W skrócie Naukowcy opisali dwa przypadki pacjentów, u których po nagłym odstawieniu tirzepatidu wystąpiły ostre objawy psychotyczne oraz stany maniakalne.

Autorzy raportu zaznaczają, że nie wykazano bezpośredniego związku przyczynowego, a u pacjentów współwystępowały inne obciążenia zdrowotne i niedobory.

Eksperci apelują o czujność przy kończeniu terapii GLP-1, zwłaszcza u osób z historią zaburzeń psychicznych, ponieważ skutki odstawienia tych preparatów są słabo poznane.

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Niepokojące objawy po nagłym odstawieniu GLP-1

Nagłe odstawienie leków z grupy agonistów receptora GLP-1 może wywołać nieoczekiwane i poważne reakcje organizmu, wykraczające daleko poza zwykły powrót apetytu. Najnowsze doniesienia medyczne wskazują, że u nielicznej grupy pacjentów przerwanie terapii tirzepatydem może prowadzić do wystąpienia ostrych objawów psychiatrycznych, takich jak stany maniakalne czy halucynacje.

Dwa udokumentowane przypadki kliniczne, opisane na łamach recenzowanego czasopisma medycznego "The Primary Care Companion for Central Nervous System Disorders", rzucają nowe światło na potencjalne skutki uboczne nagłego przerywania leczenia otyłości i cukrzycy typu 2.

Leki z grupy GLP-1, do których należy tirzepatyd (znany pod nazwami handlowymi Mounjaro lub Zepbound), oddziałują nie tylko na układ pokarmowy, ale także na receptory zlokalizowane w ośrodkowym układzie nerwowym.

Psychoza po zakończeniu kuracji tirzepatydem

Pierwszym opisanym pacjentem był 61-letni mężczyzna, który w październiku 2025 r. trafił do szpitala z powodu narastającego splątania i nieobliczalnego zachowania. Chory cierpiał wcześniej na depresję, stłuszczeniowe zapalenie wątroby związane z zaburzeniami metabolicznymi (MASH) z marskością oraz przewlekłą chorobę nerek w stadium 3a. W sierpniu tego samego roku odstawił tirzepatyd z powodu uciążliwych nudności, a w ciągu miesiąca poprzedzającego hospitalizację jego stan psychiczny drastycznie się pogorszył.

U 61-latka zdiagnozowano zaburzenia psychotyczne objawiające się paranoją, omamami słuchowymi i wzrokowymi, a także rzadkim zespołem Cotarda, w którym pacjent jest przekonany, że nie żyje lub że jego organy przestały funkcjonować. Badania obrazowe mózgu (rezonans magnetyczny), EEG (elektroencefalogram), analiza płynu mózgowo-rdzeniowego i testy toksykologiczne nie wykazały jednak żadnych nieprawidłowości organicznych.

Choć po wdrożeniu leków przeciwpsychotycznych (arypiprazolu, olanzapiny, a ostatecznie haloperidolu) objawy typowe dla psychozy ustąpiły, pacjent po kilku tygodniach wrócił na oddział psychiatryczny z ciężką depresją z cechami katatonii, wymagającą terapii elektrowstrząsowej.

Epizod maniakalny u pacjenta nadużywającego substancji

Drugi przypadek dotyczył 52-letniego mężczyzny z historią stanów lękowych i choroby refluksowej przełyku, który również w październiku 2025 r. zgłosił się do szpitala z powodu gwałtownych wahań nastroju i dziwnego zachowania. Lekarze rozpoznali u niego pełnoobjawowy epizod maniakalny, charakteryzujący się słowotokiem, zdezorganizowaną mową, poczuciem wielkości, impulsywnością i silną drażliwością.

Mężczyzna ten przerwał przyjmowanie tirzepatydu z dnia na dzień we wrześniu 2025 r., po tym jak w ciągu pół roku schudł około 45 kilogramów. W tygodniach poprzedzających hospitalizację pacjent zwiększył również użycie konopii, co stanowi znany czynnik ryzyka rozwoju psychozy.

Podstawowe badania neurologiczne i rezonans magnetyczny mózgu nie wykazały ostrych zmian tłumaczących jego stan (ujawniono jedynie stare, przewlekłe udary lakunarne w lewym wzgórzu i móżdżku). Badania laboratoryjne ujawniły jednak istotny niedobór witaminy B12 na poziomie 160 pg/ml. Pacjentowi podano rysperydon, a następnie przeniesiono go do specjalistycznego ośrodka psychiatrycznego w celu dalszego leczenia.

Wpływ leków GLP-1 na ośrodkowy układ nerwowy wymaga dalszych badań

Opisane wyżej przypadki nie stanowią dowodu na to, że odstawienie agonistów receptora GLP-1 bezpośrednio wywołuje psychozę lub manię. Analogicznie wcześniej wykazano, że środki te same w sobie nie powodują zaniku mięśni ani rozpuszczenia kości - dochodzi do nich zwykle podczas szybkiego chudnięcia niezależnie od jego przyczyny, jeśli procesowi temu nie towarzyszy trening siłowy zapobiegający tym niechcianym efektom. Innymi słowy korelacja nie implikuje przyczynowości, choć zbieżność czasowa omawianych zdarzeń budzi uzasadnioną czujność lekarzy.

"Choć prawdopodobnie nie jest to jedyny czynnik, całkiem możliwe, że odstawienie agonisty receptora GLP-1 może przyczyniać się do wystąpienia ostrych objawów związanych z nastrojem lub objawów psychotycznych u wybranej populacji pacjentów z grupy ryzyka (w tym u pacjentów z niedoborami żywieniowymi związanymi ze stosowaniem GLP-1 lub przez nie zaostrzonymi, jak w przypadku drugiego pacjenta z niskim poziomem witaminy B12)" - wyjaśniają autorzy raportu.

Naukowcy zwracają uwagę, że obaj mężczyźni mieli w przeszłości zdiagnozowane zaburzenia psychiczne (depresję i stany lękowe), co mogło zwiększyć ich podatność na gwałtowne załamanie po odstawieniu farmakoterapii.

Receptory GLP-1 występują w mózgu, a dowody naukowe potwierdzają, że ich agoniści potrafią przenikać przez barierę krew-mózg, wpływając na procesy neurozapalne oraz układ dopaminergiczny odpowiedzialny m.in. za regulację nastroju i poczucie nagrody. Już kilka lat temu europejska baza danych o działaniach niepożądanych leków odnotowała 481 zdarzeń psychiatrycznych powiązanych z trzema preparatami z tej grupy: semaglutydem, liraglutydem i tirzepatydem. Stanowiło to zaledwie nieco ponad 1 proc. wszystkich zgłoszeń dotyczących tych leków, jednak ze względu na poważny charakter powikłań badacze zaapelowali o wnikliwszą obserwację pacjentów.

"Podczas gdy neuropsychiatryczne skutki leczenia agonistami GLP-1 są coraz lepiej rozpoznawane, wliczając te związane z uzależnieniem, psychiatryczne konsekwencje odstawienia tych leków pozostają słabo scharakteryzowane" - tłumaczą autorzy publikacji. "Ostre objawy zaburzeń nastroju lub objawy psychotyczne występujące po odstawieniu agonisty receptora GLP-1 mogą stanowić niedostatecznie rozpoznane zjawisko kliniczne" - dodają.

Wraz z rosnącą popularnością tych terapii coraz częściej dochodzi do ich przerywania z powodu wysokich kosztów, braków w aptekach czy działań niepożądanych. Lekarze przepisujący te preparaty i psychiatrzy konsultujący pacjentów z nagłymi zaburzeniami powinni brać pod uwagę niedawne zmiany w dawkowaniu leków GLP-1 jako potencjalny element wieloczynnikowego procesu chorobowego.

Warto zaznaczyć, że podobnie jak większości innych kuracji, również leczenia otyłości lekami GLP-1 nie powinno się kończyć z dnia na dzień bez konsultacji z lekarzem prowadzącym. Preparaty te ingerują w złożone szlaki metaboliczne i neuroprzekaźnikowe, dlatego organizm potrzebuje czasu na stopniową adaptację do zmieniającego się stężenia substancji czynnej.

Źródła:

Horien C., Curran J., Sudhakar E., Ellman J. Acute Onset of Mood and Psychotic Symptoms After Rapid Discontinuation of a GLP-1 Agonist. Prim Care Companion CNS Disord (2026). DOI: 10.4088/PCC.26cr04314 Cassella C. 2 Patients Have Been Hospitalized With Psychosis or Mania After Abruptly Stopping GLP-1s. ScienceAlert (2026).