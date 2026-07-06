Immunoterapia należy dziś do najskuteczniejszych metod walki z nowotworami, ale jej możliwości wciąż ograniczają bariery technologiczne. A przynajmniej tak było do tej pory, bo naukowcy z University of Southern California opracowali metodę, która pozwala praktycznie bez ograniczeń namnażać komórki będące prekursorami makrofagów i wykorzystywać je do tworzenia nowych terapii przeciwnowotworowych. Wyniki badań sugerują, że może to być przełom szczególnie w leczeniu guzów litych, z którymi obecne terapie radzą sobie znacznie gorzej niż z nowotworami krwi.

Przypomnijmy tu, że makrofagi to jedne z najważniejszych komórek układu odpornościowego. Ich zadaniem jest rozpoznawanie i pochłanianie patogenów oraz komórek nowotworowych, a także aktywowanie innych elementów odpowiedzi immunologicznej, w tym limfocytów T. Od lat są postrzegane jako obiecujące narzędzie w leczeniu raka, jednak dotychczas ich wykorzystanie napotykało liczne przeszkody. Największym problemem było zaś to, że makrofagi bardzo trudno namnażać poza organizmem.

Rozwiń

Uruchomili "fabrykę" antyrakową

Komórki te słabo się dzielą, trudno poddają się modyfikacjom genetycznym i po podaniu pacjentowi nie rozprzestrzeniają się wystarczająco skutecznie, aby zapewnić trwały efekt terapeutyczny. Zespół badaczy z USC postanowił więc skupić się nie na samych makrofagach, lecz na ich wcześniejszym etapie rozwoju, a mianowicie granulocytarno-monocytarnych komórkach progenitorowych (GMP), z których powstają makrofagi i inne komórki odpornościowe.

Naukowcy opracowali zestaw precyzyjnie dobranych warunków hodowli, dzięki którym komórki GMP mogą przez długi czas namnażać się w laboratorium bez utraty swoich właściwości. Oznacza to możliwość produkowania praktycznie nieograniczonej liczby komórek gotowych do dalszych modyfikacji genetycznych. Dodatkowo ustalili, że istotną rolę w kontrolowaniu tego procesu odgrywa enzym mieloperoksydaza, który reguluje tempo proliferacji komórek progenitorowych.

CAR-M, czyli nowa generacja terapii CAR

Obecnie jedną z największych rewolucji w onkologii jest terapia CAR-T, polegająca na genetycznym przeprogramowaniu limfocytów T pobranych od pacjenta. Metoda przyniosła bardzo dobre rezultaty w leczeniu białaczek i chłoniaków, ale jej skuteczność wobec guzów litych pozostaje ograniczona. Nowe badania pokazują jednak, że podobne podejście można zastosować wobec komórek GMP - naukowcy wyposażyli je w receptory CAR (Chimeric Antigen Receptors), dzięki którym po przekształceniu w makrofagi zaczęły skutecznie rozpoznawać i niszczyć komórki nowotworowe.

W eksperymentach laboratoryjnych zmodyfikowane komórki zahamowały rozwój białaczki z komórkami CD19-dodatnimi oraz guzów litych wykazujących ekspresję receptora HER2. Jednym z najbardziej obiecujących rezultatów okazało się zachowanie komórek po podaniu do organizmu, bo zamiast pozostawać jedynie w miejscu podania, komórki GMP zasiedlały nisze krwiotwórcze i przez dłuższy czas produkowały nowe komórki odpornościowe.

W modelach zwierzęcych doprowadziło to do powstania dużej liczby makrofagów przenikających bezpośrednio do wnętrza guzów nowotworowych. Badacze wykazali również, że komórki te potrafią odbudować odpowiedź immunologiczną u myszy cierpiących na przewlekłą chorobę ziarniniakową, poprawiając ich zdolność do zwalczania zakażeń bakteryjnych.

Autorzy badania opracowali także nową konstrukcję receptora CAR zawierającą fragment Fc przeciwciała IgG. Dzięki temu rozwiązaniu zmodyfikowane komórki nie tylko same atakowały nowotwór, ale również aktywnie przyciągały kolejne komórki odpornościowe wyposażone w receptory Fc. Zdaniem autorów odkrycie to może zmienić sposób projektowania przyszłych immunoterapii, bo zamiast modyfikować dojrzałe komórki odpornościowe, skuteczniejsze może okazać się przeprogramowywanie ich prekursorów, które łatwiej namnażać, przechowywać i produkować na dużą skalę.



