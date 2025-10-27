Toksoplazmoza występuje praktycznie na całym świecie, bo pierwotniak Toxoplasma gondii żyje w ciałach wielu gatunków zwierząt (żywiciele pośredni). Jego żywicielem ostatecznym są jednak koty domowe (oraz niektóre kotowate), które wraz z kałem wydalają do środowiska odporne na szkodliwe czynniki środowiska zewnętrznego oocysty.

Mogą one następnie zakażać ludzi, najczęściej przez spożycie surowego mięsa, niemytych warzyw lub kontakt z zanieczyszczoną glebą. I choć infekcja zazwyczaj nie daje objawów, u osób z obniżoną odpornością, np. chorych na HIV, nowotwory czy przyjmujących leki immunosupresyjne, może doprowadzić do ciężkiego zapalenia mózgu (a nawet śmierci).

Może ono rozwinąć się w wyniku reaktywacji uśpionego zakażenia i objawia się zaburzeniami neurologicznymi, jak problemy z mową, niedowłady, drgawki, zaburzenia widzenia, a także zmiany w zachowaniu. U dzieci, które odziedziczyły zakażenie od matki, może prowadzić do wodogłowia, zwapnień śródmózgowych oraz wad wzroku i słuchu.

Odkryli białko, bez którego T. gondii nie przeżyje

Co więcej, możliwe jest również zarażenie drogą kropelkową, przez transplantacje oraz śródmaciczne, czyli zakażenie płodu przez drobnoustroje wnikające do organizmu matki i przechodzące do płodu, w łonie matki lub w trakcie porodu. W naszym kraju toksoplazmoza wrodzona dotyka 1-2 noworodków na każde 1000 porodów, prowadząc niekiedy do poważnych zaburzeń rozwojowych lub poronień.

Naukowcy z Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine donoszą jednak o przełomowym odkryciu, które może w przyszłości całkowicie zmienić sposób leczenia toksoplazmozy. Zespół badaczy pod kierunkiem prof. Rajshekhara Gajiego zidentyfikował białko o nazwie TgAP2X-7, bez którego pasożyt nie jest w stanie przeżyć. Eksperymenty wykazały, że gdy to białko zostanie "wyłączone", T. gondii przestaje się namnażać, nie potrafi wnikać do komórek i w krótkim czasie ginie.

Te pasożyty całkowicie przestają rosnąć i nie mogą przetrwać. To pokazuje, że ten czynnik transkrypcyjny jest absolutnie niezbędny do życia pasożyta w organizmie gospodarza

Co najważniejsze, TgAP2X-7 nie ma odpowiednika w ludzkim ciele, co oznacza, że można by opracować leki celujące wyłącznie w pasożyta - bez ryzyka uszkodzenia ludzkich tkanek. Badacze wierzą, że odkrycie tego białka może stać się punktem zwrotnym w walce z toksoplazmozą, która w Polsce pozostaje jednym z najczęstszych pasożytniczych zakażeń, choć rzadko się o niej mówi.

Unikalne czynniki regulujące cykl życiowy T. gondii otwierają nowe możliwości terapeutyczne. Jeśli uda się opracować lek, który zablokuje działanie TgAP2X-7, możemy wreszcie zatrzymać pasożyta, zanim zdąży zaatakować mózg czy płód

