Naukowcy z University of Hong Kong odkryli kluczowy mechanizm, dzięki któremu ćwiczenia fizyczne wzmacniają kości. To białko Piezo1, które działa jak molekularny czujnik ruchu, przekształcając bodźce mechaniczne w sygnały pobudzające wzrost tkanki kostnej.

Zespół kierowany przez prof. Xu Aimina skupił się na komórkach macierzystych szpiku kostnego, które mogą przekształcać się w osteoblasty (wyspecjalizowane komórki kościotwórcze odpowiedzialne za syntezę, mineralizację macierzy kostnej oraz regenerację tkanki) lub w adipocyty, czyli komórki tłuszczowe. To, którą ścieżkę wybiorą, zależy nie tylko od hormonów i sygnałów wzrostu, ale też od sił mechanicznych wywołanych ruchem.

Rozwiń

Na horyzoncie nowy typ terapii

Badacze wykazali, że Piezo1 pełni funkcję czujnika nacisku i rozciągania, aktywując molekularne ścieżki wzmacniające kości. Gdy białko to zostało usunięte z komórek myszy, zwierzęta miały znacznie niższą gęstość mineralną kości i zwiększoną ilość tłuszczu w szpiku. Co istotne, brak Piezo1 sprawił, że ćwiczenia fizyczne przestały przynosić efekty wzmacniające kości.

Zanim będziemy w stanie odtworzyć korzyści płynące z ruchu na poziomie molekularnym, musimy zrozumieć, jak dokładnie ciało reaguje na wysiłek. Teraz wiemy, że Piezo1 to kluczowy przekaźnik tego procesu wyjaśnia Xu.

Odkrycie Piezo1 jako "czujnika ćwiczeń" otwiera możliwość opracowania leków, które imitują korzystne działanie aktywności fizycznej. Aktywacja tego białka pobudza procesy anaboliczne w tkance kostnej, ogranicza stan zapalny i hamuje gromadzenie tłuszczu w szpiku. W przyszłości taka terapia mogłaby pomóc osobom starszym, unieruchomionym lub cierpiącym na choroby utrudniające ruch. Dla tych pacjentów ćwiczenia, choć najskuteczniejsze w profilaktyce osteoporozy, są często fizycznie niemożliwe.

Ostrożny optymizm naukowców

Choć wyniki badań na myszach są obiecujące, droga do terapii dla ludzi będzie długa. Piezo1 pełni bowiem wiele funkcji w różnych tkankach, dlatego jego sztuczna aktywacja wymaga niezwykłej precyzji, by uniknąć skutków ubocznych.

Jednocześnie odkrycie znacząco poszerza rozumienie biologii kości i daje naukowcom konkretny cel terapeutyczny - molekularny punkt, który może zostać wykorzystany w walce z osteoporozą. W starzejącym się społeczeństwie, gdzie złamania osteoporotyczne stają się jednym z głównych problemów zdrowotnych, taki postęp może mieć ogromne znaczenie.

To obiecująca strategia wykraczająca poza tradycyjną rehabilitację. W przyszłości być może uda się dostarczyć biologiczne korzyści ruchu bez potrzeby wysiłku fizycznego, chroniąc pacjentów przed utratą kości i złamaniami

Niemowlęta wiedzą więcej, niż się wydawało. "Złożone procesy poznawcze" © 2026 Associated Press