Naukowcy z Uniwersytetu Southampton opracowali innowacyjną klasę przeciwciał, które zwiększają zdolność układu odpornościowego do eliminowania komórek nowotworowych. Badania opublikowane w Nature Communications pokazują, że czteroramienne przeciwciała potrafią znacznie skuteczniej aktywować limfocyty T w porównaniu z tradycyjnymi przeciwciałami w kształcie litery Y.

Opracowali czteroramienne przeciwciała

Mechanizm działania nowego preparatu opiera się na receptorze CD27, który pełni kluczową rolę w aktywacji limfocytów T. W warunkach naturalnych aktywacja ta wymaga obecności liganda - substancji wytwarzanej przez organizm podczas infekcji. Komórki nowotworowe jednak nie wytwarzają liganda, co powoduje, że limfocyty T otrzymują jedynie słabe sygnały aktywacyjne i nie są w stanie w pełni atakować guzów.

Nowe przeciwciała, posiadające cztery ramiona wiążące, umożliwiają jednoczesne przyłączenie większej liczby receptorów CD27 i wymuszają ich skupienie w jednym miejscu. Takie działanie wzmacnia sygnał aktywacyjny, skutkując pełną aktywacją limfocytów T - dodatkowo przeciwciała rekrutują drugą komórkę odpornościową, co potęguje efekt.

Bezpośrednie niszczenie komórek rakowych

W testach laboratoryjnych na myszach i ludzkich komórkach odpornościowych wykazano, że nowe przeciwciała znacząco zwiększają aktywność limfocytów CD8+, które odpowiadają za bezpośrednie niszczenie komórek rakowych. W efekcie obserwowano silniejszą odpowiedź antynowotworową, co może przełożyć się na większą skuteczność przyszłych terapii immunologicznych.

Opracowaliśmy molekułę, która odtwarza naturalny mechanizm aktywacji CD27 w znacznie silniejszy sposób, co daje nam możliwość lepszego wykorzystania potencjału układu odpornościowego w terapii nowotworów

Nowe przeciwciała to krok w kierunku bardziej precyzyjnej i skutecznej immunoterapii, szczególnie w przypadkach, gdy tradycyjne leki nie są w stanie w pełni aktywować komórek odpornościowych pacjenta.

