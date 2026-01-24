Odkryli, co może wpływać na procesy neurodegeneracyjne mózgu

Badacze z Uniwersytetu Nowego Meksyku w USA zidentyfikowali enzym OTULIN - kluczowy w regulacji układu odpornościowego - jako element pełniący rolę "głównego przełącznika" w procesach starzenia się mózgu i rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, podaje "Science Daily". "Sekwencjonowanie RNA ujawniło, w jaki sposób OTULIN reguluje metabolizm tau i RNA w neuronach", zaznacza "RNA-Seq Blog".

Według badaczy OTULIN ma kluczowy wpływ na odkładanie się białka tau, które w zdrowym mózgu pełni ważne funkcje stabilizacyjne, jednak jego nieprawidłowa postać ma związek m.in. z rozwojem Alzheimera oraz z wieloma innymi chorobami neurodegeneracyjnymi.

Główny autor nowego badania, prof. dr Karthikeyan Tangavelou określił te ustalenia jako "przełomowe odkrycie, które pomoże w rozwiązaniu złożonej zagadki dotyczącej różnych chorób neurologicznych i starzenia się mózgu".

Nowe odkrycie o mózgu. Wystarczy użyć "przełącznika"?

Leczenie ukierunkowane na płytki beta-amyloidu, ważnego białka, którego nieprawidłowa agregacja w mózgu od wielu lat kojarzona jest z postępem schorzeń takich jak Alzheimer, wykazało ograniczone korzyści kliniczne, zaznaczają badacze. Z tego powodu naukowcy coraz częściej skupiają się na innym kluczowym białku - tau.

Początkowo naukowcy z Uniwersytety Nowego Meksyku analizowali OTULIN pod kątem jego funkcji w procesie oczyszczania komórek, aż natrafili na jego zaskakujący wpływ na wytwarzanie tau i procesy degeneracyjne. Okazało się, że po dezaktywacji OTULIN i zaniku białka tau, o którym myślano, że jest niezbędne, neurony nie wykazywały żadnych oznak uszkodzenia ani stresu, wyjaśniają eksperci.

- Neurony mogą przetrwać bez tau - powiedział główny autor nowego badania, prof. dr Karthikeyan Tangavelou. - Wyglądają zdrowo, nawet po usunięciu białka.

Rozwiń

Wpływ na choroby takie jak Alzheimer. Konieczne dalsze badania

Analizy zespołu badaczy z Uniwersytetu Nowego Meksyku oferują świeże spojrzenie na te procesy i dają nadzieję na nową drogę w walce ze schorzeniami układu nerwowego, w których główną rolę odgrywa utrata komórek nerwowych.

- Patologiczne tau jest głównym czynnikiem zarówno starzenia się mózgu, jak i chorób neurodegeneracyjnych - powiedział prof. dr Karthikeyan Tangavelou. - Zatrzymując syntezę tau poprzez oddziaływanie na OTULIN w neuronach, można przywrócić mózgowi zdrowie i zapobiec jego starzeniu się - stwierdził badacz.

Aby przeprowadzić badania, zespół wykorzystał edycję genów metodą CRISPR w warunkach laboratoryjnych. Obecnie naukowcy rozwijają projekt badawczy, który ma na celu dokładne zbadanie roli OTULIN w procesie starzenia się mózgu. Przed badaczami jeszcze długa droga, jednak to kolejny przełom w procesie poszukiwania odpowiedzi na pytania o rozwój i leczenie chorób neurodegeneracyjnych.

Wyniki badań opublikowane zostały na łamach "Genomic Psychiatry".

Źródła: RNA-Seq Blog Transcriptome Sequencing Research & Industry News, Science Daily

"Wydarzenia": Innowacyjna opaska pomaga w walce z chorobą Alzheimera Polsat News Polsat News