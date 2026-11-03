W skrócie Świadome śnienie to stan w fazie REM, w którym śpiący rozpoznaje, że śpi, co wiąże się z reaktywacją kory przedczołowej i wzmożoną aktywnością fal gamma.

Naukowcy z Uniwersytetu w Trydencie wykazali, że trening w wirtualnej rzeczywistości zwiększa skuteczność wywoływania świadomych snów u badanych uczestników.

Technika wykorzystująca gogle VR pozwala pacjentom na naukę rozpoznawania anomalii w snach, co może wspomóc terapię koszmarów, lęków oraz zaburzeń typu PTSD.

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Co to jest świadome śnienie?

Świadome śnienie (ang. lucid dreaming, LD) to unikalny, hybrydowy stan świadomości występujący podczas fazy REM, w którym śpiący zdaje sobie sprawę z przebywania we śnie, a często potrafi także wpływać na jego przebieg. Fenomen ten został po raz pierwszy naukowo potwierdzony w latach 70. XX wieku za pomocą ustalonych wzorców ruchów gałek ocznych podczas snu.

Na poziomie neurobiologicznym cechuje go niezwykła kombinacja typowej dla fazy REM aktywności mózgu z ponownym uaktywnieniem grzbietowo-bocznej kory przedczołowej i wzmożoną falą gamma (ok. 40 Hz). Wskazuje to na reaktywację obszarów odpowiedzialnych za metapoznanie (w uproszczeniu - myślenie o myśleniu) i samokontrolę.

Występowanie świadomych snów można stymulować za pomocą różnorodnych technik behawioralnych i technologicznych. Do najpopularniejszych metod należą regularne testowanie rzeczywistości w ciągu dnia, technika MILD (intencjonalne wywoływanie pamięciowe po krótkim wybudzeniu) i metoda WBTB (powrót do snu po krótkiej przerwie w nocy).

Duże możliwości stwarza również technologia: precyzyjnie wymierzone bodźce zewnętrzne aplikowane w fazie REM (np. światło lub dźwięk) czy mikrostymulacja elektryczna tACS o częstotliwości 40 Hz, która sztucznie pobudza płaty czołowe do generowania fal gamma bez konieczności całkowitego wybudzania śpiącego.

Zjawisko świadomego snu ma fundamentalne znaczenie dla badań nad naturą ludzkiej świadomości. Plasuje się ono w niezwykle wąskim i niestabilnym okienku neurologicznym pomiędzy całkowitym uśpieniem kory przedczołowej a pełnym wybudzeniem. Potwierdza to, że granica między jawą a snem nie jest sztywna, lecz stanowi ciągły gradient, w którym różne tryby pracy mózgu mogą na siebie nachodzić.

Wirtualna rzeczywistość pomaga kontrolować sen

Świadome śnienie jest umiejętnością możliwą do wytrenowania. Badacze z Uniwersytetu w Trydencie we Włoszech wykazali, że proces ten może być wyjątkowo skuteczny dzięki krótkiemu treningowi z użyciem wirtualnej rzeczywistości. W eksperymencie wzięło udział 38 uczestników o niewielkim wcześniejszym doświadczeniu z technologią VR i świadomym śnieniem.

Naukowcy połączyli medytację ukierunkowaną na otwarty monitoring z ćwiczeniami w cyfrowym środowisku. Badani uczestniczyli dwa razy w tygodniu w sesjach z goglami VR, podczas których napotykali nierealistyczne sytuacje, takie jak łamanie praw fizyki czy nagłe zmiany otoczenia. W tych momentach wykonywali tzw. testy rzeczywistości, pytając samych siebie, czy znajdują się we śnie.

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W badaniu został wykorzystany zestaw Meta Quest 3 wraz ze specjalnym oprogramowaniem. Stworzył on warunki zbliżone do zjawisk zachodzących w ludzkim umyśle podczas snu. Eksperyment wykazał, że osoby przechodzące symulacje dostosowane do specyfiki snu zgłaszały świadome sny znacznie częściej niż grupa kontrolna. Aż 84,6 proc. badanych z grupy eksperymentalnej doświadczyło przynajmniej jednego takiego stanu w trakcie trwania programu.

Analiza wyników wykazała również ciekawy wzorzec dotyczący zapamiętywania snów. Choć wszyscy uczestnicy po rozpoczęciu badania pamiętali ogólnie więcej snów, to grupa z najlepszymi wynikami w świadomym śnieniu przypominała sobie najmniej zwykłych snów, co może wynikać z dużego nakładu energii potrzebnej do utrzymania świadomości w trakcie snu.

Ograniczenia tradycyjnych metod sprawdzania rzeczywistości

Dotychczasowe próby wywoływania świadomych snów opierały się m.in. na rutynowych testach rzeczywistości (ang. reality check) wykonywanych w ciągu dnia. Metoda ta ma jednak istotne wady, ponieważ codzienne otoczenie rzadko przypomina realistyczne scenariusze senne. Z tego powodu pytania o stan świadomości stają się mechaniczne i nie przenoszą się skutecznie do fazy REM.

"Dla większości ludzi nasze codzienne życie nie wydaje się 'senne'" - zauważa Daniel Morris, neuronaukowiec poznawczy z Northwestern University, który nie brał udziału w badaniu. Brak wyrazistych bodźców w ciągu dnia powoduje, że mózg nie wykształca nawyku podważania realności otoczenia w momentach nietypowych. Symulacja komputerowa stworzyła przestrzeń, w której niemożliwe zjawiska stają się bezpośrednim doświadczeniem zmysłowym, wymuszając natychmiastową weryfikację stanu świadomości.

Tymczasem środowisko cyfrowe z powodzeniem imituje zaburzenia logicznej ciągłości, które powszechnie występują podczas śnienia. Dzięki temu uczestnicy uczą się reagować na anomalie w sposób automatyczny.

Świadomy sen w terapii koszmarów, lęku i PTSD

Autorzy badania planują kontynuację prac, aby precyzyjnie określić rolę poszczególnych komponentów szkolenia. Kolejne testy mają sprawdzić, jak przydatne są same symulacje bez wcześniejszej medytacji. Pozwoli to ocenić, czy interakcja z cyfrowym środowiskiem jest wystarczającym czynnikiem sprawczym.

Dalszy rozwój technologii może doprowadzić do personalizowania symulacji VR pod kątem konkretnych potrzeb użytkowników. Możliwe stanie się odtwarzanie motywów z nawracających koszmarów, aby nauczyć pacjentów rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych bezpośrednio w trakcie ich trwania.

"Świadome śnienie może przynieść korzyści osobom zmagającym się z koszmarami, umożliwiając im przekształcenie ich w pozytywne sny i poczucie większej sprawczości" - skomentował Morris. "Inne przyszłe badania mogłyby zbadać potencjalne korzyści terapeutyczne tej interwencji dla osób z koszmarami, lękiem lub PTSD".

Takie innowacyjne podejście daje nadzieję na stworzenie skutecznych i dostępnych narzędzi wspomagających zdrowie psychiczne. Wykorzystanie powszechnie dostępnych urządzeń VR może zredukować czas potrzebny do opanowania technologii kontroli snu z wielu miesięcy do zaledwie kilku tygodni.

Źródło: Signorelli A., Tormen F., Dal Bianco B., De Pisapia N. Virtual reality as a metacognitive training tool for lucid dreaming. Frontiers Psychology (2026). DOI: 10.3389/fpsyg.2026.1924370