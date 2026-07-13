Nowe urządzenie nazwane Eye-in-a-Care-Box (ECaBox) zostało wydrukowane w technologii 3D i działa niczym miniaturowy układ krążenia. Za pomocą cienkiego przewodu dostarcza do oka natleniony płyn, który zastępuje krew, a wbudowane czujniki na bieżąco kontrolują ciśnienie i przepływ.

W testach przeprowadzonych na oczach świń pobranych po uboju naukowcy wykazali, że narządy przechowywane w ECaBox zachowywały znacznie lepszą kondycję niż te chłodzone w tradycyjny sposób. Co więcej, część siatkówek nadal generowała impulsy elektryczne w odpowiedzi na światło nawet 10 godzin po śmierci zwierzęcia. Po zatrzymaniu przepływu natlenionego płynu sygnały zanikały, co potwierdziło działanie urządzenia.

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Pierwsze testy także na ludzkich oczach

Badacze sprawdzili również działanie systemu na sześciu parach oczu pochodzących od ludzkich dawców. Także w tym przypadku narządy umieszczone w ECaBox zachowały znacznie lepszy stan tkanek niż próbki przechowywane poza urządzeniem. Nie badano jednak aktywności elektrycznej siatkówki, ponieważ oczy trafiały do laboratorium dopiero po 6-10 godzinach od śmierci, gdy szansa na zachowanie pełnej funkcjonalności była znacznie mniejsza.

Choć możliwość przeszczepienia w pełni działającego oka nadal pozostaje odległą perspektywą, co wynika głównie z konieczności odtworzenia połączenia nerwu wzrokowego z mózgiem, ECaBox może znaleźć zastosowanie znacznie wcześniej. Autorzy projektu wskazują, że urządzenie może stać się niezwykle cennym narzędziem do badań nad chorobami zwyrodnieniowymi siatkówki, jak zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem.

Platforma badawcza

Problem polega na tym, że myszy, najczęściej wykorzystywane w eksperymentach, nie posiadają plamki żółtej, która jest kluczowe dla obszaru odpowiedzialnego za ostre widzenie u ludzi. Większe zwierzęta ją mają, jednak prowadzenie badań na żywych osobnikach jest znacznie trudniejsze z powodów etycznych i organizacyjnych.

Jeżeli oczy takich zwierząt będzie można pobierać po śmierci i utrzymywać w pełni funkcjonalne dzięki ECaBox, naukowcy zyskają zupełnie nową platformę do testowania leków i poznawania mechanizmów chorób oczu. To z kolei może przyspieszyć opracowanie skuteczniejszych terapii oraz w przyszłości przybliżyć medycynę do pierwszego udanego przeszczepu oka przywracającego wzrok.