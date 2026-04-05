Naukowcy zaproponowali jednak nowe rozwiązanie, a mowa o cząsteczkach pochodzących z nasienia świni, a konkretnie egzosomach - mikroskopijnych pęcherzykach odpowiedzialnych za transport substancji między komórkami. To właśnie one stały się kluczem do opracowania nowej metody dostarczania leków, bo jak podkreślają badacze, mają naturalną zdolność przenikania przez bariery biologiczne.

Egzosomy z nasienia jako nośnik leków

W przypadku plemników umożliwiają one dotarcie do komórki jajowej i jej zapłodnienie. Naukowcy postanowili wykorzystać ten mechanizm w zupełnie innym kontekście, a mianowicie do transportu leków przez struktury oka aż do jego tylnej części, gdzie rozwija się guz.

W badaniu przeprowadzonym na myszach zastosowano krople do oczu zawierające egzosomy pochodzące z nasienia świń. Wykorzystano je jako nośnik dla nanostruktur węglowych, które w warunkach laboratoryjnych wykazują zdolność do niszczenia komórek nowotworowych poprzez generowanie reaktywnych form tlenu uszkadzających DNA.

Rozwiń

Wyniki badań na myszach są obiecujące

Aby zwiększyć skuteczność terapii i ograniczyć wpływ na zdrowe komórki, naukowcy zmodyfikowali strukturę egzosomów tak, aby reagowały na środowisko charakterystyczne dla komórek nowotworowych, m.in. wysokie stężenie nadtlenku wodoru, które sprzyja ich wzrostowi i rozprzestrzenianiu.

Rezultaty eksperymentu są obiecujące. Po 30 dniach od rozpoczęcia terapii guzy u leczonych myszy stanowiły zaledwie kilka procent rozmiaru nowotworów obserwowanych u zwierząt, które nie otrzymały leczenia. To sugeruje, że metoda może skutecznie docierać do trudno dostępnych obszarów oka i działać miejscowo.

Mimo obiecujących wyników badania, eksperci podkreślają, że to dopiero początek drogi. Potencjał terapii trzeba jeszcze potwierdzić w kolejnych testach oraz badaniach klinicznych na ludziach. Istnieje także pytanie o bezpieczeństwo i możliwość zastosowania innych źródeł egzosomów, które mogłyby równie skutecznie pełnić funkcję nośnika leków.

Ale jeśli dalsze badania potwierdzą skuteczność tej metody, może ona w przyszłości zmienić sposób leczenia nie tylko siatkówczaka, ale również innych chorób oczu, jak zwyrodnienie plamki żółtej. Dla pacjentów, a zwłaszcza dzieci, oznaczałoby to też szansę na skuteczne leczenie bez konieczności przechodzenia inwazyjnych i bolesnych procedur.

Czy ultradźwięki mogą uratować jeże przed śmiercią na drogach?