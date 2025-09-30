Badanie opublikowane w Journal of the National Cancer Institute objęło 1167 osób z rozpoznaniem czerniaka w stanie Utah w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2021 roku. Wyniki zostały porównane z grupą kontrolną dopasowaną pod względem wieku, pochodzenia etnicznego i innych czynników ryzyka.

Badanie, które zaskoczyło naukowców

Naukowcy początkowo spodziewali się, że osoby z większą liczbą tatuaży będą bardziej narażone na raka skóry. Ku ich zaskoczeniu, dane wykazały coś zupełnie odwrotnego, bo pacjenci z co najmniej dwoma tatuażami mieli niższe ryzyko zarówno inwazyjnego, jak i wczesnego czerniaka - tendencja była zaś najbardziej wyraźna u osób z co najmniej czterema tatuażami.

To nie powód, by robić tatuaż

Oczywiście, badanie nie dowodzi związku przyczynowo-skutkowego, więc chociaż związek jest istotny statystycznie, nie można powiedzieć po prostu, że "tatuaże chronią przed rakiem skóry". To skąd takie wyniki? Niższe ryzyko może wynikać z tzw. niewyjaśnionych czynników zakłócających, czyli różnic w zachowaniach lub stylu życia między osobami z wieloma tatuażami a osobami nieposiadającymi tatuaży.

Przykładowo, osoby z licznymi tatuażami mogą bardziej dbać o swoją skórę, stosować kremy z filtrem lub unikać nadmiernego opalania. Co więcej, badanie wykazało również, że osoby z jednym tatuażem mogą mieć nieznacznie wyższe ryzyko zachorowania, co dodatkowo komplikuje interpretację wyników. Szczególnie że inne badania, jak to przeprowadzone w marcu tego roku w Danii na bliźniętach, które wykazało, że osoby posiadające tatuaż miały większe prawdopodobieństwo zdiagnozowania raka skóry (oraz chłoniaka) niż ich bracia lub siostry bez tatuaży.

Część naukowców spekuluje, że tusz może w szkodliwy sposób oddziaływać na komórki organizmu, wywołując stany zapalne lub inne zmiany sprzyjające powstawaniu nowotworów. Logicznie rzecz biorąc, osoby z dużymi lub licznymi tatuażami powinny być więc bardziej narażone na raka skóry i faktycznie tak właśnie było w duńskim badaniu. Jak zaznacza więc Rachel McCarty, główna autorka badania z Huntsman Cancer Institute:

Nie jest to proste stwierdzenie "zrób więcej tatuaży, a zmniejszysz ryzyko czerniaka". Potrzebujemy dalszych badań, aby zrozumieć, co dokładnie obserwujemy i czy niższe ryzyko wynika z czynników behawioralnych, fizycznych, czy też może istnieć korzystna odpowiedź układu odpornościowego związana z tatuażami.

