Nowy pomysł na walkę z otyłością

Prolynx to firma biotechnologiczna, która prowadzi badania nad lekami nowej generacji na otyłość i powiązane z nią choroby metaboliczne.

Podczas konferencji Obesity Week 2026 przedsiębiorstwo zaprezentowało wyniki badań przedklinicznych, które sugerują, że w przyszłości leczenie mogłoby być dla pacjentów łatwiejsze i bardziej komfortowe.

- Dzisiejsze leki na otyłość zrewolucjonizowały opiekę, ale cotygodniowe zastrzyki i działania niepożądane związane z dawkowaniem pozostają realnymi barierami dla długotrwałego leczenia - powiedział, otwiera się w nowym oknie Chris Boulton, dyrektor generalny Prolynx. Jak ocenił, nowe wyniki badań firmy dają podstawy do przypuszczeń, że w przyszłości możliwe będzie rozpoczęcie terapii od comiesięcznych dawek, a następnie przejście na dawkowanie raz na kwartał.

Nawet 12 tygodni działania przy jednej dawce

Firma stosuje do tego nową metodę - peptydy za pomocą specjalnych łączników są przyłączane do biodegradowalnych mikrosfer hydrożelowych, które uwalniają lek w zaprogramowanym tempie. Dzięki temu można wydłużać okres działania leku. Prolynx wykorzystał w testach analogi amyliny oraz agonistów receptorów GLP-1 i GIP. Substancje te naśladują działanie naturalnych hormonów uczestniczących w regulacji apetytu, sytości i metabolizmu. Wyniki badań przedklinicznych wskazują na potencjał technologii opracowanej przez Prolynx.

W jednym z eksperymentów po podaniu jednej dawki analogu amyliny szczurom z otyłością, efekt redukcji masy ciała utrzymywał się przez 12 tygodni.

Test z kandydatem na lek będącym podwójnym agonistą GLP-1/GIP wykazał natomiast okres półtrwania przekraczający miesiąc, czyli czas potrzebny do zmniejszenia jego stężenia we krwi o połowę był dłuższy niż 4 tygodnie.

Nowa technologia może zmienić leczenie otyłości

Stosowanie środków wspomagających leczenie otyłości wiąże się z różną częstotliwością podawania, co wynika bezpośrednio ze wskazań specjalisty oraz specyfiki konkretnego preparatu. Stosowanie leków raz w miesiącu lub rzadziej nie jest standardem.

Jeżeli potencjał metody opracowywanej przez Prolynx zostanie potwierdzony w badaniach klinicznych na ludziach, oznaczać by to mogło nowe terapie leczenia otyłości. Pacjenci mogliby przyjmować leki raz w miesiącu, a docelowo nawet raz na kwartał w leczeniu podtrzymującym.

Według przedsiębiorstwa stojącego za nową technologią mogłoby to poprawić komfort pacjentów, a także ułatwić przestrzeganie zaleceń terapeutycznych - jak również potencjalnie ograniczyć problemy związane z tolerancją leczenia.



