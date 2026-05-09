W skrócie Badanie opublikowane w czasopiśmie "Nature" wykazało, że mózg człowieka pod wpływem narkozy nadal analizuje dźwięki i słowa, pomimo braku świadomości i zniesienia bólu.

Podczas znieczulenia ogólnego propofolem hipokamp pozostaje aktywny i potrafi rozróżniać rodzaje dźwięków oraz przewidywać kolejne słowa, nawet bez świadomego udziału pacjenta.

Odkrycie to może mieć zastosowanie w rozwoju nowych terapii neurologicznych oraz testowania funkcji mózgu u osób w śpiączce lub stanach wegetatywnych.

Narkoza nie wyłącza wszystkiego. Świadomość śpi, a mózg pracuje

Najnowsze badanie opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Nature" rzuca nowe światło na granice ludzkiej świadomości. Naukowcy dowiedli, że mózg osoby poddanej znieczuleniu ogólnemu nie przestaje analizować otaczającego świata. Choć pacjenci w stanie indukowanej śpiączki tracą pamięć i poczucie bólu, ich hipokamp - struktura głęboko ukryta w mózgu i kluczowa dla procesów pamięciowych - pozostaje zdumiewająco aktywny.

Wyniki eksperymentu przeprowadzonego przez zespół pod kierunkiem neurochirurga dr. Sameera Shetha z Baylor College of Medicine w Houston wskazują, że skomplikowane operacje poznawcze, takie jak rozumienie gramatyki czy przewidywanie kolejnych słów w zdaniu dobiegającym do uszu, mogą zachodzić bez udziału świadomości.

Badanie to oparto na analizie aktywności neuronów 7 pacjentów poddanych działaniu propofolu podczas operacji leczenia padaczki. Zastosowanie nowoczesnych sond Neuropixel - elektrod cieńszych od ludzkiego włosa - pozwoliło naukowcom na jednoczesne śledzenie sygnałów z setek pojedynczych komórek nerwowych.

Podczas gdy pacjenci spali, badacze prezentowali im bodźce dźwiękowe - powtarzające się tony przerywane dźwiękami o innej wysokości oraz fragmenty podcastów. Okazało się, że z biegiem czasu hipokamp coraz lepiej rozróżniał poszczególne dźwięki, co wskazuje na zachodzenie procesów uczenia się. Jeszcze bardziej zaskakujące były wyniki dotyczące mowy. Neurony nie tylko odróżniały rzeczowniki od innych części mowy, ale również "dosłownie przewidywały, jakie będzie następne słowo" - tłumaczy dr Sameer Sheth.

Nieprzytomni słyszą, co się do nich mówi. A czy rozumieją?

Porównanie danych zebranych od osób pod narkozą z wynikami grupy kontrolnej, która słuchała podcastów w stanie pełnej przytomności, wykazało, że oba poziomy wydajności procesowej były do siebie zbliżone. Odkrycie to podważa niektóre dotychczasowe teorie, głoszące, że zaawansowane rozpoznawanie wzorców i interpretacja semantyczna wymagają świadomego dostępu.

Naukowcy wszczepili sondy Neuropixel do mózgu. Hipokamp wyraźnie rejestrował wypowiadane słowa Katlowitz, K.A., Cole, E.R., Mickiewicz, E.A. et al. (CC BY-NC-ND 4.0) materiał zewnętrzny

Według dr. Shetha dowodzi to niezwykłej ewolucyjnej sprawności naszych mechanizmów poznawczych. "Mózg rozwinął niesamowite, wyrafinowane mechanizmy do wykonywania wszystkich tych złożonych zadań przez cały dzień, tak że może on robić niektóre te rzeczy nawet nie będąc świadomym" - wyjaśnia neurochirurg.

Wygląda zatem na to, że pacjenci w stanie głębokiej sedacji słyszą, co się do nich mówi. Słyszą, ale czy rozumieją? Treści te są przetwarzane bez udziału świadomości - w końcu znieczulenie propofolem skutecznie przerywa skoordynowaną komunikację między sieciami mózgowymi, co jest uznawane za warunek konieczny do bycia świadomym. Pojedyncze struktury, takie jak hipokamp, mogą wtedy działać autonomicznie i przetwarzać złożone informacje nawet w izolacji od reszty systemu.

Odkrycie może pomóc w rozwoju nowych terapii neurologicznych

"Badanie to podnosi poprzeczkę nieco wyżej w kontekście tego, jak wiele może zdziałać mały obszar neuronów pod znieczuleniem - a odpowiedź jest taka, że może zaskakująco dużo" - skomentował Martin Monti, neuronaukowiec kognitywny z University of California w Los Angeles. Jednak mimo optymistycznych wniosków mogą istnieć pewne ograniczenia, które wymagają rewizji.

Jak tłumaczą autorzy badania, "pozostaje niejasne, czy odkrycia te dotyczą także innych stanów nieświadomości, takich jak sen i śpiączka". Zachowują oni także ostrożność w generalizowaniu. Nie wiadomo, czy sytuacja się powtórzy po podaniu innych anestetyków ani czy w izolacji mogą działać na analogicznej zasadzie także inne części mózgu poza hipokampem.

Co dalej? Perspektywy płynące z tego odkrycia wykraczają poza ramy teoretycznej neuronauki i mogą znaleźć zastosowanie w medycynie klinicznej. Autorzy badania wyrazili nadzieję, że podobne testy u osób w śpiączce lub stanach wegetatywnych pozwolą zidentyfikować pacjentów, których mózgi wciąż posiadają izolowane ośrodki przetwarzające język.

W przyszłości takie dane mogłyby stać się fundamentem dla nowych terapii neurologicznych, w tym celowanej stymulacji mózgu, mającej na celu obejście uszkodzonych szlaków neuronowych i sztuczne przywrócenie komunikacji między nieaktywnymi regionami. Kolejne kroki zespołu dr. Shetha obejmują testy z innymi rodzajami znieczulenia oraz sprawdzanie, jak nieświadomy umysł reaguje na języki obce, których pacjent nie rozumie.

Źródła:

Katlowitz, K.A., Cole, E.R., Mickiewicz, E.A. et al. Plasticity and language in the anaesthetized human hippocampus. Nature (2026). DOI: 10.1038/s41586-026-10448-0 Kozlov, M. Even the unconscious brain can learn - and predict what you'll say next. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-01465-0

