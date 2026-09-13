W skrócie Naukowcy z MD Anderson Cancer Center odkryli, że psylocybina chroni układ nerwowy przed skutkami chemioterapii, zapobiegając bolesnej neuropatii obwodowej.

Substancja ta zabezpiecza transport mitochondriów w neuronach, co pozwala utrzymać energię w zakończeniach nerwowych i zapobiega ich obumieraniu podczas leczenia.

Badania wykazały, że ochronny efekt działania tego środka nie osłabia skuteczności leków onkologicznych w walce z guzami nowotworowymi, a dodatkowo może poprawiać stan psychiczny pacjentów.

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Magiczne grzyby zapobiegają bolesnej neuropatii obwodowej

Odkrycie naukowców z MD Anderson Cancer Center w Houston może odmienić życie chorych poddawanych chemioterapii. Zbadany przez nich składnik grzybów halucynogennych, psylocybina, okazał się niezwykle skuteczną tarczą chroniącą układ nerwowy przed niszczycielskim działaniem leków nowotworowych. Jak pokazują wyniki opublikowane w "Science" i omawiane na łamach "Nature", czyli w dwóch najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych na świecie, zaledwie dwie dawki tej substancji podane przed rozpoczęciem leczenia zapobiegają rozwojowi bolesnej neuropatii u myszy.

Obecnie stosowane terapie przeciwnowotworowe, zwłaszcza te oparte na związkach platyny czy taksanach, przynoszą znakomite rezultaty w walce z guzami owalnymi, płuc, głowy i szyi. Zwiększająca się przeżywalność pacjentów ma jednak swoją wysoką cenę. Są nią długotrwałe skutki uboczne chemioterapii. Jednym z najbardziej dokuczliwych problemów jest neuropatia obwodowa indukowana chemioterapią (CIPN), objawiająca się palącym bólem, drętwieniem oraz pieczeniem dłoni i stóp.

Szkody wyrządzone przez cytostatyki w tkance nerwowej dotykają nawet do 60 proc. osób leczonych preparatami opartymi na platynie. Schorzenie to drastycznie obniża komfort życia pacjentów, a w wielu przypadkach zmusza lekarzy do zmniejszania dawek leków przeciwnowotworowych lub całkowitego przerwania kuracji ratującej życie. Zrozumienie, że uszkodzone włókna nerwowe niezwykle trudno poddają się późniejszej regeneracji, skierowało uwagę badaczy na profilaktykę zamiast na późniejsze zwalczanie objawów.

Medycyna nie dysponowała dotąd żadnym skutecznym środkiem zapobiegającym degeneracji nerwów sensorycznych w trakcie chemioterapii. Wykorzystanie słynnej substancji psychodelicznej w roli tarczy ochronnej stanowi więc pewne zaskoczenie dla środowiska medycznego. Z drugiej strony już wcześniej dowodzono na jednostkowych przykładach, że znosi ona ból oporny na wszystkie inne leki, w tym klasterowy ból głowy - jak pokazuje przykład z Polski omawiany w dokumencie "Medyczne: Psychodeliki" (2026).

"Badanie to przesuwa granicę poza dotychczasowe kanoniczne wskazania dla psychodelików, takie jak depresja, uzależnienia, lęk czy PTSD" - wyjaśnia dr Moran Amit, chirurg onkolog i współautor badania.

Nie jest to jednak pierwsze dowiedzione działanie magicznych grzybków poza kontekstem psychiatrycznym. Już w 2025 r. ukazało się badanie, które zademonstrowało, że metabolit wspomnianej substancji spowalnia starzenie się komórek zarówno mysich, jak i ludzkich. Szczegółowo omawialiśmy je na łamach GeekWeeka. Niedługo później z substancją tą eksperymentował także słynny milioner Bryan Johnson, który pokazał swoje wyniki po kilku sesjach. Okazało się, że monitorowane przez niego biomarkery związane z długowiecznością uległy znaczącej poprawie. Aż prosi się o szerzej zakrojone badania kliniczne pod tym kątem.

Pierwsza skuteczna profilaktyka bólu po chemioterapii

Przyczyną neuropatii obwodowej indukowanej chemioterapią jest zaburzenie transportu energii wewnątrz długich komórek nerwowych sięgających do zewnętrznych warstw skóry. Chemioterapia paraliżuje ruch mitochondriów, czyli komórkowych "elektrowni", które muszą przemierzać znaczne odległości, aby zasilić zakończenia nerwowe. Pozbawione energii końcówki neuronów zaczynają obumierać, co powoduje zaburzenia czucia dotyku i bolesną nadwrażliwość na bodźce.

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W badaniach laboratoryjnych ustalono, że psychodelik zapobiega tej komórkowej katastrofie poprzez aktywację specyficznych receptorów serotoninowych 5-HT2A znajdujących się na powierzchni włókien sensorycznych. Ich pobudzenie uruchamia kaskadę sygnałową TrkB-Akt-PAK5-MAP2-KIF5B, która angażuje białka motoryczne do ciągłego transportu mitochondriów. Dzięki temu zapasy energii w najdalszych zakątkach układu nerwowego pozostają na stabilnym poziomie, zabezpieczając tkankę przed obumieraniem.

Co kluczowe, ochronny efekt preparatu utrzymywał się u gryzoni przez całe 8 miesięcy trwania eksperymentu, obejmującego aż sześć pełnych cykli chemioterapii. Zastosowana profilaktyka w żaden sposób nie osłabiła zdolności leków onkologicznych do zmniejszania objętości guzów nowotworowych. "Po raz pierwszy przyglądamy się bólowi i demonstrujemy naprawdę znaczącą skuteczność nie w jego leczeniu, ale w zapobieganiu mu" - tłumaczy dr Moran Amit.

Ochrona bez efektu psychodelicznego. Działa także u ludzi

Wyjątkowość odkrycia amerykańskich naukowców wiąże się z faktem, że do obrony układu nerwowego wcale nie jest potrzebne wejście w stan rozszerzonej świadomości (ale nie jest ono wykluczone, o czym więcej w dalszej części artykułu). Podczas testów z użyciem związku o nazwie tabernanthalog - niehalucynogennego agonisty 5HT2A, aktywującego te same receptory serotoninowe - gryzonie uzyskały identyczny poziom ochrony przed bólem i utratą czucia. To ważna informacja dla tych pacjentów, którzy mogliby obawiać się stanów psychodelicznych.

By sprawdzić, czy wykazane zależności występują również w ludzkim organizmie, badacze przeprowadzili analizy ex vivo na tkankach nerwowych pobranych od 29 pacjentów poddawanych operacjom rekonstrukcyjnym. Doświadczenia pokazały, że podanie cytostatyków zatrzymuje ruch mitochondriów w ludzkich neuronach, a wcześniejsza aplikacja psylocybiny w pełni chroni ten proces. Zjawisko to potwierdzono także na modelach ludzkich neuronów sensorycznych wyhodowanych z komórek macierzystych.

Zastosowanie nowego podejścia profilaktycznego budzi ogromne nadzieje, zważywszy na fakt, jak powszechny jest to problem w klinicznej praktyce onkologicznej. "To badanie jest szczególnie ważne teraz, gdy wielu ludzi po chorobie nowotworowej żyje dłużej" - uważa prof. Barbara Ehrlich, farmakolożka z Yale School of Medicine. Strategia polegająca na wyprzedzeniu uszkodzeń zamiast prób ich naprawiania spotkała się również z uznaniem innych ekspertów. "To bardzo mądre podejście terapeutyczne" - dodaje dr Joe Cichon, neuroanestezjolog z University of Pennsylvania.

Podwójny efekt terapeutyczny. Środek wspiera też zdrowie psychiczne

Po udanych eksperymentach na zwierzętach i ludzkich tkankach zespół badawczy z MD Anderson Cancer Center planuje w listopadzie 2026 r. rozpocząć badania kliniczne z udziałem ludzi. Pierwsze testy in vivo obejmą pacjentów z nowotworami piersi, jelita grubego oraz narządów głowy i szyi, u których planuje się wdrożenie neurotoksycznych schematów leczenia. Badania te mają dać odpowiedź na pytanie o dokładną dawkę oraz bezpieczeństwo podawania czystej psylocybiny tuż przed kuracją onkologiczną.

Należy jednak pamiętać o barierach logistycznych i społecznych związanych ze stosowaniem leków zawierających substancje psychoaktywne. Podanie klasycznego psychodelika (psychoplastogenu/enteogenu) w warunkach szpitalnych wymaga obecności wykwalifikowanego terapeuty przez nawet przez 8 godzin, aby pomóc pacjentowi w przygotowaniu mentalnym, ewentualnej dezorientacji, a następnie integracji doświadczenia. Z tego powodu równolegle prowadzone będą prace nad substancjami pozbawionymi właściwości zmieniających świadomość, co ułatwi ich masowe wdrażanie.

Dodatkowym atutem substancji z magicznych grzybów pozostaje jej dotychczas udokumentowane, pozytywne działanie na zdrowie psychiczne, zwłaszcza w zwalczaniu stanów lękowych i depresyjnych, z którymi zmaga się wielu pacjentów onkologicznych. "To właśnie tutaj psylocybina potencjalnie oferuje niezwykle przekonujący podwójny efekt terapeutyczny" - tłumaczy dr Z-Hye Lee, chirurżka plastyczna i współautorka pracy. Środek ten ma szansę nie tylko regenerować obwodowy układ nerwowy, ale również przynosić natychmiastowe korzyści psychospołeczne. Najpierw jednak musi zostać dopuszczony - w większości amerykańskich stanów wciąż nie jest, podobnie jak w Polsce. Z tego względu nie zachęcamy do jego stosowania na własną rękę.

Źródła:

Heles M. et al. Psilocybin prevents chemotherapy-induced peripheral neuropathy through mitochondrial trafficking preservation. Science 393, eaec6116 (2026). DOI: 10.1126/science.aec6116 Kozlov M. Magic-mushroom compound blocks a severe side effect of chemotherapy in mice. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-02744-6