Osteoporoza to jedno z największych wyzwań zdrowotnych starzejących się społeczeństw. Szacuje się, że dotyka nawet około 20 proc. populacji na świecie, szczególnie kobiety po menopauzie i osoby starsze. Choroba stopniowo osłabia strukturę kości, zwiększając ryzyko groźnych złamań, często zagrażających życiu.

"Cicha" choroba, która dotyka miliony

Problem polega na tym, że diagnoza zwykle pojawia się zbyt późno. Badania gęstości kości wykonuje się najczęściej dopiero po pierwszym incydencie, gdy możliwości profilaktyki są już ograniczone. Nowe badania wskazują zaś, że szybkiej diagnozy można szukać… w oczach.

Siatkówka, będąca jedną z nielicznych struktur w organizmie dostępnych do bezinwazyjnej obserwacji, może odzwierciedlać procesy zachodzące w całym ciele, od układu krążenia po metabolizm. Analizy przeprowadzone wśród niemal 2 tys. osób w Singapurze oraz aż 44 tys. uczestników brytyjskiego Biobanku wykazały spójną zależność - im starsza biologicznie siatkówka, tym większe ryzyko obniżonej gęstości kości i rozwoju osteoporozy w przyszłości.

Sztuczna inteligencja patrzy w głąb oka

Kluczową rolę w odkryciu odegrała sztuczna inteligencja. Naukowcy opracowali model o nazwie RetiAGE, który analizuje zdjęcia siatkówki i szacuje tempo jej starzenia. System został wytrenowany na ogromnym zbiorze danych, blisko 130 tysiącach obrazów pochodzących od ponad 40 tysięcy osób.

Wyniki są wymowne, a mianowicie każdy wzrost wskaźnika starzenia siatkówki przekładał się na wyraźnie wyższe ryzyko osteoporozy, ok. 12 proc. Co ciekawe, zależność ta była jeszcze silniejsza u mężczyzn, mimo że to kobiety chorują częściej.

Jak to działa? Choć oczy i kości wydają się odległymi elementami organizmu, łączy je zaskakująco wiele. Na oba układy wpływają podobne czynniki, jak dieta, aktywność fizyczna, ekspozycja na słońce czy stan układu krążenia. Istnieją też potencjalne powiązania genetyczne oraz wspólne mechanizmy zapalne, co oznacza, że "zdrowe starzenie się" oczu może być jednocześnie sygnałem dobrej kondycji kości.

Eksperci podkreślają, że wykorzystanie obrazowania siatkówki może w przyszłości znacząco zmienić podejście do profilaktyki osteoporozy. Badanie jest szybkie, nieinwazyjne i stosunkowo tanie, co czyni je potencjalnie idealnym narzędziem do wczesnego wykrywania ryzyka choroby.

