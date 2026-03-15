Zespół naukowców z Uniwersytetu w Nottingham zidentyfikował kluczowy element biologii pasożyta odpowiedzialnego za malarię, chodzi o białko o nazwie ARK1. Odkrycie opublikowane w czasopiśmie naukowym Nature Communications wskazuje, że jest ono niezbędne dla procesu rozmnażania pasożytów z rodzaju Plasmodium.

Kluczowy element podziału komórek pasożyta

Malarię wywołują jednokomórkowe organizmy należące do rodzaju Plasmodium. Choć opisano ponad 150 gatunków tych pasożytów infekujących różne kręgowce, jedynie pięć z nich odpowiada za zakażenia u ludzi - mimo to ich wpływ na zdrowie publiczne pozostaje ogromny.

Pasożyty te rozmnażają się bardzo szybko zarówno w organizmie człowieka, jak i w komarach z rodzaju Anopheles, które przenoszą chorobę. Proces podziału komórkowego u tych organizmów różni się jednak znacząco od mechanizmów obserwowanych w komórkach ludzkich.

Badacze skupili się na białku ARK1, które odpowiada za organizację wrzeciona podziałowego, struktury niezbędnej do prawidłowego rozdzielenia materiału genetycznego podczas tworzenia nowych komórek pasożyta.

"Pięta achillesowa" pasożyta

W eksperymentach naukowcy wykorzystali techniki inżynierii genetycznej, aby wyłączyć gen odpowiedzialny za produkcję białka ARK1. Okazało się, że bez tego elementu pasożyty nie były w stanie prawidłowo przeprowadzić podziału komórkowego.

Brak ARK1 uniemożliwiał powstawanie wrzeciona podziałowego, co prowadziło do zaburzeń w replikacji i ostatecznie blokowało rozwój pasożytów zarówno w komórkach kręgowców, jak i w organizmach komarów. W praktyce oznaczało to zatrzymanie cyklu życia patogenu i uniemożliwienie dalszego rozprzestrzeniania choroby.

Zdaniem badaczy szczególnie obiecujący jest fakt, że mechanizmy podziału komórkowego u tych organizmów różnią się od mechanizmów obserwowanych w komórkach ludzkich, dzięki czemu potencjalne leki mogłyby działać selektywnie na pasożyta, minimalizując ryzyko uszkodzenia komórek pacjenta.

Jeśli kolejne badania potwierdzą znaczenie białka ARK1 jako celu terapeutycznego, odkrycie może w przyszłości przyczynić się do opracowania leków zdolnych skutecznie blokować rozwój jednego z najstarszych i najbardziej śmiercionośnych patogenów w historii ludzkości.

