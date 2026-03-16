Zgodnie z wynikami hiszpańskich badań, objętość istoty szarej, czyli tej części mózgu, która odpowiada za przetwarzanie informacji, emocji i empatii, spada średnio o około 5 proc. w czasie ciąży. Naukowcy podkreślają jednak, że to nie oznaka pogorszenia funkcji poznawczych, lecz proces adaptacyjny.

Ciąża dosłownie przeprogramowuje kobiecy umysł

Badanie objęło 127 kobiet w ciąży, których mózgi skanowano przed, w trakcie i po ciąży, oraz grupę kontrolną kobiet, które nigdy nie były w ciąży. Wyniki wykazały, że im większe były zmiany w strukturze mózgu, tym silniejszą więź emocjonalną z dzieckiem deklarowały badane matki.

W biologii, podobnie jak w życiu, czasem mniej znaczy więcej

Mózg może przechodzić proces "przycinania"

Prof. Carmona wyjaśnia, że mózg może przechodzić proces "przycinania" połączeń nerwowych, przypominający przycinanie gałęzi drzewa, aby rosło bardziej efektywnie. To zjawisko obserwuje się również w okresie dojrzewania, gdy mózg dojrzewa i reorganizuje swoją architekturę.

Nie powinniśmy skupiać się wyłącznie na potencjalnych problemach z pamięcią. Nowe matki uczą się całego zestawu nowych umiejętności

Carmona i jej zespół odkryli również, że poziom estrogenu może być kluczowym czynnikiem - w wielu przypadkach wzrost stężenia tego hormonu korelował ze spadkiem objętości istoty szarej. Zmiany te były najbardziej widoczne w tzw. sieci trybu domyślnego, odpowiadającej za empatię, altruizm i samoświadomość. Co ciekawe, po porodzie mózg częściowo odzyskuje objętość utraconą w czasie ciąży, choć nie w pełni - nawet po sześciu miesiącach od porodu.

Badanie opublikowane w "Nature Communications" ma pomóc nie tylko w zrozumieniu naturalnych zmian w mózgu kobiet, ale także w opracowaniu metod leczenia zaburzeń, takich jak depresja poporodowa.

To przełomowe badanie. Może pomóc w zrozumieniu, jak buduje się więź między matką a dzieckiem i jak wspierać kobiety w powrocie do równowagi po porodzie

