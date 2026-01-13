Objawy zakażenia cholerą. Rocznie choruje nawet do 4 mln osób

Nowe badania przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim w Riverside pokazują, że wprowadzenie pewnych zmian w diecie może znacząco ograniczyć zakażenie cholerą. Analizy naukowców ujawniły bowiem, że skład diety ma ogromny wpływ na zdolność bakterii przecinkowca cholery (Vibrio cholerae) do kolonizacji jelita.

Objawy zakażenia cholerą to gwałtowne wodniste biegunki, wymioty i odwodnienie, a zarażenie następuje głównie przez skażoną wodę lub jedzenie. Jak informuje WHO, każdego roku na świecie choruje na cholerę od 1,3 do 4 milionów ludzi, z czego od 21 do 143 tysięcy umiera w wyniku odwodnienia - u części zakażonych rozwija się bowiem ciężka postać choroby.

Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w najnowszym odkryciu dotyczącym bakterii cholery wskazują na rolę diety. Kluczem do ograniczenia zakażeń mogą być posiłki bogate w określone białka - spożywanie odpowiednich produktów może istotnie osłabić rozwój infekcji w przewodzie pokarmowym.

Nowe odkrycie. Zmiana diety wspomaga ochronę przed zakażeniem cholerą

Badacze przeprowadzili testy na zakażonych gryzoniach. Analizowano odpowiedź organizmu w przypadku diety wysokobiałkowej, jadłospisu pełnego prostych węglowodanów, a także diety bogatej w tłuszcze. Wyniki były jednoznaczne: tylko dieta wysokobiałkowa, szczególnie z dużą ilością kazeiny (białka z mleka i sera) oraz glutenu pszennego, znacznie zmniejszała ilość bakterii cholery, które mogły zasiedlić jelita. Białka te trafiają bowiem w słaby punkt przecinkowców, zakłócając mechanizm ich działania i hamując rozprowadzanie toksyn w komórkach.

- Nie byłem zaskoczony, że dieta może wpływać na zdrowie osoby zakażonej bakterią. Ale skala tego efektu mnie zaskoczyła - powiedział Ansel Hsiao, profesor nadzwyczajny mikrobiologii i fitopatologii na UCR oraz starszy autor badania. - Zaobserwowaliśmy nawet 100-krotną różnicę w liczebności kolonizacji w zależności od samej diety.

Obecne metody leczenia koncentrują się na nawadnianiu i stosowaniu antybiotyków, ale używanie leków wiąże się z ryzykiem narastania oporności bakterii. W przeciwieństwie do medykamentów zmiana diety nie wpływa na powstawanie oporności bakteryjnej. Popularne białka mogą więc stanowić niedrogą, dość dostępną strategię wspomagającą ochronę przed zakażeniami. Choć badania przeprowadzono na myszach, autorzy spodziewają się podobnych efektów w ludzkim mikrobiomie i planują już kolejne badania kliniczne oraz analizę wpływu diety na inne patogeny.

Epidemie cholery na świecie. Przypadki w Polsce

Najpoważniejszym wyzwaniem pozostają epidemie w krajach rozwijających się, gdzie infrastruktura sanitarna jest niewystarczająca. Przypadki cholery są systematycznie rejestrowane m.in. w licznych państwach Afryki (takich jak Angola, Etiopia, Mozambik, Sudan, Zimbabwe), a także w Azji (między innymi w Bangladeszu, Indiach i Jemenie) oraz częściowo w Ameryce (np. Haiti, Meksyk).

W Polsce cholera nie jest chorobą endemiczną. Zdarzają się jednak przypadki stwierdzenia obecności przecinkowca cholery - tak jak miało to miejsce również w 2025 r., w tym u osoby, która nie opuszczała kraju. Pojedyncze zakażenia identyfikuje się jednak przede wszystkim u podróżnych powracających z regionów tropikalnych. "W Polsce służby sanitarne pozostają czujne, ale przy obecnej wiedzy nie ma zagrożenia epidemią - ewentualne zachorowania były dotychczas powiązane z podróżą albo zostały szybko opanowane przez inspekcję sanitarną", czytamy na stronie polskich stacji sanitarno-epidemiologicznych. W skali Europy co roku rejestruje się kilkadziesiąt takich przypadków.

Wyniki badań naukowców z Kalifornii trafiły do czasopisma naukowego "Cell Host & Microbe".

