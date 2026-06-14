Naturalny sposób na łysienie? Starożytne chińskie zioło wraca do gry

Naukowcy zainteresowali się rośliną o nazwie Polygonum multiflorum, znaną w Chinach jako He Shou Wu. Od ponad tysiąca lat jest ona wykorzystywana w tradycyjnej medycynie chińskiej, gdzie przypisuje się jej właściwości wzmacniające organizm oraz poprawiające kondycję włosów. Przez wiele lat mechanizm działania tej rośliny pozostawał jednak tajemnicą - dopiero nowoczesne analizy biologiczne zaczęły ujawniać, że za jej skutecznością mogą stać konkretne procesy zachodzące w organizmie.

Atak na główną przyczynę łysienia

Łysienie androgenowe rozwija się głównie pod wpływem dihydrotestosteronu (DHT), hormonu powodującego stopniowe kurczenie się mieszków włosowych. W efekcie włosy stają się coraz cieńsze, krótsze, aż w końcu przestają odrastać. Naukowcy odkryli, że He Shou Wu może ograniczać negatywny wpływ DHT na mieszki włosowe. Co więcej, roślina prawdopodobnie działa na kilku poziomach jednocześnie, chroniąc komórki mieszków przed przedwczesnym obumieraniem oraz poprawiając ukrwienie skóry głowy.

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Mądrość sprzed wieków

Jednym z najciekawszych odkryć jest wpływ rośliny na procesy regeneracyjne. Badacze zauważyli, że aktywuje ona szlaki biologiczne odpowiedzialne za wzrost, komunikację i naprawę komórek.

To szczególnie ważne, ponieważ wiele obecnie stosowanych terapii koncentruje się głównie na spowalnianiu utraty włosów. Polygonum multiflorum może natomiast tworzyć warunki sprzyjające ponownemu wejściu mieszków włosowych w aktywną fazę wzrostu.

Autorzy badania przeanalizowali dane pochodzące z eksperymentów laboratoryjnych, raportów klinicznych oraz historycznych źródeł medycyny chińskiej. Ku ich zaskoczeniu opisy sprzed setek lat bardzo dobrze pokrywają się z dzisiejszą wiedzą na temat biologii włosów.

Naukowcy podkreślają jednak, że choć wyniki są obiecujące, potrzebne są dalsze badania kliniczne, aby jednoznacznie potwierdzić skuteczność i bezpieczeństwo terapii. Ale jeśli przyniosą podobne rezultaty, starożytne chińskie zioło może stać się inspiracją dla nowej generacji leków na łysienie, oferując alternatywę dla osób obawiających się skutków ubocznych obecnych terapii.

Instynkt nawigacyjny w wątrobie? Naukowcy odkryli tajemnicę gołębi © 2026 Associated Press