Naukowcy odkryli "genetyczny hamulec". Chroni od uzależnienia

Karolina Majchrzak

Nowe badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Nature Communications pokazują, że nie wszyscy palacze są tacy sami. I to dosłownie, bo u osób z rzadkim wariantem genu CHRNB3, występującym niemal wyłącznie wśród rdzennych mieszkańców Meksyku, ryzyko ciężkiego uzależnienia od nikotyny jest znacząco niższe.

Naukowcy nie mają dobrych wieści
Czy gen rdzennych mieszkańców Meksyku to droga do nowej terapii uzależnienia od niktotyny?123RF/PICSEL

Zespół naukowców z USA, Wielkiej Brytanii i Meksyku przeanalizował genomy prawie 38 tysięcy palaczy biorących udział w badaniu populacyjnym w Mexico City. Efekt? Badacze odkryli wariant p.Glu284Gly w genie CHRNB3, który koduje jedną z podjednostek receptorów nikotynowych w mózgu. Te receptory odpowiadają za odczuwanie przyjemności po zapaleniu papierosa, to właśnie ich aktywacja uruchamia układ nagrody i prowadzi do uzależnienia.

Gdybyśmy badali wyłącznie Europejczyków, jak w większości dotychczasowych analiz genetycznych, całkowicie byśmy ten wariant przeoczyli. Reprezentatywność badań to nie tylko kwestia etyki, ale naukowa konieczność
podkreślają autorzy, dr Veera Rajagopal i dr Giovanni Coppola.

Różnice są uderzające

Efekty różnicy w genie są uderzające, tj. osoby z jedną kopią wariantu palą średnio o 21 proc. mniej papierosów, a posiadacze dwóch kopii aż o 78 proc. mniej. To jeden z najsilniejszych znanych wpływów genetycznych na zachowanie człowieka w kontekście uzależnień.

Naukowcy zauważyli też, że ten wariant genu nie wpływa na samo rozpoczęcie palenia, lecz jedynie na intensywność nałogu. To oznacza, że różne podjednostki receptorów nikotynowych mogą odgrywać różne role - jedne decydują o tym, czy człowiek sięgnie po papierosa, inne o tym, jak silnie się uzależni.

Niektórzy ludzie są po prostu inaczej "zaprogramowani". Zrozumienie tej biologii to pierwszy krok do stworzenia skuteczniejszych narzędzi walki z uzależnieniem
komentują badacze.

Rzadki przypadek tzw. zbieżności międzyetnicznej

Analiza porównawcza z danymi z UK Biobank i Biobank Japan ujawniła, że w populacjach europejskich i azjatyckich występują inne mutacje tego samego genu, wywołujące bardzo podobny efekt. To rzadki przypadek tzw. zbieżności międzyetnicznej, gdy różne mutacje w tym samym genie prowadzą do podobnego wyniku biologicznego.

Odkrycie otwiera zupełnie nowy kierunek badań nad lekami przeciw uzależnieniu od nikotyny. Obecnie na świecie stosuje się głównie nikotynową terapię zastępczą, jak plastry, tabletki i gumy lub preparaty takie jak wareniklina, które działają na receptory nikotynowe. W przyszłości możliwe będzie projektowanie leków dokładnie dopasowanych do genetyki pacjenta. Jak podsumowują autorzy, ich wyniki to także przypomnienie, że uzależnienie nie zawsze wynika z braku silnej woli.

