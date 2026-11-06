Badanie opublikowane w czasopiśmie "Asian Journal of Andrology" objęło 26 836 mężczyzn, którzy zgłosili się do chińskiego ośrodka medycznego na ocenę płodności. Uczestnicy informowali o rodzaju bielizny, którą nosili najczęściej w ciągu trzech miesięcy poprzedzających badanie. Naukowcy porównali następnie parametry ich nasienia, a w dodatkowej analizie przyjrzeli się także funkcjom seksualnym.

Gorsza ruchliwość i budowa plemników

Spośród nich 21 221 deklarowało najczęstsze noszenie luźnej bielizny, przede wszystkim bokserek, a 5615 wybierało modele przylegające do ciała, takie jak slipy, stringi i dopasowane bokserki. Po uwzględnieniu innych czynników mogących wpływać na wyniki, w tym różnic zdrowotnych między uczestnikami, noszenie obcisłej bielizny wiązało się z gorszymi parametrami nasienia.

W grupie mężczyzn wybierających ciasną bieliznę odnotowano o 18 proc. wyższe prawdopodobieństwo obniżonej objętości nasienia. Związek dotyczył również ruchliwości całkowitej i budowy plemników - dopasowane majtki wiązały się z 13 proc. wyższym ryzykiem zmniejszenia ruchliwości plemników i 48 proc. wyższym prawdopodobieństwem obniżonego odsetka komórek o prawidłowej morfologii.

Badacze zwrócili również uwagę na fragmentację DNA plemników, czyli uszkodzenia materiału genetycznego. W tej kategorii odnotowano najsilniejszy związek - prawdopodobieństwo podwyższonego wskaźnika fragmentacji DNA były w grupie noszącej obcisłą bieliznę około 2,08 razy większe niż wśród mężczyzn wybierających luźne modele.

Badacze sprawdzili też funkcje seksualne

W dodatkowej, eksploracyjnej części badania, naukowcy przeanalizowali występowanie zaburzeń erekcji i przedwczesnego wytrysku. Problemy z erekcją stwierdzono u 62,7 proc. mężczyzn noszących obcisłą bieliznę i 57,8 proc. tych, którzy wybierali luźne modele. Przedwczesny wytrysk występował odpowiednio u 30,8 proc. i 23,2 proc. uczestników. Autorzy zaznaczają jednak, że była to analiza dodatkowa, a jej wyniki wymagają ostrożnej interpretacji.

Czy winna jest wyższa temperatura jąder? Jest jednym z możliwych wyjaśnień, plemniki rozwijają się w jądrach, które funkcjonują najlepiej w temperaturze niższej niż temperatura głębokich partii ciała. Obcisła bielizna może ograniczać wentylację i sprzyjać gromadzeniu się ciepła w okolicy moszny. Naukowcy wskazują, że taki stres cieplny może zaburzać spermatogenezę, czyli proces powstawania i dojrzewania plemników.

Potencjalnie może też sprzyjać uszkodzeniom ich DNA. Badanie nie mierzyło jednak bezpośrednio temperatury moszny ani nie dowiodło, że to właśnie ona odpowiada za różnice w jakości nasienia. Istotne są również ograniczenia samej analizy, było to badanie przekrojowe, a więc pozwala wykazać współwystępowanie określonych cech, ale nie pozwala ustalić związku przyczynowo-skutkowego. Nie można zatem stwierdzić, że obcisła bielizna pogarsza jakość nasienia ani że jej zmiana poprawi płodność.

Niemniej, autorzy publikacji zauważają, że wybór luźniejszej bielizny może być prostą zmianą stylu życia, która potencjalnie sprzyja zachowaniu prawidłowych parametrów nasienia i funkcji seksualnych.