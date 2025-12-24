Najniższe temperatury ciała, jakie przeżyli ludzie. Rekordzistą chłopiec z Polski

Spis treści: Jakie są objawy hipotermii i od ilu stopni się zaczyna? Przeżyła głęboką hipotermię. Rekordzistka wśród dorosłych Rekord świata należy do Polaka. Dwuletni Adaś przeżył wychłodzenie do 12 stopni

Jakie są objawy hipotermii i od ilu stopni się zaczyna?

Prawidłowa temperatura ciała człowieka wynosi 36,1-37,2 °C. W procesie zwanym termogenezą nasz organizm wytwarza ciepło, nawet gdy dookoła panuje chłód. Gdy jednak zimno przeważa, nasza równowaga termiczna zostaje zachwiana i następuje wychłodzenie. A gdy temperatura ciała spadnie poniżej 35 °C, mówimy już o łagodnej hipotermii. Dla naszego zdrowia może mieć to katastrofalne skutki. Ludzie są organizmami stałocieplnymi i zachowanie stałej temperatury ciała jest kluczowe dla homeostazy.

Poniżej 32 °C mówi się o umiarkowanej hipotermii. Spowolnieniu ulegają tętno i oddech, a człowiek staje się apatyczny i ospały. Mózg może błędnie odczytywać wewnętrzną temperaturę, dlatego paradoksalnie dotknięci hipotermią ludzie mogą się nawet rozbierać. Gdy temperatura spadnie poniżej 28 °C, jest to już hipotermia ciężka. To już stan bezpośredniego zagrożenia życia. Wszystkie procesy fizjologiczne ulegają spowolnieniu, a ciało przestaje być w stanie walczyć o utrzymanie temperatury, np. poprzez drżenie mięśniowe (dreszcze). W końcu następuje utrata przytomności.

Krytycznym stadium jest hipotermia głęboka, gdy temperatura ciała spada poniżej 20 °C. Dochodzi do zatrzymania krążenia i oddechu, u pacjenta nie wyczuwa się pulsu, źrenice nie reagują na światło, skóra traci koloryt i jest zimna jak u osoby martwej. Dochodzi jeszcze do uruchomienia się pewnego mechanizmu obronnego umożliwiającego przetrwanie. Chodzi o pozorną śmierć, zwaną letargiem lub tanatozą. Ponieważ w tym stanie drastycznie maleje zapotrzebowanie na tlen, mózg bez krążenia jest w stanie przetrwać dłużej niż w normalnej temperaturze, co daje więcej czasu na resuscytację - gdy pacjent w głębokiej hipotermii zostanie odnaleziony i zostanie podjęta akcja ratownicza.

Są też osoby, które zdają się gwizdać na mróz. Podczas gdy inni byliby już w hipotermii, oni zachowują prawidłową temperaturę ciała. Dobrze znany na Zachodzie jest holenderski rekordzista Wim Hoff zwany "Ice Manem" ("Człowiekiem lodu"), o którym wcześniej pisaliśmy w GeekWeeku.

Poprzez specjalne techniki medytacyjno-oddechowe, inspirowane pracą z wewnętrzną energią z tybetańskiej praktyki tantrycznej wewnętrznego żaru (tummo), Wim Hof jest w stanie generować ogromne ilości ciepła, biegając w samych spodenkach na mrozie lub siedząc zanurzony w kostkach lodu.

Przeżyła głęboką hipotermię. Rekordzistka wśród dorosłych

Jak niska temperatura jest niebezpieczna dla człowieka? Groźna może być naprawdę każda niska temperatura, gdy brak jest człowiekowi ruchu i izolacji termicznej, a także gdy jego termogeneza nie jest dostatecznie silna. Ludzie potrafią żyć w ekstremalnie chłodnym klimacie, przykładowo w Jakucku w Rosji, najzimniejszym mieście świata, gdzie zimą temperatura spada średnio do -38,6 °C, a rekord wynosi 64,4 °C. Tak naprawdę w warunkach ziemskich groźna jest nie tyle temperatura zewnętrzna, co temperatura ciała.

A jak mocno można wychłodzić organizm i przeżyć? Dzięki medycynie udaje się uratować część osób w głębokiej hipotermii. Przyjrzyjmy się najbardziej ekstremalnym przypadkom. Szwedzka radiolożka Anna Bågenholm została uratowana i w pełni przywrócona do zdrowia, gdy podczas jazdy na nartach w 1999 roku wpadła przez lód do lodowatej wody i pozostawała w niej zanurzona przez 80 minut. Jej organizm wyziębił się do 13,7 °C. Gdy znaleźli ją ratownicy, była w stanie śmierci klinicznej. Po wyciągnięciu jej z wody rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową, którą kontynuowano aż do podłączenia jej na trzy godziny do płuco-serca.

Anna Bågenholm przebywała miesiąc pod respiratorem, miała uszkodzone nerwy, a jej narządy nie działały prawidłowo. Obudziła się sparaliżowana od szyi w dół, jednak paraliż wkrótce ustał. Jej nerki i układ trawienny nadal nie działały prawidłowo, więc musiała zostać w szpitalu jeszcze przez dwa miesiące. Ostatecznie nie wykryto u niej trwałego uszkodzenia mózgu. Podczas hipotermii przebywał on właśnie we wspomnianym stanie pozornej śmierci, charakteryzującym się niskim zapotrzebowaniem na tlen, co umożliwiło mu przeżycie przez długi czas. Wypadek miał miejsce w maju, a już w październiku 29-latka wróciła do pracy. Jej przypadek - 13,7 °C - to jak dotąd najniższa temperatura, jaką przeżył dorosły poza szpitalem. Ale wygląda na to, że niektóre dzieci potrafią przeżyć jeszcze bardziej ekstremalną hipotermię.

Rekord świata należy do Polaka. Dwuletni Adaś przeżył wychłodzenie do 12 stopni

Prawdopodobnie dziecko może przeżyć jeszcze niższą temperaturę. Znany jest przypadek Stelli Berndtsson ze Szwecji, która jako 7-latka w 2010 roku wpadła do lodowatej wody, w której przebywała przez 3,5 godziny, zanim zabrano ją helikopterem do szpitala. Jej temperatura ciała spadła do 13°C. Po jej uratowaniu nastąpiło lekkie pogorszenie pamięci krótkotrwałej i osłabienie nóg. Musi także brać leki na epilepsję.

Absolutny rekord świata odnotowany przez medycynę należy jednak do chłopca z Polski. Był to dwuletni Adaś spod Olkusza, który w nocy z 29 na 30 listopada 2014 roku wyszedł z domu w samej piżamie. O sprawie pisały Wydarzenia w Interia.pl. Na zewnątrz spędził kilka godzin, a temperatura jego ciała spadła do 12 stopni. Chłopiec przebywał w domu babci w Racławicach i wyszedł nad ranem. Nieprzytomnego, pozbawionego oznak życia chłopca znaleziono ok. 600 metrów od domu. Policjanci owinęli go kurtką, zanieśli do domu i rozpoczęli resuscytację oraz ogrzewanie ciała. Potem przyjechała karetka, która zabrała dziecko do szpitala.

Dwulatek trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, gdzie w trakcie przyjazdu karetki lekarze już czekali na bloku operacyjnym. Początkowo jego stan był ciężki. Najpierw podniesiono jego temperaturę do stopni. Chłopca podłączono do specjalistycznej aparatury i przywrócono funkcjonowanie jego narządów. Po około trzech miesiącach wrócił do domu. Z doniesień po kolejnych latach wynika, że chłopiec był zdrowy, choć nadal przebywał pod kontrolą lekarzy.

