Fizjologiczne skrzepy krwi pełnią kluczową rolę w ochronie organizmu przed utratą krwi, ale ich działanie bywa niewystarczające w przypadku ciężkich urazów. Tworzą się stosunkowo wolno i są podatne na uszkodzenia mechaniczne, co może utrudniać skuteczne zamknięcie rany i proces gojenia.

Lepsza wytrzymałość i przyczepność

Podstawą nowej technologii jest proces określany jako "click clotting", który umożliwia szybkie łączenie komórek krwi w stabilną strukturę. Kluczową rolę odgrywają tu erytrocyty, stanowiące znaczną część objętości naturalnych skrzepów, ale dotychczas niedoceniane jako element konstrukcyjny.

Badacze wykorzystali reakcje chemiczne na poziomie mikroskopowym, aby wzmocnić połączenia między czerwonymi krwinkami i przekształcić je w bardziej wytrzymały materiał biologiczny. W efekcie powstała struktura o znacznie większej stabilności mechanicznej - nowy skrzep może być aplikowany w postaci żelu, który nakłada się bezpośrednio na miejsce krwawienia lub łączy z naturalnym skrzepem.

Przełom w medycynie ratunkowej

W testach laboratoryjnych oraz badaniach na modelach zwierzęcych nowe skrzepy wykazały wyraźnie lepsze właściwości niż ich naturalne odpowiedniki. Były 13 razy bardziej odporne na pęknięcia oraz czterokrotnie bardziej przyczepne, co ma kluczowe znaczenie w warunkach intensywnego krwawienia.

Co istotne, podczas eksperymentów nie zaobserwowano istotnych działań niepożądanych, jak toksyczność czy niekontrolowana reakcja układu odpornościowego. Technologia może znaleźć zastosowanie przede wszystkim w medycynie ratunkowej i chirurgii, gdzie szybkie opanowanie krwotoku jest często warunkiem przeżycia pacjenta.

Możliwość przygotowania żelu w czasie od 10 do 20 minut zwiększa jego potencjał wykorzystania w warunkach szpitalnych. Rozwiązanie może być szczególnie istotne dla pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia lub przyjmujących leki przeciwzakrzepowe, u których naturalne mechanizmy obronne organizmu są ograniczone.

