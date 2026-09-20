Badacze z Rutgers New Jersey Medical School przeanalizowali dotychczasowe opisy przypadków czerwonych obłączków. Wyniki przeglądu opublikowanego w "American Journal of the Medical Sciences" wskazują na związek tego objawu m.in. z niewydolnością serca, marskością wątroby czy reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Czerwone półksiężyce a poważne choroby

Obłączek odpowiada za produkcję nowych komórek keratynowych, które z czasem tworzą płytkę paznokcia. Zazwyczaj ma ona biały lub lekko mleczny kolor i jest najlepiej widoczna na kciukach oraz dużych palcach u stóp, a jej czerwone zabarwienie jest rzadkie.

W literaturze medycznej opisywano je u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, autoimmunologicznymi, reumatologicznymi, hematologicznymi i dermatologicznymi. Pojawiało się również w przypadkach łysienia plackowatego czy zatrucia tlenkiem węgla. Co ważne, czerwone obłączki nie występują u wszystkich osób cierpiących na wymienione choroby - nie oznacza to też, że każda osoba z takim objawem ma poważny problem zdrowotny.

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Ważne, ile paznokci zmienia kolor

Zdaniem naukowców szczególne znaczenie może mieć liczba paznokci, na których pojawia się czerwone zabarwienie. Jeśli dotyczy ono wielu paznokci jednocześnie, prawdopodobieństwo, że ma to związek z chorobą ogólnoustrojową, jest większe. Jeżeli jednak zmiana pojawia się tylko na jednym paznokciu, częściej przyczyną okazuje się miejscowy problem, np. infekcja, krwawienie pod paznokciem lub guz znajdujący się pod płytką.

Naukowcy podejrzewają, że czerwone obłączki mogą być efektem rozszerzenia drobnych naczyń krwionośnych znajdujących się pod paznokciem. Wskazówką może być prosty test - zmieniony obłączek po naciśnięciu powinien zblednąć, jeśli za jego kolor odpowiada właśnie zwiększony przepływ krwi.

Autorzy podkreślają, że dokładny mechanizm łączący czerwone obłączki z różnymi chorobami nadal pozostaje na chwilę obecną nieznany, ale ich zdaniem nietypową zmianę koloru warto traktować jako potencjalny sygnał ostrzegawczy, szczególnie gdy dotyczy kilku paznokci.



