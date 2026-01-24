Naukowcy odkryli "przełącznik" w mózgu. Może wpłynąć na jego zdrowie

Naukowcy z Uniwersytetu Nowego Meksyku w Stanach Zjednoczonych zidentyfikowali zaskakującą relację pomiędzy funkcjonowaniem układu immunologicznego a kondycją mózgu. To, co odpowiada za funkcje odpornościowe, może też oddziaływać na mechanizmy mające związek z degeneracją mózgu w dłuższym okresie, wiążąc się z rozwojem chorób takich jak Alzheimer. Badacze zidentyfikowali "przełącznik", który może wpłynąć na zdrowie mózgu.

Lekarz lub specjalista analizuje obrazy rezonansu magnetycznego mózgu wyświetlone na dużym monitorze, skupiając się na szczegółach wyników badań.
Starzenie mózgu pod lupą. Nowe odkrycie może wiele zmienić. Zdj. poglądowe.GORODENKOFF PRODUCTIONS/SCIENCE / GPR AFP

Odkryli, co może wpływać na procesy neurodegeneracyjne mózgu

Badacze z Uniwersytetu Nowego Meksyku w USA zidentyfikowali enzym OTULIN - kluczowy w regulacji układu odpornościowego - jako element pełniący rolę "głównego przełącznika" w procesach starzenia się mózgu i rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, podaje "Science Daily". "Sekwencjonowanie RNA ujawniło, w jaki sposób OTULIN reguluje metabolizm tau i RNA w neuronach", zaznacza "RNA-Seq Blog".

Według badaczy OTULIN ma kluczowy wpływ na odkładanie się białka tau, które w zdrowym mózgu pełni ważne funkcje stabilizacyjne, jednak jego nieprawidłowa postać ma związek m.in. z rozwojem Alzheimera oraz z wieloma innymi chorobami neurodegeneracyjnymi.

Główny autor nowego badania, prof. dr Karthikeyan Tangavelou określił te ustalenia jako "przełomowe odkrycie, które pomoże w rozwiązaniu złożonej zagadki dotyczącej różnych chorób neurologicznych i starzenia się mózgu".

Nowa metoda badań pozwala przewidzieć, u których pacjentów choroba Alzheimera rozwinie się w ciągu dwóch i pół roku.
Nowe odkrycie o mózgu. Wystarczy użyć "przełącznika"?

Leczenie ukierunkowane na płytki beta-amyloidu, ważnego białka, którego nieprawidłowa agregacja w mózgu od wielu lat kojarzona jest z postępem schorzeń takich jak Alzheimer, wykazało ograniczone korzyści kliniczne, zaznaczają badacze. Z tego powodu naukowcy coraz częściej skupiają się na innym kluczowym białku - tau.

Początkowo naukowcy z Uniwersytety Nowego Meksyku analizowali OTULIN pod kątem jego funkcji w procesie oczyszczania komórek, aż natrafili na jego zaskakujący wpływ na wytwarzanie tau i procesy degeneracyjne. Okazało się, że po dezaktywacji OTULIN i zaniku białka tau, o którym myślano, że jest niezbędne, neurony nie wykazywały żadnych oznak uszkodzenia ani stresu, wyjaśniają eksperci.

- Neurony mogą przetrwać bez tau - powiedział główny autor nowego badania, prof. dr Karthikeyan Tangavelou. - Wyglądają zdrowo, nawet po usunięciu białka.

Wpływ na choroby takie jak Alzheimer. Konieczne dalsze badania

Analizy zespołu badaczy z Uniwersytetu Nowego Meksyku oferują świeże spojrzenie na te procesy i dają nadzieję na nową drogę w walce ze schorzeniami układu nerwowego, w których główną rolę odgrywa utrata komórek nerwowych.

- Patologiczne tau jest głównym czynnikiem zarówno starzenia się mózgu, jak i chorób neurodegeneracyjnych - powiedział prof. dr Karthikeyan Tangavelou. - Zatrzymując syntezę tau poprzez oddziaływanie na OTULIN w neuronach, można przywrócić mózgowi zdrowie i zapobiec jego starzeniu się - stwierdził badacz.

Aby przeprowadzić badania, zespół wykorzystał edycję genów metodą CRISPR w warunkach laboratoryjnych. Obecnie naukowcy rozwijają projekt badawczy, który ma na celu dokładne zbadanie roli OTULIN w procesie starzenia się mózgu. Przed badaczami jeszcze długa droga, jednak to kolejny przełom w procesie poszukiwania odpowiedzi na pytania o rozwój i leczenie chorób neurodegeneracyjnych.

Wyniki badań opublikowane zostały na łamach "Genomic Psychiatry".

Źródła: RNA-Seq Blog Transcriptome Sequencing Research & Industry News, Science Daily

Alzheimer jest już uleczalny dzięki wyrównaniu poziomu cząsteczki NAD+ w mózgu myszy. Czy zadziała również u ludzi?
