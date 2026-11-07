W skrócie Naukowcy odkryli, że kości poddawane naciskowi mechanicznemu wydzielają białko PEDF oraz inne czynniki, które skutecznie spowalniają procesy starzenia organizmu u myszy.

Stymulacja mechaniczna kości piszczelowych wydłużyła życie myszy o blisko 10 procent oraz znacząco poprawiła kondycję ich układu odpornościowego i sprawność umysłową.

Odkrycie to może prowadzić do stworzenia mimetyków ćwiczeń dla osób o ograniczonej mobilności, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą wykonywać tradycyjnego treningu siłowego.

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Kości potrzebują obciążenia. Wtedy spowalniają starzenie

Kości mogą pełnić znacznie ważniejszą rolę w organizmie, niż do tej pory uważano. Badacze analizujący wpływ aktywności fizycznej na długość życia odkryli u myszy, że układ kostny działa jak źródło białek spowalniających starzenie i chroniących zdrowie. Oznacza to, że układ kostny nie jest jedynie biernym stelażem dla narządów.

Nacisk mechaniczny wywierany na kości podczas codziennego ruchu wyzwala reakcję komórek zwanych osteocytami. Te wyspecjalizowane komórki zaczynają pod wpływem sił fizycznych wydzielać specyficzne substancje chemiczne do krwi. Mechanostymulacja okazuje się więc elementem bezpośrednio oddziałującym na tempo starzenia się całego organizmu.

Eksperymenty wykazały, że usunięcie u myszy białka PIEZO1, odpowiedzialnego za wykrywanie sił mechanicznych, znacząco przyspieszyło procesy starzenia. Po wyłączeniu tego genu u 10-miesięcznych zwierząt ich narządy wewnętrzne szybko zaczeły wykazywać objawy stanu zapalnego. Gryzonie te żyły średnio o 105,5 dnia krócej niż osobniki z grupy kontrolnej.

Zjawisko to potwierdza bezpośredni związek między zdolnością kości do odbierania bodźców mechanicznych a kondycją zdrowotną. Uszkodzenie szlaku mechanosensorycznego w osteocytach wywołuje szybką immunosenescencję w szpiku kostnym. Skutkuje to pogorszeniem funkcji poznawczych i spadkiem sprawności ruchowej.

"Kość to nie tylko bierne rusztowanie. To aktywny, reagujący na siły mechaniczne narząd, który pomaga wyznaczać tempo starzenia w całym ciele" - skomentował główny autor badania, Xiaochun Bai z Southern Medical University.

Badanie wyraźnie pokazuje, że zdolność osteocytów do reagowania na obciążenia ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania równowagi całego organizmu. Brak odpowiednich bodźców mechanicznych w obrębie szkieletu może prowadzić do nieodwracalnych zmian w funkcjonowaniu wielu układów, dlatego też tak ważne jest, by uprawiać regularnie trening siłowy, którego nie da się zastąpić lekkimi ćwiczeniami na mobilność ani treningiem kardio.

Mocniejsze kości, sprawniejszy umysł, dłuższe życie

Naukowcy postanowili sprawdzić, czy kontrolowane obciążenie mechaniczne kości może odwrócić negatywne efekty braku ruchu. W tym celu zastosowano zabieg polegający na delikatnym uciskaniu kości piszczelowych u myszy w wieku od 20 do 24 miesięcy. Procedura ta, określana jako dynamiczne osiowe obciążenie piszczeli (DTAL), była wykonywana dwa razy w tygodniu przez okres 4 miesięcy.

Wyniki eksperymentu opublikowane na łamach prestiżowego "Cell Metabolism" okazały się zaskakujące dla samych autorów badania. Gryzonie poddane procedurze uciskania kości żyły średnio o 9,4 proc. dłużej, co przełożyło się na dodatkowe 79,5 dnia życia. W przeliczeniu na wartości ludzkie odpowiada to okresowi około 9 lat. Zwierzęta poddane terapii charakteryzowały się sprawniejszym umysłem i mocniejszymi kośćmi.

"Wyniki te sugerują, że ćwiczenia stymulujące mechanosensorykę kości, a nie wszystkie formy aktywności fizycznej, mogą być szczególnie korzystne dla zdrowego starzenia się" - zauważyła Mei Wan, ekspertka chirurgii ortopedycznej z Johns Hopkins University.

Warto zauważyć, że wcześniejsze badania nad zwykłym bieganiem w kołowrotku nie wykazywały tak wyraźnego wpływu na całkowitą długość życia myszy. Sugeruje to, że kluczowy dla długowieczności jest konkretny typ nacisku wywierany bezpośrednio na strukturę kości, występujący tylko w treningu oporowym. Zastosowanie leku aktywującego PIEZO1 dało efekty zbliżone do tej stymulacji mechanicznej.

Eksperymenty z transferem krwi potwierdziły, że osocze pobrane od myszy poddanych zabiegowi DTAL miało właściwości odmładzające. Podanie go starszym osobnikom cofało objawy starzenia i poprawiało wskaźniki zdrowotne. Odmłodzeniu uległ również układ odpornościowy w szpiku kostnym.

Otrzymane rezultaty pokazują, że odpowiednio dobrany nacisk mechaniczny działa spójnie na cały organizm. Odpowiedź osteocytów wymusza kaskadę reakcji biologicznych, które przeciwdziałają powszechnym chorobom wieku podeszłego.

Odkrycie białka PEDF jako mimetyku treningu siłowego

Autorzy badania zidentyfikowali konkretne cząsteczki odpowiedzialne za przekazywanie sygnałów odmładzających. Jednym z najważniejszych odkrytych czynników okazało się białko PEDF (z ang. pigment epithelium-derived factor, czynnik pochodzący z nabłonka barwnikowego). Jest to osteokina wydzielana przez osteocyty bezpośrednio w odpowiedzi na stymulację mechaniczną.

Iniekcje z cząsteczek PEDF podawane starszym myszom odtwarzały pozytywne efekty obserwowane podczas mechanicznego uciskania kości. Białko to działa dwutorowo: bezpośrednio wpływa na komórki w innych narządach i wspomaga regenerację komórek odpornościowych. Stymuluje ono procesy naprawcze i hamuje stan zapalny.

Badacze przeanalizowali również obecność PEDF u ludzi i zauważyli, że jego poziom spada wraz z wiekiem. Szczególnie niskie stężenie tego białka występuje u pacjentów cierpiących na osteoporozę. W warunkach laboratoryjnych białko to skutecznie blokowało starzenie się ludzkich organoidów chrząstki.

Odkrycie to otwiera zupełnie nowe możliwości w zakresie projektowania mimetyków ćwiczeń fizycznych (substancji chemicznych naśladujących metaboliczne i komórkowe efekty wysiłku fizycznego). Zamiast zmuszać cały organizm do intensywnego wysiłku, możliwe stanie się precyzyjne podawanie czynników wyzwalanych zazwyczaj przez pracę kości - czy to w formie pigułek, czy zastrzyków.

Identyfikacja PEDF tworzy podwaliny pod rozwój terapii celowanych, które mogą naśladować biochemiczne skutki treningu siłowego. Może to pomóc w walce z postępującym osłabieniem organizmu u osób w podeszłym wieku.

Pigułka zastępująca ćwiczenia może pomóc chorym ludziom

Odkrycie mechanizmów związanych z reakcją osteocytów na nacisk może zmienić podejście do terapii osób o ograniczonej mobilności. Pacjenci obłożnie chorzy, niepełnosprawni lub cierpiący na schorzenia stawów często nie mogą wykonywać faktycznych ćwiczeń oporowych. Mechaniczna stymulacja kości lub podawanie odpowiednich osteokin może stać się dla nich szansą na poprawę zdrowia.

Trzeba jednak zaznaczyć, iż mimo obiecujących wyników eksperymentów na myszach eksperci przestrzegają przed wyciąganiem pochopnych wniosków w odniesieniu do ludzi. Przeniesienie wyników badań z modelu zwierzęcego do praktyki klinicznej wymaga kolejnych lat szczegółowych testów.

"Potrzebne są przyszłe badania, by ustalić, czy obciążenie mechaniczne może bezpiecznie i skutecznie spowolnić starzenie się u ludzi, szczególnie u osób starszych" - twierdzi Mei Wan.

Należy też pamiętać, że ludzki układ kostny różni się strukturą i tempem metabolizmu od szkieletu gryzoni. Stosowanie bezpośredniego nacisku mechanicznego u osób starszych wiąże się również z ryzykiem złamań ze względu na częstą osteoporozę (przed rozwojem której chroni trening siłowy). Badacze muszą więc dokładnie określić bezpieczne dawki i siły nacisku.

Co dalej? Nadchodzące badania skupią się na bezpiecznym przeniesieniu tych obserwacji do badań klinicznych. Jeśli mechanizmy te potwierdzą się u ludzi, medycyna zyska nowe narzędzie w walce ze skutkami starzenia bez konieczności wykonywania ciężkich treningów.

Źródła:

Zhang Z. et al. Dynamic force sensing by bone delays aging and extends lifespan. Cell Metabolism (2026). DOI: 10.1016/j.cmet.2026.09.020 Thomas Ch. G. Bones may release proteins that slow aging and extend life span. Science (2026). DOI: 10.1126/science.z1mn0li