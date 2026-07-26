W skrócie Naukowcy ustalili, że kacheksja nowotworowa to złożone zaburzenie metaboliczne, w którym kluczową rolę odgrywa mózg, reagując na sygnały zapalne, takie jak hormon GDF15 czy cytokina IL-6.

Analiza danych tysięcy pacjentów oraz próbek tkanek pozwoliła badaczom wyróżnić trzy główne typy zespołu wyniszczenia, co w przyszłości umożliwi stosowanie bardziej precyzyjnych terapii.

Testy leku ponsegromab, który neutralizuje hormon GDF15, przyniosły obiecujące efekty; pacjenci przyjmujący najwyższą dawkę zyskali średnio ponad 2 kg w ciągu 12 tygodni.

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Nowe podejścia do leczenia zespołu wyniszczenia nowotworowego

Kacheksja nowotworowa to skomplikowane zaburzenie metaboliczne, powszechnie występujące m.in. przy raku żołądka, trzustki czy płuc, które prowadzi do drastycznej utraty masy mięśniowej i tłuszczowej, stanu zapalnego i spadku apetytu. Wyniszczenie organizmu wywołane czynnikami wywoływanymi przez guzy nie tylko drastycznie obniża jakość życia pacjentów, ale też osłabia skuteczność chemioterapii, zwiększa jej toksyczność i odpowiada za wyższą śmiertelność oraz wzrost kosztów leczenia.

Choć obecnie brak jest zatwierdzonych leków zdolnych całkowicie odwrócić ten proces, a podstawą opieki pozostaje wsparcie żywieniowe, naukowcy intensywnie badają nowe terapie celowane w hamowanie stanów zapalnych i katabolizmu.

Przez dekady specjaliści skupiali się na guzach, zakładając, że usunięcie nowotworu wyeliminuje wyniszczenie. Jak jednak zauważa Andrea Bonetto z University of Colorado Anschutz, choroba ta nie dotyczy jednego genu czy tkanki, lecz polega na złożonej komunikacji między organami. Guz wywołuje stan zapalny, a sygnały kachektyczne rozprzestrzeniają się po organizmie, obejmując m.in. kości, mięśnie, wątrobę, nerw błędny i mózg.

Ten ostatni pełni zasadniczą rolę koordynatora kacheksji. Naukowcy z University of Oklahoma odkrył, że sygnały z guza skłaniają komórki odpornościowe do produkcji hormonu stresu GDF15, który wywołuje uczucie sytości i spadek apetytu. Gdy dociera on do mózgu, ten wysyła sygnał zwrotny, wprawiając w ruch "błędne koło".

Dodatkowo badania na myszach wykazały, że w mózgu podnosi się cząsteczka IL-6, redukując wydzielanie dopaminy - hormonu przyjemności, który pełni jednak znacznie większą rolę w organizmie, o czym pisaliśmy w GeekWeeku. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy zwierzęta nie mają siły do działania. Odkrycie to tłumaczy brak motywacji i wycofanie pacjentów onkologicznych. "To nie tak, że im nie zależy. Jest to częścią choroby" - wyjaśnia dr Adam Kepecs, neuronaukowiec z Washington University w St. Louis.

Naukowcy odkrywają biomarkery kacheksji nowotworowej

Prowadzenie badań klinicznych nad kacheksją u ludzi stanowi ogromne wyzwanie badawcze. Jak zauważa biochemiczka dr Vickie Baracos z University of Alberta w Edmonton, problemem jest m.in. uzyskanie zgód na pobranie próbek tkanek od pacjentów w tak ciężkim stanie, dla których sam udział w badaniu nie niesie bezpośrednich korzyści. Mimo tych trudności zespołowi Baracos udało się pozyskać próbki mięśni brzucha od 84 osób operowanych z powodu raka trzustki lub jelita grubego.

Analiza RNA komórek mięśniowych przyniosła zaskakujący, wyrazisty podział na próbki bez kacheksji i z kacheksją - ta druga wiązała się z głębokimi zmianami w programowaniu komórek, obejmującymi zaburzenia metaboliczne, odpornościowe i sygnałowe. Według badaczki w organizmie chorego dochodzi do uruchomienia stałego programu atrofii mięśni (czyli ich zaniku), który w normalnych warunkach jest tylko krótkotrwałą reakcją na głód lub chorobę.

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Odkrycie molekularnego podłoża kacheksji otwiera drogę do poszukiwania biomarkerów, które ułatwią diagnozę, prognozowanie przebiegu choroby oraz dobór odpowiedniej terapii. Naukowcy mają już na koncie znaczące odkrycia w tym obszarze. Przykładem jest badanie TRACERx pod kierownictwem Mariam Jamal-Hanjani, obejmujące ponad 800 pacjentów z rakiem płuc, które wykazało skomplikowany charakter choroby, w tym wysoki poziom białka GDF15 występującego tylko u części chorych.

Analizy danych CANCAN pod kierownictwem dr. Eda Reznika z Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku na podstawie dokumentacji medycznej prawie 60 tys. pacjentów onkologicznych wykazało z kolei, że typowy profil krwi przy kacheksji obejmuje anemię (niska hemoglobina), oznaki niedożywienia i uszkodzenia wątroby (niska albumina) oraz wysoki poziom stanu zapalnego (IL-6). Ponadto wyższe ryzyko rozwoju kacheksji wykazują guzy z mutacją w genie TP53.

Różne oblicza kacheksji i szansa na precyzyjne leczenie

Naukowcy coraz wyraźniej dostrzegają, że kacheksja nowotworowa nie jest jednakowa u każdego pacjenta. Ze wstępnych ustaleń autorów analizy CANCAN wynikają trzy główne grupy. Pierwszą z nich jest typ metaboliczny z brakiem łaknienia, charakteryzujący się utratą wagi, niskim apetytem i wysoką aktywnością GDF15. Druga grupa to typ zapalny, który wiąże się z silnym stanem zapalnym oraz powiększeniem śledziony i wątroby. Ostatni to typ tkankowy, objawiający się ubytkiem wagi, tłuszczu i mięśni, ale bez towarzyszącej utraty apetytu, zmęczenia czy depresji, przez co pacjenci z tej grupy osiągają zazwyczaj lepsze rokowania. Zdaniem dr. Reznika podział ten wyklucza podejście uniwersalne, sugerując, że każdy podtyp wymaga dedykowanej interwencji medycznej.

Pierwsze ukierunkowane leki są już w fazie testów. W badaniu klinicznym II fazy z 2024 r. koncern Pfizer przetestował ponsegromab - przeciwciała neutralizujące GDF15 na grupie 187 osób z zespołem wyniszczenia. Pacjenci przyjmujący najwyższą dawkę leku zyskali średnio ponad 2 kg w ciągu 12 tygodni, a w grupie placebo odnotowano spadek wagi. U pacjentów odnotowano też poprawę apetytu i większą aktywność fizyczną.

Efekt może wydawać się spektakularny, jednak część lekarzy zaleca ostrożność, bowiem mechanizmy GDF15 nie są jeszcze dostatecznie poznane, a w przeszłości wiele obiecujących leków odpadało na ostatnich etapach badań. Trzeba więc zaczekać na to, co przyniesie III faza badań ponsegromabu. Wielu chorych na raka i ich bliskich właśnie z tym preparatem wiąże ogromne nadzieje.

Źródła:

Dance A. New hope in the fight against cachexia - cancer's deadly co-conspirator. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-02228-7 Groarke J. D. et al. Ponsegromab for the Treatment of Cancer Cachexia. N Engl J Med (2024). DOI: 10.1056/NEJMoa2409515 Ni J., Zhang L. Cancer Cachexia: Definition, Staging, and Emerging Treatments. Cancer Management and Research (2020). DOI: 10.2147/CMAR.S261585



