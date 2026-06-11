Eksperci zdrowia publicznego nie mają wątpliwości - turniej tej skali to unikatowy test dla systemów epidemiologicznych, które muszą reagować na dynamiczne przemieszczanie się ludzi i potencjalne zagrożenia zdrowotne. Służby sanitarne przygotowują się więc na różne scenariusze, wykorzystując szeroki wachlarz narzędzi monitoringu - analizowane będą m.in. dane ze szpitali, wyniki badań ścieków, a nawet aktywność w mediach społecznościowych.

Od ścieków po media społecznościowe

W Stanach Zjednoczonych uruchomiono specjalne centrum analityczne, które publikuje codzienne raporty dotyczące trendów epidemiologicznych w miastach-gospodarzach i miejscach pobytu drużyn. Celem jest jak najszybsze wykrywanie potencjalnych ognisk chorób i ostrzeganie lokalnych służb medycznych.

A największe obawy budzi odra, czyli jedna z najbardziej zakaźnych chorób na świecie. W 2026 roku liczba przypadków w Ameryce Północnej wyraźnie wzrosła, a pojedynczy zakażony może zarazić nawet kilkanaście osób. Problemem jest również fakt, że choroba może być przenoszona jeszcze przed wystąpieniem charakterystycznych objawów, co znacząco utrudnia jej kontrolę w zatłoczonych przestrzeniach, jak stadiony, lotniska czy transport publiczny.

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Choroby układu oddechowego i nie tylko

Oprócz odry eksperci zwracają uwagę na inne infekcje przenoszone drogą kropelkową, w tym grypę i COVID-19. Duże skupiska ludzi mogą sprzyjać szybkiemu rozprzestrzenianiu się tych chorób, zwłaszcza w zamkniętych przestrzeniach. Na liście monitorowanych zagrożeń znajdują się również norowirusy powodujące zatrucia pokarmowe oraz wirusowe zapalenie wątroby typu A.

W południowych regionach USA i Meksyku dodatkowym wyzwaniem są choroby przenoszone przez komary, jak denga czy chikungunya - wraz z napływem turystów rośnie także ryzyko zawleczenia innych infekcji z różnych części świata. Eksperci zwracają również uwagę, że choć scenariusze takie jak pojawienie się Eboli budzą największe emocje, ich prawdopodobieństwo jest niskie - znacznie bardziej realne są mniej spektakularne, ale powszechne infekcje.

Dla mnie Ebola nie jest zagrożeniem nr 1, 2, ani nawet 3. Martwię się o import odry, ale o wiele bardziej martwi mnie import innych zagrożeń zakaźnych, które mogą nie wydawać nam się tak straszne jak Ebola

System pod presją

Służby zdrowia już teraz działają na granicy możliwości, mierząc się z innymi zagrożeniami epidemiologicznymi na świecie. Mundial dodatkowo zwiększa to obciążenie systemu, który musi jednocześnie monitorować sytuację i reagować na ewentualne ogniska chorób. Na szczęście historia pokazuje, że choć duże imprezy sportowe mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się patogenów, rzadko prowadzą do dużych epidemii.

Kluczowe znaczenie ma jednak szybkie wykrywanie zagrożeń i skuteczna koordynacja działań. Eksperci podkreślają, że dużą rolę odgrywają tu sami uczestnicy wydarzenia - zalecają aktualizację szczepień, zachowanie podstawowych zasad higieny oraz ostrożność w przypadku objawów choroby.

Prom z czasów Leonarda Da Vinci pomaga pokonywać codzienne korki © 2026 Associated Press