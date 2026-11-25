Spis treści: Co to jest norowirus? Jakie są objawy norowirusa? Jak norowirus się przenosi? Czy norowirus jest w Polsce? Jak się chronić przed norowirusem? Czy istnieje lek na norowirusa? Jak wygląda diagnostyka norowirusa?

Co to jest norowirus?

Norowirus to wysoce zaraźliwy wirus wywołujący ostry nieżyt żołądka i jelit, czyli stan zapalny ich błon śluzowych. W potocznym języku bywa określany jako "grypa żołądkowa" lub "zimowa choroba żołądka", jednak nie ma to związku z wirusem grypy wywołującym grypę oddechową.

Pierwszy szczep opisano jako wirus Norwalk po ognisku zachorowań w szkole w Norwalk w stanie Ohio w 1968 r. Wirusy te należą do rodziny Caliciviridae, dzielą się na 10 genogrup i blisko 50 genotypów, a najczęściej na świecie odpowiada za zachorowania genotyp GII.4 (m.in. warianty Sydney, New Orleans i Hong Kong), przy czym w ostatnich latach częściej notowano także wariant GII.17.

Zakażenie można przechodzić wielokrotnie w ciągu życia, ponieważ istnieje wiele typów wirusa, a odporność po zakażeniu konkretnym typem może nie chronić przed innymi i nie wiadomo dokładnie, jak długo się utrzymuje. Choć zakażenia nasilają się w chłodniejszych miesiącach (w strefie północnej najczęściej od listopada do kwietnia), występują przez cały rok.

Jakie są objawy norowirusa?

Objawy norowirusa pojawiają się zazwyczaj nagle, po okresie wylęgania trwającym od 12 do 48 godzin od kontaktu z wirusem. U większości osób choroba ustępuje po 1 do 3 dniach (często w ciągu około 2 dni), choć u osób z chorobami współistniejącymi może przebiegać dłużej lub ciężej.

Do najczęstszych objawów należą:

nudności i wymioty (wymioty częściej występują u dzieci)

wodnista biegunka bez krwi (częściej u dorosłych)

ból i skurcze brzucha

U części chorych pojawiają się także gorączka lub stan podgorączkowy, ból głowy, dreszcze, zmęczenie oraz bóle mięśni i ciała. Zakażenie może przebiegać również bezobjawowo, a osoba nieodczuwająca dolegliwości nadal może wydalać wirusa w stolcu.

Najczęstszym powikłaniem jest odwodnienie wynikające z utraty płynów podczas wymiotów i biegunki. Szczególnie narażone na ciężki przebieg i odwodnienie są niemowlęta i małe dzieci (poniżej 5. roku życia), osoby starsze i osoby z osłabionym układem odpornościowym lub innymi schorzeniami.

Objawy odwodnienia obejmują m.in. rzadsze oddawanie moczu lub ciemny mocz o intensywnym zapachu, suchość w ustach i gardle, zawroty głowy przy wstawaniu, płacz bez łez lub z małą ilością łez, zapadnięte oczy i nietypową senność lub rozdrażnienie.

Jak norowirus się przenosi?

Norowirus jest wydalany w stolcu i wymiocinach zakażonych osób i bardzo łatwo przenosi się na inne osoby. Cząstki wirusa są wyjątkowo odporne: utrzymują się przez kilka dni na twardych powierzchniach, znoszą szeroki zakres temperatur i są odporne na środki dezynfekujące do rąk na bazie alkoholu.

Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez:

bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, np. opiekę nad chorym lub wspólne korzystanie ze sztućców i naczyń

dotknięcie skażonych powierzchni lub przedmiotów, a następnie dotknięcie ust, nosa lub oczu

spożycie skażonej żywności lub wody - zwłaszcza surowych ostryg i innych małży, warzyw liściastych, świeżych owoców albo potraw gotowych do spożycia dotykanych przez zakażonych pracowników gastronomii

wdychanie drobinek aerozolu podczas wymiotów osoby chorej

A jak długo zaraża norowirus? Zakaźność (czyli łatwość transmisji patogenu) jest największa w pierwszych 48 godzinach choroby, lecz patogen może być wydalany jeszcze przez co najmniej 2 dni po ustąpieniu objawów, a w niektórych przypadkach nawet przez 2 tygodnie lub dłużej po wyzdrowieniu.

Czy norowirus jest w Polsce?

Norowirus występuje także w Polsce. Według wstępnych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego od 1 stycznia do 15 października 2026 r. zgłoszono w naszym kraju 10 392 zakażenia norowirusem. To o 31 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 r., kiedy odnotowano 7912 przypadków.

W zestawieniu meldunków między 30 września a 15 października przybyły 363 zgłoszenia, co było liczbą mniejszą niż w tym samym czasie rok wcześniej. W 2025 r. ponad jedna trzecia zakażeń została zgłoszona po 15 października, bowiem wirus szerzy się najczęściej w chłodnych miesiącach.

Główny Inspektorat Sanitarny wskazuje, że zakażenia norowirusowe występują często zwłaszcza w środowiskach zamkniętych, m.in. w szpitalach, domach opieki i przedszkolach. Jak zauważają służby sanitarne, u chorych na dolegliwości żołądkowo-jelitowe rzadko wykonuje się badania określające czynnik wywołujący, dlatego rzeczywista liczba zakażeń jest najpewniej znacznie wyższa niż liczba zgłoszeń.

W skali globalnej norowirus jest najczęstszą przyczyną ostrego nieżytu żołądka i jelit. Szacuje się, że co roku dochodzi na świecie do około 685 mln zachorowań, w tym ponad 200 mln u dzieci poniżej 5. roku życia.

Według szacunków zakażenia norowirusowe powodują około 200 tys. zgonów rocznie (w tym 50 tys. zgonów dzieci, głównie w krajach o niższych dochodach) oraz generują globalne koszty związane z opieką zdrowotną i stratami ekonomicznymi szacowane na 60 mld dolarów.

Jak się chronić przed norowirusem?

Aby chronić siebie i innych przed norowirusem, należy ograniczyć jego rozprzestrzenianie. Służby medyczne zalecają częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem przez co najmniej 15-20 sekund i wycieranie ich czystym ręcznikiem - szczególnie po skorzystaniu z toalety, po kontakcie z wymiocinami lub stolcem i przed przygotowywaniem jedzenia. Środek na bazie alkoholu można traktować wyłącznie jako rozwiązanie awaryjne, gdy ręce nie są widocznie zabrudzone i nie ma dostępu do wody z mydłem.

W domu lub w placówce, w której pojawiły się wymioty lub biegunka, należy przestrzegać kilku zasad ograniczających transmisję norowirusa:

dokładnie myć zabrudzone powierzchnie gorącą wodą z mydłem, a następnie stosować domowy środek dezynfekujący

usuwać i prać osobno w gorącej wodzie z detergentem odzież i pościel zabrudzoną wymiocinami lub kałem

używać osobnych ręczników oraz w miarę możliwości odizolować chorego i wydzielić dla niego osobną toaletę,

dokładnie myć owoce i warzywa oraz poddawać owoce morza odpowiedniej obróbce termicznej

Osoby chore powinny pozostać w domu i nie chodzić do pracy, szkoły, przedszkola czy żłobka ani nie odwiedzać placówek opieki przez co najmniej 48 godzin po całkowitym ustąpieniu wymiotów i biegunki. W tym czasie nie należy przygotowywać posiłków dla innych ani opiekować się dziećmi, seniorami lub osobami chorymi, zaś pracownicy gastronomii powinni odczekać zwykle 72 godziny. Z kąpieli w basenie zaleca się zrezygnować przez co najmniej 2 tygodnie po ostatnim epizodzie biegunki.

Czy istnieje lek na norowirusa?

Nie ma swoistego leku zwalczającego samego norowirusa, a antybiotyki w jego przypadku są nieskuteczne, gdyż działają na bakterie, a nie na wirusy. Leczenie polega głównie na odpoczynku, spożywaniu lekkostrawnych posiłków oraz uzupełnianiu płynów i elektrolitów, aby zapobiec odwodnieniu.

W łagodzeniu dolegliwości pomocne bywają doustne płyny nawadniające, a w razie potrzeby także inne napoje bez kofeiny i alkoholu. Bardzo słodkie soki czy napoje należy rozcieńczać wodą, aby nie nasilały biegunki.

W przypadku dyskomfortu stosuje się czasem leki łagodzące objawy, np. paracetamol po zapoznaniu się z ulotką (u dzieci po sprawdzeniu zaleceń dla danego wieku), natomiast nie wolno podawać aspiryny dzieciom poniżej 16. roku życia. W cięższym odwodnieniu konieczna bywa pomoc medyczna i nawadnianie dożylne.

Konsultacji z lekarzem lub farmaceutą wymagają m.in. objawy odwodnienia, utrzymywanie się objawów przez dłuższy czas, gorączka, biegunka z krwią, zły stan ogólny, a także zakażenia u niemowląt, małych dzieci, seniorów i osób z osłabioną odpornością lub chorobami przewlekłymi.

Jak wygląda diagnostyka norowirusa?

W codziennej praktyce rozpoznanie norowirusa opiera się zwykle na objawach klinicznych wymienionych powyżej i nie wymaga testów. Gdy potwierdzenie jest potrzebne, np. podczas dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach, bada się próbki stolca (a rzadziej wymiocin lub próbek środowiskowych) metodami wykrywającymi materiał genetyczny wirusa, najczęściej RT-qPCR, lub antygen wirusowy.

Najlepszy moment pobrania próbki to ostra faza choroby w ciągu 48-72 godzin od początku objawów, choć norowirus bywa wykrywalny jeszcze po 2 tygodniach.

Źródła: PZH-PIB, GIS, ECDC, NHS, CDC, NSW Health, Norovirus Foundation i Cleveland Clinic. Opracowanie własne