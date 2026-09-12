Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące ponad 50 tys. osób z 15 europejskich krajów, uczestniczących w badaniu Survey of Health and Ageing in Europe (SHARE). Średni wiek uczestników wynosił 67 lat. Na początku badania 22 proc. z nich paliło, natomiast 48,5 proc. miało więcej niż dwie choroby przewlekłe.

Poziom samotności oceniano za pomocą skali UCLA. Uwzględnia ona m.in. częstotliwość odczuwania braku towarzystwa, poczucia wykluczenia oraz izolacji od innych osób. Badacze porównali osoby aktualnie palące z tymi, które nie paliły, a następnie ponownie ocenili ich sytuację po dwóch latach.

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Palacze byli bardziej samotni

Analiza wykazała, że osoby aktualnie palące odczuwały większą samotność niż osoby niepalące. Zależność ta utrzymywała się również po uwzględnieniu innych czynników, które mogły wpływać na wynik, między innymi wieku i płci.

Co więcej, w ciągu dwóch lat u osób palących obserwowano większy wzrost poczucia samotności. Wynik ten również utrzymywał się po uwzględnieniu danych demograficznych oraz wyjściowego poziomu samotności. Różnice pomiędzy poszczególnymi regionami Europy były niewielkie.

Palenie wiąże się ze wzrostem poczucia samotności u osób starszych, co sugeruje, że poza swoim wpływem na zdrowie fizyczne, może ono negatywnie wpływać na zdrowie psychospołeczne

"Palenie nie jest aktywnością społeczną"

Autorzy wskazują kilka możliwych wyjaśnień zaobserwowanej zależności. Jednym z nich mogą być postępujące choroby związane z paleniem, które ograniczają sprawność ruchową i utrudniają uczestnictwo w aktywnościach społecznych. Innym możliwym mechanizmem są zmieniające się normy dotyczące palenia w obecności innych osób.

Zakazy palenia w miejscach publicznych oraz tworzenie przestrzeni wolnych od dymu tytoniowego w domach mogą sprawiać, że takie miejsca stają się mniej atrakcyjne dla osób palących, ograniczając ich możliwości kontaktów społecznych. Dr Philip zwrócił uwagę, że palenie bywa postrzegane jako aktywność społeczna, podczas gdy wyniki badania wskazują na przeciwną zależność, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w sposobie przedstawiania społecznych i psychospołecznych konsekwencji palenia:

Palenie nie jest aktywnością społeczną, nasze badania pokazują, że prowadzi ono do zwiększonej izolacji społecznej i samotności.



