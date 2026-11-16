Nowa metoda walki z otyłością. Lek może działać nawet 12 tygodni

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Naukowcy pracują nad nową metodą walki z otyłością, która może zmienić życie milionów pacjentów. Nowe badania pokazują, że dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii pacjenci mogliby przyjmować potrzebne preparaty znacznie rzadziej niż obecnie.

Pracownik ochrony zdrowia mierzący obwód talii pacjenta przy użyciu taśmy krawieckiej, zbliżenie na dłonie i miarkę.
Nadchodzą zmiany w terapiach leczenia otyłości?123RF/PICSEL

Nowy pomysł na walkę z otyłością

Prolynx to firma biotechnologiczna, która prowadzi badania nad lekami nowej generacji na otyłość i powiązane z nią choroby metaboliczne.

Podczas konferencji Obesity Week 2026 przedsiębiorstwo zaprezentowało wyniki badań przedklinicznych, które sugerują, że w przyszłości leczenie mogłoby być dla pacjentów łatwiejsze i bardziej komfortowe.

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- Dzisiejsze leki na otyłość zrewolucjonizowały opiekę, ale cotygodniowe zastrzyki i działania niepożądane związane z dawkowaniem pozostają realnymi barierami dla długotrwałego leczenia - powiedział, otwiera się w nowym oknie Chris Boulton, dyrektor generalny Prolynx. Jak ocenił, nowe wyniki badań firmy dają podstawy do przypuszczeń, że w przyszłości możliwe będzie rozpoczęcie terapii od comiesięcznych dawek, a następnie przejście na dawkowanie raz na kwartał.

Nawet 12 tygodni działania przy jednej dawce

Firma stosuje do tego nową metodę - peptydy za pomocą specjalnych łączników są przyłączane do biodegradowalnych mikrosfer hydrożelowych, które uwalniają lek w zaprogramowanym tempie. Dzięki temu można wydłużać okres działania leku. Prolynx wykorzystał w testach analogi amyliny oraz agonistów receptorów GLP-1 i GIP. Substancje te naśladują działanie naturalnych hormonów uczestniczących w regulacji apetytu, sytości i metabolizmu. Wyniki badań przedklinicznych wskazują na potencjał technologii opracowanej przez Prolynx.

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W jednym z eksperymentów po podaniu jednej dawki analogu amyliny szczurom z otyłością, efekt redukcji masy ciała utrzymywał się przez 12 tygodni.

Test z kandydatem na lek będącym podwójnym agonistą GLP-1/GIP wykazał natomiast okres półtrwania przekraczający miesiąc, czyli czas potrzebny do zmniejszenia jego stężenia we krwi o połowę był dłuższy niż 4 tygodnie.

Nowa technologia może zmienić leczenie otyłości

Stosowanie środków wspomagających leczenie otyłości wiąże się z różną częstotliwością podawania, co wynika bezpośrednio ze wskazań specjalisty oraz specyfiki konkretnego preparatu. Stosowanie leków raz w miesiącu lub rzadziej nie jest standardem.

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Jeżeli potencjał metody opracowywanej przez Prolynx zostanie potwierdzony w badaniach klinicznych na ludziach, oznaczać by to mogło nowe terapie leczenia otyłości. Pacjenci mogliby przyjmować leki raz w miesiącu, a docelowo nawet raz na kwartał w leczeniu podtrzymującym.

Według przedsiębiorstwa stojącego za nową technologią mogłoby to poprawić komfort pacjentów, a także ułatwić przestrzeganie zaleceń terapeutycznych - jak również potencjalnie ograniczyć problemy związane z tolerancją leczenia.


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