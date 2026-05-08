Badanie NEOPRISM-CRC, prowadzone przez naukowców z University College London oraz University College London Hospitals, objęło pacjentów z rakiem jelita grubego w stadium II i III, u których występował określony podtyp genetyczny (MMR-deficient/MSI-high). To grupa szczególnie istotna klinicznie, ponieważ nowotwory tego typu wykazują odmienną odpowiedź na leczenie.

9 tygodni terapii zamiast miesięcy chemioterapii

W badaniu zastosowano innowacyjne podejście terapeutyczne - zamiast standardowej sekwencji operacji i wielomiesięcznej chemioterapii, pacjentom podano immunoterapię przed zabiegiem. Wykorzystano lek pembrolizumab, który aktywuje układ odpornościowy do walki z komórkami nowotworowymi. Terapia trwała zaledwie dziewięć tygodni. Po jej zakończeniu pacjenci byli poddawani operacji chirurgicznej, a następnie monitorowani pod kątem nawrotu choroby.

Brak nawrotów po niemal trzech latach

Efekt? Całkowity brak nawrotów choroby wśród uczestników po 33 miesiącach obserwacji. Już we wstępnej fazie u 59 proc. pacjentów nie wykrywano żadnych oznak nowotworu po zakończeniu leczenia i operacji. Co istotne, nawet w przypadkach, gdzie pozostały śladowe ilości tkanki nowotworowej, nie zaobserwowano jej progresji ani rozsiewu.

Wyniki te znacząco odbiegają od standardowych danych klinicznych, według których około jedna czwarta pacjentów doświadcza nawrotu w ciągu trzech lat od leczenia operacyjnego wspieranego chemioterapią. Badanie dostarczyło również nowych narzędzi diagnostycznych, które mogą zmienić sposób monitorowania terapii. Naukowcy opracowali spersonalizowane testy krwi wykrywające obecność DNA nowotworowego w krwiobiegu.

Zanik tego materiału genetycznego okazał się silnym wskaźnikiem skuteczności leczenia i długoterminowej remisji. Dodatkowo analiza odpowiedzi immunologicznej w tkance guza przed rozpoczęciem terapii może pomóc w identyfikacji pacjentów najlepiej reagujących na leczenie. Jak podkreśla dr Kai-Keen Shiu, wyniki te wzmacniają przekonanie, że immunoterapia może stać się bezpieczną i bardzo skuteczną opcją terapeutyczną dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka.

© 2026 Associated Press