College London (ICL) oraz London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) stanowi pierwszą analizę obejmującą cały kontynent. W odróżnieniu od tradycyjnego porównywania bieżących aktów zgonu z danymi historycznymi naukowcy stworzyli model prognozujący dzienną liczbę zgonów w 854 miastach na podstawie zależności obserwowanych w latach 2000-2019. Pomiary objęły miejscowości zamieszkane przez około 40 proc. populacji badanych 30 krajów.

Zmiany klimatyczne bezpośrednio potęgują śmiertelność podczas lata

Badacze ustalili, że gdyby nie zanieczyszczenie atmosfery gazami cieplarnianymi, temperatury podczas tegorocznych fal upałów byłyby niższe nawet o 2,8°C. Przełożyłoby się to bezpośrednio na ocalenie około 32 600 ludzkich żyć. Zjawisko to pokazuje rosnącą rolę działalności człowieka w kształtowaniu śmiertelnych zagrożeń pogodowych.

"Przesunięcia letnich upałów o zaledwie kilka stopni mogą decydować o życiu lub śmierci tysięcy ludzi" - napisała Clair Barnes, główna autorka badania i klimatolożka z ICL. Badaczka wyjaśnia, że na początku obecnego wieku spalanie paliw kopalnych odpowiadało za około 40 proc. nadmiarowych zgonów spowodowanych upałami, podczas gdy obecnie wskaźnik ten wzrósł do blisko dwóch trzecich.

Analizy jednoznacznie dowodzą, że czerwiec, lipiec i sierpień 2026 r. przyniosły najbardziej niebezpieczne warunki termiczne w historii pomiarów. Zachodnia część Europy doświadczyła najgorętszego lata, w którym średnia temperatura była o 2,9°C wyższa od normy z lat 1991-2020. W pojedynczych dniach lokalne odchylenia od normy w niektórych państwach sięgały nawet ponad 12°C.

Eksperci wskazują na pilną potrzebę natychmiastowej redukcji emisji w obliczu nadchodzących szczytów dyplomatycznych. Warto przypomnieć, że niedawno ukazał się raport UNEP, który potwierdził utratę szansy na powstrzymanie wzrostu globalnej temperatury powyżej poziomu 1,5°C w tym stuleciu, co szerzej wyjaśnialiśmy w GeekWeeku.

Seniorzy i mieszkańcy południa Europy najbardziej narażeni na przegrzanie

Wysokie temperatury uderzyły ze szczególną siłą w osoby w podeszłym wieku, choć śmiertelne zagrożenie objęło wszystkie grupy wiekowe. Populacja w wieku 85 lat i starsza stanowiła szacunkowo 22 500 śmiertelnych ofiar, natomiast kolejne 14 100 zgonów dotyczyło osób w wieku 75-84 lat. Odnotowano również niepokojący wzrost śmiertelności wśród młodszych dorosłych, w tym ponad 800 zgonów w przedziale wiekowym 20-44 lata.

Geograficzny rozkład skutków upałów wskazuje na największe straty na południu kontynentu, gdzie notowano najwyższe wskazania termometrów. W tym regionie odnotowano 380 zgonów związanych z gorącem na każdy 1 mln mieszkańców. Dla porównania - w Europie Północnej wskaźnik ten wyniósł 129 zgonów na 1 mln, a w Europie Wschodniej i Zachodniej - 277 przypadków na 1 mln.

Część państw zaczęła wdrażać programy ochronne obejmujące publiczne sygnały ostrzegawcze i tworzenie schłodzonych przestrzeni dla mieszkańców wykazujących objawy przegrzania. Badania z poprzednich lat wykazały, że wprowadzanie takich rozwiązań pozwalało ograniczyć śmiertelność w trakcie upalnych dni nawet o 80 proc. Część specjalistów zaznacza jednak, że obecne modele obliczeniowe mogą wciąż nie doszacowywać skali problemu, gdyż śmiertelność gwałtownie przyspiesza przy osiągnięciu najbardziej ekstremalnych wartości temperatur.



