Badanie objęło 100 osób, które przeszły bronchoskopię w Szpitalu Uniwersyteckim w Larissie. U 50 uczestników ostatecznie rozpoznano raka płuca, a u pozostałych 50 nie stwierdzono nowotworu. Od wszystkich pobrano próbki popłuczyn z płuc, a od połowy dodatkowo próbki tkanki płucnej - we wszystkich próbkach naukowcy wykryli łącznie 232 cząsteczki mikroplastiku.

Mikroplastik w płucach pacjentów z rakiem

Ogółem u 70 proc. pacjentów wykryto mikroplastik w co najmniej jednej próbce, tj. popłuczynach z płuc, tkance płucnej lub w obu rodzajach próbek. Połączona analiza próbek popłuczyn i tkanki pobranych od poszczególnych pacjentów wykazała zaś, że u osób z rakiem płuca częściej stwierdzano obecność mikroplastiku, a całkowite obciążenie mikroplastikiem było u nich większe niż u osób bez raka.

Najczęściej wykrywanymi rodzajami tworzyw były polipropylen i polietylen, szeroko stosowane m.in. w opakowaniach, tekstyliach i produktach codziennego użytku. Wyniki sugerują również, że mikroplastik nie jest równomiernie rozmieszczony w płucach i może do nich trafiać wraz z wdychanym powietrzem.

Nasze wyniki sugerują, że wdychany mikroplastik może być obecny w ludzkich płucach częściej, niż wiele osób może zdawać sobie sprawę. To kolejny dowód na to, że ograniczenie zanieczyszczenia środowiska tworzywami sztucznymi może przynieść korzyści wykraczające poza ochronę ekosystemów i obejmujące również zdrowie człowieka

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Mikroplastik może wpływać na procesy związane z nowotworami

Nie wiadomo jednak, czy obecność większej liczby tych cząstek u pacjentów z rakiem ma związek z rozwojem choroby. Owszem, mikroplastik może wpływać na stan zapalny lub inne procesy biologiczne związane z chorobami, w tym nowotworami. Możliwe jest jednak również odwrotne wyjaśnienie, tzn. zmienione chorobowo płuca mogą inaczej zatrzymywać i gromadzić cząsteczki niż zdrowe tkanki.

To istotne ograniczenie obserwacyjnych badań, które pokazują związek, w tym przypadku między obecnością mikroplastiku a rakiem płuca, ale nie dowodzą związku przyczynowego. Co więcej, uczestnicy byli osobami kierowanymi na bronchoskopię z powodu objawów ze strony układu oddechowego, dlatego nie muszą być reprezentatywni dla całej populacji.

Autorzy badania prowadzą już jednak kolejne analizy, chcą sprawdzić, jakie rodzaje mikroplastiku występują w płucach oraz w jaki sposób mogą oddziaływać na komórki płucne. Analizowane są również próbki osób z przewlekłymi chorobami płuc, aby ustalić, czy mikroplastik może mieć związek z bliznowaceniem płuc i postępem tych chorób.

Badania nad wpływem mikroplastiku na zdrowie znajdują się wciąż na bardzo wczesnym etapie, ale zaczynamy zdawać sobie sprawę, że te niewielkie cząsteczki tworzyw sztucznych przedostają się do wielu części organizmu



