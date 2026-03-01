Spis treści: Superagersi mają młode neurony i świetną pamięć po osiemdziesiątce Odkrycie może pomóc w zatrzymaniu Alzheimera Neurogeneza w późnym wieku. Eksperci starają się ją lepiej zrozumieć

Superagersi mają młode neurony i świetną pamięć po osiemdziesiątce

Dlaczego niektóre osoby w bardzo podeszłym wieku biologicznym zachowują pełnię funkcji poznawczych i doskonałą pamięć, podczas gdy ich rówieśnicy osiągają słabe wyniki w testach kognitywnych i nie mogą sobie przypomnieć prostych rzeczy? Kluczem do zrozumienia fenomenu "superstaruszków" czy też "superseniorów" (ang. superagers), czyli osób po osiemdziesiątce, których umysł pracuje jak u dużo młodszych osób, jest rzecz jasna funkcjonowanie ich mózgu.

W jakiś sposób narząd ten uchował się przed zmianami neurodegeneracyjnymi, czyli przed niszczeniem komórek nerwowych i połączeń między nimi. Sam ten oczywisty fakt nie wyjaśnia jednak w pełni tego fenomenu.

Nowe światło na to zjawisko rzuciło nowe badanie opublikowane 25 lutego w prestiżowym czasopiśmie "Nature". Zespół naukowców z University of Illinois Chicago i innych ośrodków dostarczył dowodów na to, że dorośli, których mózgi wykazują silną produkcję nowych neuronów, cieszą się lepszą pamięcią i funkcjami poznawczymi.

Szczególnie wyróżniały się w badaniu próbki pochodzące od tzw. superagersów, u których proces powstawania nowych komórek nerwowych przebiega nadzwyczajnie intensywnie. Co dokładnie dzieje się w ich mózgach?

Odkrycie może pomóc w zatrzymaniu Alzheimera

Badacze przeanalizowali ponad 355 tys. jąder komórkowych wyizolowanych z hipokampu, podwójnej struktury mózgu, kluczowej dla procesów pamięciowych. Wykorzystując zaawansowane techniki sekwencjonowania pojedynczych komórek (RNA oraz chromatyny), zespół zidentyfikował obecność neuronowych komórek macierzystych oraz niedojrzałych neuronów u osób w różnym wieku.

Rozwiń

Choć nowo powstałe komórki stanowią zaledwie 0,01 proc. wszystkich neuronów w hipokampie, ich obecność wydaje się mieć fundamentalne znaczenie dla fenomenu superstaruszków. U osób zdrowych poznawczo neurogeneza utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, podczas gdy u pacjentów z chorobą Alzheimera proces ten wyraźnie słabnie, co objawia się znacznie mniejszą liczbą rozwijających się neuronów. Ich mózg przestaje nadążać z regeneracją i powoli obumiera.

Superagersi okazali się mięć znacznie więcej młodych neuronów niż zwykłe zdrowe osoby i pacjenci z demencją. Eksperci zwracają jednak uwagę, że liczebność badanych grup była na tyle mała, że odkrycia te nie są statystycznie znaczące. Mogą jednak wskazywać na kierunek dalszych badań, a mianowicie na potrzebę opracowania leków stymulujących neurogenezę, które mogłyby powstrzymywać Alzheimera u osób starszych. Właściwie nie trzeba nawet daleko szukać - takie działanie wykazują niektóre z najpopularniejszych psychodelików, o czym pisaliśmy wcześniej w GeekWeeku.

Neurogeneza w późnym wieku. Eksperci starają się ją lepiej zrozumieć

Odkrycie amerykańskich uczonych stanowi też ważny dowód na występowanie neurogenezy u ludzi nawet w bardzo zaawansowanym wieku. Przez dużą część XX wieku panowało błędne przekonanie, że ludzki mózg przestaje wytwarzać neurony po narodzinach. Później przesunięto tę granicę do okresu dzieciństwa, a dopiero w 1998 roku pojawił się niekwestionowany dowód na neurogenezę dorosłych ludzi. Współczesne narzędzia biologii molekularnej wykazują, że proces ten nie ma prawdopodobnie górnej granicy wieku.

Nowe badanie zaprezentowane w "Nature" poszło o krok dalej. Analizuje ono nie tylko geny, ale i sygnatury epigenetyczne, czyli modyfikacje DNA kontrolujące ekspresję genów. To właśnie zmiany w dostępności chromatyny w komórkach neurogennych okazały się być wczesnym wskaźnikiem patologii u osób z przedkliniczną fazą choroby Alzheimera.

Zrozumienie mechanizmów, za pomocą których mózg utrzymuje sprawność w późnym wieku, już częściowo udało się uzyskać. Co dalej? Kolejnym wyzwaniem dla nauki będzie dokładne zrozumienie funkcji tych nowo powstałych neuronów i potwierdzenie ich aktywności w żywym ludzkim mózgu.

Źródła:

Disouky, A., Sanborn, M.A., Sabitha, K.R. et al. Human hippocampal neurogenesis in adulthood, ageing and Alzheimer's disease. Nature (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10169-4 Lenharo, M. Brains of 'super agers' are still strong producers of new neurons. Nature (2026). https://doi.org/10.1038/d41586-026-00599-5

Sagrada Família to najwyższy kościół świata. Budowa trwała 144 lata © 2026 Associated Press