Naukowcy odkryli, że niedobór snu w dni powszednie znacząco zaburza metabolizm glukozy, a weekendowe odespanie może nie pomóc.

W kontrolowanym środowisku laboratorium snu 48 zdrowych młodych dorosłych w wieku od 21 do 35 lat rozpoczęło badanie od dwóch poprawnie przespanych nocy, aby ocenić poziom glukozy i insuliny we krwi w stanie pełnego wypoczynku. W ciągu kolejnych dwóch tygodni przydzielono im harmonogramy snu symulujące "stabilny krótki sen", "zmienny krótki sen" lub odpowiedni "kontrolny" sen w dni powszednie. Testy wykonywano również pod koniec każdej nocy w tygodniu.

Nieregularny sen zwiększa ryzyko cukrzycy typu 2

Pierwsza grupa o stabilnym, krótkim okresie snu spała po sześć godzin każdej nocy w dni robocze i osiem godzin w każdą noc weekendową, co odzwierciedlało typowy tydzień pracy lub szkoły. Druga grupa również spała osiem godzin w noce weekendowe, ale stosowała zmienny harmonogram w dni robocze, wahający się od czterech do ośmiu godzin każdej nocy. Grupa kontrolna miała osiem godzin snu każdej nocy przez cały okres badania. Wszystkie posiłki były dostosowane do indywidualnego zapotrzebowania kalorycznego i makroskładników.

Mimo dwóch nocy wystarczająco przespanych w weekendy, w obu grupach śpiących krótko stwierdzono upośledzoną tolerancję glukozy. U osób, które regularnie spały sześć godzin w każdy dzień roboczy, zaobserwowano oznaki insulinooporności. Ich organizmy produkowały więcej insuliny, próbując ustabilizować poziom cukru we krwi; jednak poziom glukozy we krwi pozostawał podwyższony w porównaniu z poziomem w stanie pełnego snu. W grupie o zmiennym, krótkim śnie zaobserwowano jeszcze wyraźniejszy wzrost stężenia glukozy.

Nie nadrabiaj snu w weekend

Sugeruje to, że osoby, które krótko śpią, mają zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Co więcej, w przypadku nadrobienia zaległości ze snu w weekendy, zaburzenia w produkcji glukozy się nasilały.

W grupie kontrolnej natomiast nie zaobserwowano istotnych zmian poziomu glukozy we krwi w trakcie badania.

- Wyniki naszych badań sugerują istotne powiązania między długością i regularnością snu a ryzykiem cukrzycy typu 2. Zrozumienie, jak wzorce snu wpływają na regulację poziomu glukozy, może pomóc nam w opracowaniu bardziej holistycznych planów leczenia - podsumowują autorzy.

Badanie opublikowane zostało w czasopiśmie SLEEP.

"Wydarzenia": Hejt, przemoc, wyśmiewanie. Aplikacja ma pomóc gorzowskim uczniom Polsat News