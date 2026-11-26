W skrócie Naukowcy pracują nad nowymi strategiami szczepień, które mają uczyć układ immunologiczny wytwarzania przeciwciał szeroko neutralizujących wirusa HIV.

Niemieccy badacze odkryli przeciwciało 04_A06, które w testach laboratoryjnych skutecznie neutralizuje blisko 98 proc. różnych wariantów wirusa HIV, w tym szczepy lekooporne.

Dalszy rozwój obiecujących terapii i szczepionek przeciw HIV jest poważnie zagrożony przez cięcia funduszy badawczych, co zmusza zespoły do ograniczania skali projektów.

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Przełom w badaniach nad szczepionką przeciwko HIV

Od czasu wykrycia wirusa HIV w 1981 r. i jego oficjalnego odkrycia w 1983 r. choroba pochłonęła 44 mln istnień ludzkich na całym świecie, a według danych UNAIDS tylko w 2024 r. z powodu AIDS zmarło około 630 tys. osób. Naukowcy od lat poszukują sposobu na powstrzymanie epidemii. Przełomem okazała się historia młodej kobiety z prowincji KwaZulu-Natal w RPA, znanej w literaturze medycznej jako CAP256. W połowie pierwszej dekady XXI w. zakaziła się ona HIV i wzięła udział w badaniu śledzącym przebieg nowych infekcji, w ramach którego jej układ odpornościowy wytworzył jedne z najsilniejszych znanych dotąd przeciwciał przeciwko temu wirusowi.

Pacjentka wprawdzie nie była w stanie kontrolować zakażenia bez przyjmowania leków, jednak badacze uznali, że naśladowanie mechanizmów z jej organizmu pozwoli wyszkolić ludzki układ immunologiczny do blokowania wielu różnych szczepów wirusa.

W 2026 r. kilka zespołów badawczych opisało strategie szczepień, które u małp wywołują produkcję tzw. przeciwciał szeroko neutralizujących (bnAbs), zdolnych do całkowitego zatrzymania infekcji wywołanej przez zróżnicowane szczepy HIV jeszcze przed jej rozpoczęciem. "Nikt wcześniej tego nie osiągnął. To bardzo ważny kamień milowy" - ocenia Rogier Sanders, wirusolog z Amsterdam University Medical Centre.

Wcześniejsze próby z lat 80. XX w., oparte na podawaniu laboratoryjnej wersji białka otoczki wirusa na wzór szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, kończyły się niepowodzeniem ze względu na błyskawiczne tempo mutacji patogenu. "W przypadku HIV jednocześnie krążą miliony szczepów. Wyeliminowanie jednego nic nie daje" - tłumaczy Richard Wyatt, immunolog wirusowy z instytutu badawczego Scripps Research. Niepowodzeniem zakończyły się też próby angażujące "zabójcze" limfocyty T oraz badania kliniczne w Tajlandii z 2009 r., których skromnych efektów ochronnych nie udało się powtórzyć.

Przełom w myśleniu nastąpił po odkryciu w latach 90. XX w. pierwszych przeciwciał szeroko neutralizujących przez zespoły kierowane przez Dennisa Burtona oraz mikrobiologa Hermanna Katingera z Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu. Choć te cząsteczki chroniły małpy przed szczepami z Europy i Ameryki, wymagały podawania ogromnych dawek niemożliwych do utrzymania za pomocą standardowej szczepionki i słabiej działały na odmiany afrykańskie.

W pierwszej dekadzie XXI w. zespół Burtona opracował metodę sortowania limfocytów B u około 1,8 tys. osób żyjących z HIV, co pozwoliło zidentyfikować u afrykańskiego dawcy parę niezwykle silnych przeciwciał blokujących dziesiątki szczepów. "To zapoczątkowało prawdziwy przełom w tej dziedzinie" - wspomina Burton. Odkrycie to otworzyło drogę do projektowania preparatów, które zamiast działać na ślepo w kosztownych badaniach klinicznych, pozwalają precyzyjnie mierzyć pożądaną odpowiedź immunologiczną po podaniu zastrzyku.

"Mamy na horyzoncie skuteczną szczepionkę. Obietnica naukowa jest większa niż kiedykolwiek wcześniej" - powiedział Mark Feinberg, prezes i dyrektor generalny Międzynarodowej Inicjatywy na rzecz Szczepionki przeciwko AIDS (IAVI) w Nowym Jorku.

Nowe podejście w trenowaniu układu odpornościowego

Aby wywołać produkcję przeciwciał szeroko neutralizujących u osób niezakażonych, badacze postanowili odtworzyć długotrwałą "zabawę w kotka i myszkę" toczącą się między mutującym wirusem a układem odpornościowym, którą u wspomnianej pacjentki CAP256 analizowała wirusolożka Penny Moore z Narodowego Instytutu Chorób Zakaźnych i Uniwersytetu Witwatersrand w Johannesburgu (RPA).

Strategia ta, nazywana celowaniem w linię zarodkową (ang. germline targeting), polega na podaniu najpierw preparatu z fragmentem lub kopią otoczki wirusa HIV, który pobudza do pracy wybrane komórki odpornościowe. Kolejne dawki szczepionki "trenują" je tak, aby wytwarzały coraz silniejsze i bardziej precyzyjne przeciwciała. "Poszukujemy utalentowanych limfocytów B" - tłumaczy Rogier Sanders, porównując ten proces do wyławiania wybitnych młodych piłkarzy i szkolenia ich do poziomu światowych gwiazd.

Po zsekwencjonowaniu wirusów z krwi CAP256 zespół Penny Moore zidentyfikował czynniki wyzwalające tę reakcję, a zmodyfikowane białko otoczki opracowane pod kierunkiem George'a Shawa i Beatrice Hahn z Uniwersytetu Pensylwanii w Filadelfii dało obiecujące wyniki u małp i jest obecnie testowane u ludzi.

Równolegle zespół Williama Schiefa ze Scripps Research wykorzystał modelowanie komputerowe do zaprojektowania immunogenu o nazwie eOD-GT8, który aktywuje limfocyty B blokujące miejsce wiązania HIV z limfocytami T. W niewielkich badaniach klinicznych z użyciem wersji białkowej lub opartej na technologii mRNA niemal wszyscy uczestnicy wytworzyli prekursory przeciwciał szeroko neutralizujących, które po dawce przypominającej zyskały mutacje poprawiające ich zdolność neutralizacji.

"Zadziałało to znakomicie" - przyznał Schief, pełniący również funkcję wiceprezesa ds. projektowania białek w firmie Moderna Therapeutics. Ponieważ u części badanych po podaniu preparatu mRNA wystąpiły reakcje skórne, w tym roku w Republice Południowej Afryki rozpoczęto testy z niższą dawką, a zespół planuje również badania nad kolejnym immunogenem celującym w region otoczki zwany glikanem V3.

Obecne schematy szczepień testowane na zwierzętach wymagają podania ponad dziesięciu różnych immunogenów w licznych zastrzykach. To ogromne wyzwanie przed wdrożeniem ich do powszechnego użytku. "Nie można stosować dziesięciu szczepień" - zauważył Leo Stamatatos, immunolog z Fred Hutchinson Cancer Center w Seattle, który wskazał na konieczność uproszczenia procedury.

Idealny preparat, zdaniem pediatry i wakcynolożki Sallie Permar z Weill Cornell Medicine w Nowym Jorku, powinien być podawany w dzieciństwie wraz z innymi rutynowymi szczepieniami i zapewniać ochronę na dekady, celując jednocześnie w kilka słabych punktów wirusa ze względu na rosnącą oporność krążących szczepów. Dodatkowo badacze rozważają konieczność równoczesnego pobudzania limfocytów T, aby mogły one niszczyć zakażone komórki, gdyby przeciwciała nie zdołały zneutralizować wszystkich cząstek wirusa.

Odkrycie niezwykłego przeciwciała w Niemczech

Niezależnie od prac nad szczepionkami naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Kolonii (Niemcy) pod kierunkiem Floriana Kleina zidentyfikowali niezwykle silne przeciwciało o nazwie 04_A06. Wyłoniono je spośród ponad 800 cząsteczek pobranych od 32 pacjentów, którzy bez leków wytworzyli wyjątkowo mocną odpowiedź odpornościową przeciwko HIV.

Przeciwciało to blokuje miejsce przyczepu wirusa do ludzkich komórek, uniemożliwiając mu wnikanie do ich wnętrza i namnażanie się. "Bierzesz genetyczny plan przeciwciała, przenosisz go do linii komórkowej w laboratorium, używasz innej komórki i mówisz jej: proszę wyprodukować to przeciwciało" - wyjaśnił Klein, opisując sposób masowego powielania odkrytej cząsteczki.

W badaniach na zakażonych myszach 04_A06 zatrzymało większość infekcji, a w testach na blisko 340 wariantach wirusa - również lekoopornych - wykazało 98 proc. skuteczności. "HIV charakteryzuje się dużą różnorodnością genetyczną, wirusy są od siebie zupełnie różne. To właśnie sprawia, że HIV jest tak trudny w leczeniu" - wyjaśnia badacz. Cząsteczka nie tylko chroni zdrowe komórki u osób zakażonych i ułatwia układowi odpornościowemu niszczenie wirusa, ale może też działać profilaktycznie jako zastrzyk podawany raz na pół roku, zapewniający ponad 90 proc. ochrony i zastępujący codzienne tabletki.

Eksperci spoza zespołu badawczego doceniają potencjał tego odkrycia. "04_A06 jest zdecydowanie niezwykle silnym przedstawicielem tej grupy. Teoretycznie 04_A06 w pojedynkę osiąga skuteczność, którą w innym przypadku uzyskuje się tylko w kombinacjach przeciwciał" - oceniła Alexandra Trkola z Uniwersytetu w Zurychu.

Przed wprowadzeniem preparatu do użytku potrzebne są badania kliniczne na ludziach. "Badanie w Kolonii obejmowało jak dotąd wyłącznie dane laboratoryjne. Dlatego skuteczności nie można bezpośrednio przenieść na prawdziwe życie" - zastrzegł Christoph Spinner z Uniwersytetu Technicznego w Monachium.

Rozwój szczepionki na HIV zagrożony przez cięcia funduszy

Rozwój zarówno szczepionek, jak i terapii przeciwciałami odbywa się w cieniu sukcesów nowoczesnych leków profilaktycznych, takich jak lenakapawir w formie taniego zastrzyku, otwiera się w nowym oknie, opisywany przez nas wcześniej w GeekWeeku, czy kabotegrawir, które tworzą w organizmie rezerwuar powoli uwalniający substancję czynną i wymagają zaledwie dwóch zastrzyków w roku.

Zatwierdzenie lenakapawiru przez FDA postawiło twórcom szczepionek bardzo wysoką poprzeczkę. Z drugiej strony powolne wdrażanie tego leku w krajach afrykańskich i konieczność stałego dostępu do terapii sprawiają, iż szczepionka pozostaje niezbędna. "Szczepionka daje ci niezależność" - zauważył Rogier Sanders. Jednocześnie wysoka skuteczność profilaktyki lekowej utrudnia prowadzenie klasycznych badań klinicznych z grupą placebo, dlatego organizacja IAVI rozważa uznanie samego faktu wytworzenia przez pacjenta ochronnego poziomu przeciwciał za wystarczający dowód skuteczności szczepienia.

Optymizm badaczy został jednak poważnie wystawiony na próbę w ubiegłym roku, gdy amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) ogłosiły zakończenie ważnego programu przedklinicznego rozwoju szczepionek przeciwko HIV. Wcześniejsze cięcia w amerykańskiej pomocy zagranicznej zmusiły naukowców do odroczenia badania klinicznego szczepionki mRNA w RPA (gdzie żyje najwięcej osób z wirusem HIV - 7,8 mln, czyli 19 proc. wszystkich zakażonych na świecie) tuż przed podaniem dawek pierwszym uczestnikom.

Wiele czołowych grup zmuszonych było ograniczyć skalę projektów i poszukiwać alternatywnych źródeł wsparcia, aby utrzymać swoje programy przy życiu. "Jesteśmy w lepszej sytuacji niż kiedykolwiek wcześniej i właśnie w tym momencie odcięto nam strumienie finansowania" - skarży się Dennis Burton, którego zespół wraz z Williamem Schiefem otrzymał w 2019 r. siedmioletni grant w wysokości 129 mln dolarów z konsorcjum NIH. Ekspert ostrzegł, że utrata finansowania może zahamować obecny impet badań i zagrozić kontynuacji obiecujących eksperymentów na małpach.

Źródła:

Callaway E. A powerful HIV vaccine is finally within reach - thanks to these super antibodies. Nature 659, 874-876 (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-03718-4 Cwienk J. German researchers find highly effective HIV antibody. DW (2026).