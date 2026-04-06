Naukowcy analizujący ponad 100 publikacji wskazują, że wapowanie może prowadzić do zmian biologicznych powiązanych z rozwojem nowotworów płuc i jamy ustnej. Zespół badaczy, w tym naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Australii, przeanalizował wyniki badań obejmujących zarówno eksperymenty laboratoryjne, jak i obserwacje na ludziach oraz badania na zwierzętach.

Wapowanie nie jest dobre dla zdrowia

Wnioski są niepokojące, w wielu przypadkach odnotowano uszkodzenia DNA, wzrost stanów zapalnych oraz tzw. stres oksydacyjny, czyli procesy silnie powiązane z rozwojem chorób nowotworowych. Naukowcy podkreślają, że mimo rosnącej liczby danych, wciąż brakuje wieloletnich badań populacyjnych, które jednoznacznie określałyby skalę ryzyka, bo e-papierosy pojawiły się stosunkowo niedawno i pełne skutki ich stosowania mogą być widoczne dopiero za wiele lat.

Badacze skupili się jednak na innym aspekcie, nie porównywali wapowania z paleniem, lecz analizowali jego wpływ jako niezależnego czynnika. W tym kontekście pojawiły się kolejne sygnały ostrzegawcze, bo w części badań na zwierzętach wykazano rozwój guzów płuc po ekspozycji na aerozol z e-papierosów. Z kolei analizy komórkowe ujawniają obecność substancji o potencjale rakotwórczym w płynach stosowanych w urządzeniach do wapowania.

Niepokój budzą także opisy przypadków klinicznych, w których u intensywnych użytkowników e-papierosów, nierzadko młodych i bez historii palenia klasycznych papierosów, diagnozowano agresywne nowotwory jamy ustnej.

Podobnie było z papierosami

I choć są to pojedyncze przypadki, dla naukowców stanowią istotny sygnał ostrzegawczy - eksperci przypominają, że podobny scenariusz obserwowano w przypadku tradycyjnych papierosów. Od pierwszych sygnałów wskazujących na ich szkodliwość do oficjalnego uznania związku z rakiem minęło około 100 lat!

Zdaniem badaczy w przypadku e-papierosów nie należy powielać tego opóźnienia, zwłaszcza że dodatkowym problemem jest sposób korzystania z tych urządzeń. Bo wiele osób nie przechodzi całkowicie z palenia na wapowanie, lecz łączy obie formy, co może zwiększać ryzyko zdrowotne. Co więcej, młode osoby, które wcześniej nie paliły, coraz częściej sięgają po e-papierosy, co wprowadza je w kontakt z nikotyną i substancjami chemicznymi, których mogłyby uniknąć.

Dlatego choć e-papierosy nadal bywają przedstawiane jako narzędzie pomocne w rzucaniu palenia, eksperci podkreślają, że nie powinny być traktowane jako całkowicie bezpieczna alternatywa. Jak zaznaczają, ich długofalowy wpływ na zdrowie wciąż nie jest dobrze poznany, ale coraz więcej danych wskazuje na to, że jest negatywny.

