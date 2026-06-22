Przeszczep płuc u chorego na HIV. Sukces zespołu z Uniwersytetu Nowojorskiego

Po raz pierwszy osoba z ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) otrzymała przeszczep płuc od dawcy, który także był nosicielem tego wirusa. Operacja daje nową nadzieję pacjentom potrzebującym przeszczepu płuc, gdyż otwiera grupę potencjalnych dawców, którzy wcześniej nie kwalifikowali się do tego celu.

- To przełomowy moment dla społeczności osób zakażonych wirusem HIV i stanowi prawdziwy postęp w dążeniu do zapewnienia równości w zakresie przeszczepów narządów - powiedziała dr Sapna Mehta, dyrektorka kliniczna Instytutu Transplantologii Langone na Uniwersytecie Nowojorskim i współautorka protokołu badawczego, zatwierdzonego przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA), który umożliwił tę skomplikowaną procedurę.

- Chociaż te przeszczepy są nadal dozwolone tylko w ramach określonych protokołów badawczych, oznacza to rozszerzenie możliwości dla osób potrzebujących narządu ratującego życie - dodała.

Pionierska operacja podwójnego przeszczepu

21 marca Bertrand Nelson, 56-letni mieszkaniec New Jersey żyjący z HIV od ponad dwóch dekad, przeszedł pierwszy na świecie podwójny przeszczep płuc i wątroby od zmarłego dawcy, który również był zakażony HIV. W 2000 roku zdiagnozowano u Nelsona nie tylko HIV, ale także sarkoidozę, która później zaatakowała płuca i wątrobę. Niedawna operacja zakończyła się sukcesem i mężczyzna kilka tygodni temu wrócił do domu.

Nelson po raz pierwszy od czterech lat nie korzysta już z tlenu i wraca do formy po latach ograniczonej sprawności ruchowej. Mówi, że cieszy się z przeszczepu, przede wszystkim dlatego, że chce przeciwdziałać stygmatyzacji, z jaką borykają się osoby żyjące z HIV. Jest również wdzięczny swojemu dawcy i jego rodzinie.

Nowa era transplantologii. Udany przeszczep płuc od dawcy z HIV daje szansę kolejnym pacjentom

Operacja była możliwa dzięki ustawie o równości w dostępie do narządów w kontekście HIV (HOPE), która została uchwalona w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku. Zezwala ona osobom zakażonym HIV na oddawanie narządów innym osobom zakażonym - wcześniej było to przestępstwem.

Do tej pory przeszczepiane były nerki i wątroby, ponieważ transplantacje serca i płuc uważano za zbyt ryzykowne. To dlatego pionierska operacja przeszczepu płuc jest takim sukcesem.

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