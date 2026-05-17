Udar mózgu pozostaje jedną z głównych przyczyn śmierci i trwałej niepełnosprawności na świecie. Kluczowym problemem jest czas, tzw. złote okno terapeutyczne jest bardzo krótkie, a większość pacjentów trafia do szpitala zbyt późno, by skorzystać z pełnego zakresu terapii.

Spray, który omija barierę nie do przejścia

Obecne metody leczenia koncentrują się na rozpuszczaniu skrzepów i przywracaniu przepływu krwi w mózgu. Problem w tym, że można je zastosować dopiero po przyjęciu do placówki medycznej. W praktyce oznacza to, że ogromna część chorych traci szansę na skuteczną pomoc.

Zespół badaczy z Hong Kong University postanowił rozwiązać ten problem, opracowując lek zdolny do przenikania bariery krew-mózg. To naturalna "tarcza" chroniąca mózg przed patogenami, ale jednocześnie blokująca dostęp wielu leków. Nowy preparat wykorzystuje drogę donosową, a po aplikacji substancja rozpada się na nanocząstki, które mogą przemieszczać się bezpośrednio do mózgu.

Nawet 80 proc. mniej uszkodzeń

To podejście znacząco zwiększa szansę, że lek dotrze tam, gdzie jest najbardziej potrzebny i zrobi to na czas. Wstępne wyniki badań są bardzo obiecujące, podanie sprayu w ciągu 30 minut od wystąpienia udaru zmniejsza obumieranie tkanki mózgowej o ponad 80 proc., chroni funkcje neurologiczne i poprawia rokowania dotyczące sprawności ruchowej. Preparat działa wielotorowo, ogranicza stan zapalny i zapobiega śmierci komórek, w efekcie "kupując pacjentowi czas", który w neurologii ma kluczowe znaczenie.

Największą zmianą jest jednak przesunięcie momentu interwencji. Zamiast rozpoczynać leczenie dopiero w szpitalu, spray mógłby być używany już na miejscu zdarzenia przez ratowników, a w przyszłości być może nawet przez świadków. To oznacza zupełnie nowe podejście - zamiast reagować na skutki udaru, można zacząć chronić mózg natychmiast po jego wystąpieniu.

Badacze podkreślają, że nawet kilka dodatkowych minut ochrony może mieć ogromne znaczenie dla pacjenta i decydować o zdolności mówienia, chodzenia czy samodzielnego funkcjonowania. Jeśli dalsze badania potwierdzą skuteczność i bezpieczeństwo rozwiązania, spray może stać się jednym z najważniejszych narzędzi w walce z udarem.

