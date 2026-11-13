O planach poinformował sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Jr. podczas czwartkowego wystąpienia, w którym towarzyszył mu sekretarz ds. weteranów Doug Collins. Projekt ma przede wszystkim stworzyć zaplecze niezbędne do opracowania sposobu produkcji, dawkowania i przeprowadzenia przyszłych badań klinicznych. Szczególną uwagę poświęcono możliwości leczenia zespołu stresu pourazowego (PTSD), z którym zmaga się wielu amerykańskich weteranów.

Ibogaina wiąże się z poważnym ryzykiem

Ibogaina to związek pozyskiwany z krzewu rosnącego w Afryce Zachodniej. Od lat budzi zainteresowanie środowisk zajmujących się terapiami psychodelicznymi. Zwolennicy substancji wskazują na jej potencjał w leczeniu trudnych przypadków PTSD, ciężkiej depresji oraz uzależnienia od opioidów. Problem w tym, że dowody naukowe na jej skuteczność wciąż są mocno ograniczone, a większość dostępnych danych pochodzi od osób, które zdecydowały się na terapię poza Stanami Zjednoczonymi, przede wszystkim w Meksyku.

Nie bez powodu badania nad ibogainą budzą tak duże obawy. Substancja może wywoływać intensywne halucynacje, nudności, wymioty i drżenie mięśni. Jeszcze poważniejszym zagrożeniem są zaburzenia rytmu serca, które w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do śmierci. Z tego względu leczenie wymaga monitorowania pracy serca i zapewnienia dostępu do pomocy medycznej na wypadek nagłych komplikacji.

Dodatkowym utrudnieniem jest status prawny ibogainy. W USA pozostaje ona nielegalna na poziomie federalnym i znajduje się w najbardziej restrykcyjnej kategorii substancji kontrolowanych, obok m.in. LSD i MDMA (potocznie ecstasy lub molly).

Joe Rogan i Trump przyczynili się do zainteresowania tematem

Kennedy zapowiedział, że amerykańscy urzędnicy będą korzystać m.in. z wytycznych terapeutycznych i danych firmy Beond Inc. z Teksasu. Przedsiębiorstwo przeprowadziło ponad 3 tys. terapii z wykorzystaniem ibogainy w Meksyku, gdzie substancja nie jest zakazana i według sekretarza zdrowia ma to znacząco przyspieszyć przygotowania do badań klinicznych. Kolejne granty mogłyby dotyczyć również zastosowania związku w leczeniu uzależnień.

Nie jest to zresztą inicjatywa pojawiająca się znikąd. W kwietniu Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze nakazujące przyspieszenie badań nad psychodelikami w kontekście zaburzeń psychicznych. Wcześniej temat ibogainy poruszał w swoich audycjach popularny podcaster Joe Rogan, który twierdził, że osobiście napisał do prezydenta w tej sprawie. Trump miał odpowiedzieć entuzjastycznie, pytając, czy chodzi o dopuszczenie substancji przez FDA.

Na razie jednak do ewentualnego zatwierdzenia ibogainy wciąż droga daleka. Amerykańska Agencja Żywności i Leków analizuje już wnioski dotyczące terapii opartych na psylocybinie i MDMA, ale w przypadku ibogainy poważne zagrożenia kardiologiczne sprawiają, że konieczne będzie szczególnie ostrożne podejście.