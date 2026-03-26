Nowy wariant SARS-CoV-2 BA.3.2 w natarciu. Eksperci ostrzegają

BA.3.2 jest potomkiem linii BA.3 i charakteryzuje się około 70-75 substytucjami i delecjami w sekwencji genu kodującego białko kolca w porównaniu do wariantów JN.1 i LP.8.1, które były bazą szczepionek mRNA na sezon 2025-2026. W USA pierwszy przypadek wariantu wykryto 27 czerwca 2025 r. podczas rutynowego monitoringu pasażerów przybywających z Holandii, a pierwsze kliniczne próbki od pacjentów z BA.3.2 pojawiły się 5 stycznia 2026 r.

Może rozprzestrzeniać się szybciej, niż wskazują dane laboratoryjne.

Do lutego 2026 r. BA.3.2 wykryto w pięciu próbkach klinicznych od pacjentów z czterech stanów, w czterech próbkach pobranych od międzynarodowych podróżnych, w trzech próbkach ścieków z samolotów oraz w 132 próbkach ścieków z 25 stanów USA. Choć udział BA.3.2 w krajowych sekwencjach SARS-CoV-2 pozostaje niewielki i wynosi ok. 0,19 proc., jego pojawienie się w ściekach i próbkach podróżnych sugeruje, że wariant może rozprzestrzeniać się szybciej, niż wskazują dane laboratoryjne.

Liczne mutacje w białku kolca sprawiają

Mutacje w białku kolca sprawiają, że BA.3.2 wykazuje podwyższoną zdolność do unikania przeciwciał wytworzonych w wyniku szczepień opartych na wariantach LP.8.1 i wcześniejszych. W Europie wariant odpowiada za około 30 proc. nowych sekwencjonowanych przypadków w Danii, Niemczech i Holandii, mimo że ogólna liczba zakażeń nie wzrosła znacząco w porównaniu z poprzednimi latami.

Białko kolca jest głównym celem przeciwciał neutralizujących wytworzonych w wyniku wcześniejszego zakażenia lub szczepienia przeciwko COVID-19, a mutacje w tym białku mogą wpływać na transmisyjność i unikanie odpowiedzi immunologicznej

CDC podkreśla konieczność dalszego monitorowania genomowego SARS-CoV-2, aby ocenić potencjalny wpływ BA.3.2 na zdrowie publiczne, zwłaszcza w populacjach starszych i osób z obniżoną odpornością. Dotychczasowe przypadki w USA obejmowały głównie osoby starsze z chorobami współistniejącymi oraz jedno dziecko leczone ambulatoryjnie - wszystkie osoby przeżyły.

Badacze zaznaczają przy okazji, że choć śmiertelność z powodu COVID-19 spadła w porównaniu z szczytem pandemii, nowe warianty, jak BA.3.2, pokazują, że wirus nadal ewoluuje i może stwarzać ryzyko dla systemów zdrowotnego, zwłaszcza przy ograniczonym nadzorze genomowym w niektórych krajach.

