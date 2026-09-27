W skrócie Badacze wykazali, że 20-minutowy trening fizyczny oraz 90-minutowa drzemka pozwalają lepiej zapamiętywać informacje po nieprzespanej nocy.

Ćwiczenia fizyczne poprawiają zdolność mózgu do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów poznawczych, mimo odczuwanego zmęczenia organizmu.

Wykryte metody nie zastępują zdrowego snu, ale mogą pomóc zachować sprawność umysłową w zawodach, gdzie deficyt snu jest nieunikniony, np. w medycynie czy transporcie.

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Bezsenna noc potrafi mocno dać się we znaki, macie tak czasem? Jednym z jej skutków są problemy z pamięcią. Okazuje się, że jest na to sposób. A właściwie nawet dwa.

Krótki trening po nieprzespanej nocy

Naukowcy z McGill University sprawdzili, czy aktywność fizyczna może ograniczyć skutki braku snu. W eksperymencie wzięły udział 54 zdrowe młode osoby. Uczestnicy spędzili pod kontrolą badaczy 30 godzin bez snu, a następnie trafili do jednej z trzech grup. Jedna przez 20 minut jeździła na rowerze, otwiera się w nowym oknie z umiarkowaną lub dużą intensywnością, druga dostała możliwość 90-minutowej drzemki, a trzecia... nie robiła nic.

Osoby, które ćwiczyły albo spały, zapamiętały około 22 proc. więcej obrazów niż uczestnicy z grupy kontrolnej. Pamięć sprawdzono trzy dni później.

- Utrata snu wpływa na niemal każdy aspekt naszego myślenia i funkcjonowania, ale wiele osób nie może po prostu przerwać tego, co robi, i więcej spać. Nasze wyniki pokazują, że nawet krótki wysiłek fizyczny może pomóc zachować jedną z naszych najważniejszych zdolności poznawczych - powiedział prof. Marc Roig z McGill University, główny autor badania.

Drzemka też pomaga, ale na tym podobieństwa się kończą

Nagrania aktywności mózgu pokazały, że trening i drzemka przynoszą podobny efekt, ale trochę w inny sposób. Sen pozwalał mózgowi się "naładować", dzięki czemu łatwiej było przyswajać nowe informacje i później je zapamiętywać. Ćwiczenia pomagały natomiast efektywniej wykorzystać zasoby, które mózg miał jeszcze do dyspozycji, bez zwiększania odczuwanego zmęczenia.

Wyniki mogą być ważne tam, gdzie brak snu jest częsty, a błąd może mieć poważne konsekwencje. Na przykład w ochronie zdrowia, transporcie czy służbach ratunkowych.

Drzemka nie zawsze jest możliwa w środku zmiany 123RF/PICSEL

- Drzemka nie zawsze jest możliwa w środku zmiany. Ćwiczenia są dostępne, niedrogie i łatwe do wprowadzenia. To sprawia, że są obiecującym sposobem na utrzymanie sprawności umysłowej, gdy ilość snu jest ograniczona - podkreśliła Madhura Lotlikar, doktorantka na Wydziale Neurologii i Neurochirurgii McGill University i główna autorka badania.

Trening nie zastąpi snu

Na koniec trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że naukowcy nie sugerują, że kilka minut na rowerze może zastąpić porządny sen. Badanie pokazuje raczej, że gdy z jakiegoś powodu nie udało się wyspać, zarówno krótki trening, jak i drzemka mogą pomóc mózgowi lepiej radzić sobie z zapamiętywaniem informacji.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences, otwiera się w nowym oknie.



