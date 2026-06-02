Nowy preparat, oznaczony jako GRWD5769, został opracowany z myślą o zwiększeniu skuteczności immunoterapii - metody leczenia, która wykorzystuje limfocyty T do identyfikowania i niszczenia komórek rakowych. Bo choć znacząco poprawiła ona wyniki wielu pacjentów, jej działanie często jest ograniczone przez zdolność nowotworów do unikania wykrycia przez układ odpornościowy.

Badania na pacjentach bez innych opcji leczenia

W badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Australii udział wzięło 83 pacjentów z rakiem szyjki macicy, pęcherza, wątroby, jelita grubego, płuc oraz nowotworami głowy i szyi. Wszyscy wcześniej nie reagowali na leczenie, a w wielu przypadkach wyczerpano dostępne opcje terapeutyczne. Pacjenci otrzymywali GRWD5769 w połączeniu z immunoterapią cemiplimabem. Efekt? U 26 uczestników zaobserwowano zmniejszenie guzów, a u 15 z nich redukcja wyniosła co najmniej 30 proc.

"Płaszcz niewidzialności" komórek nowotworowych

Działanie leku polega na blokowaniu enzymu ERAP1, który odgrywa kluczową rolę w mechanizmie ukrywania się komórek nowotworowych przed układem odpornościowym. Poprzez jego zahamowanie, GRWD5769 dosłownie odsłania komórki raka, umożliwiając limfocytom T ich skuteczne rozpoznanie i zniszczenie. W efekcie immunoterapia, która wcześniej nie przynosiła rezultatów, ponownie staje się skuteczna.

Lek wykazał aktywność we wszystkich sześciu badanych nowotworach. Zatrzymanie postępu choroby na co najmniej sześć miesięcy odnotowano u 18 proc. pacjentów z rakiem szyjki macicy, 32 proc. z rakiem wątroby, 36 proc. z rakiem pęcherza, 38 proc. z nowotworami głowy i szyi oraz u ponad połowy pacjentów z rakiem jelita grubego (51 proc.) i płuc (55 proc.).

Wczesny etap, ale wyniki są obiecujące

Badanie znajduje się na etapie I fazy, a jego wyniki zostały zaprezentowane podczas dorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w Chicago. Eksperci podkreślają, że choć rezultaty są obiecujące - szczególnie u pacjentów, u których wcześniejsze leczenie zawiodło - konieczne są dalsze badania na większą skalę, aby potwierdzić skuteczność i trwałość efektów terapii.

Wiele wskazuje jednak na to, że GRWD5769 może okazał się przełomowy, zwłaszcza że był dobrze tolerowany przez pacjentów, a możliwość przyjmowania leku w formie tabletki w warunkach domowych jest dodatkową zaletą.

