Karl ma szarego pręgowanego kota o imieniu Luna. Jeśli to właśnie jego pyszczek zobaczy jako pierwszy po przebudzeniu, przez resztę dnia może dostrzegać charakterystyczne cechy zwierzęcia na ludzkich twarzach. Chodzi między innymi o migdałowy kształt oczodołów, powiększone źrenice czy pręgi.

Zjawisko nie ogranicza się przy tym do osób spotykanych na żywo. Podobne zniekształcenia pojawiają się również podczas oglądania ludzkich twarzy w internecie. Mechanizm może działać także odwrotnie, tzn. jeśli pierwszą twarzą zobaczoną danego dnia będzie twarz człowieka, jej charakterystyczne elementy mogą później przenosić się na kolejne osoby, a nawet na pyszczek Luny.

Przypadek Karla opisano w czasopiśmie naukowym "Cortex". Jak możemy w nim przeczytać, mężczyzna doświadcza dwóch powiązanych ze sobą zaburzeń percepcji. Pierwszym jest palinopsja, czyli zjawisko polegające na utrzymywaniu się lub ponownym pojawianiu obrazów wcześniej widzianych obiektów. Drugim jest prosopometamorfopsja (PMO), która powoduje zniekształcenia ludzkich twarzy.

Operacja mózgu mogła zmienić sposób, w jaki widzi twarze

Problemy Karla rozpoczęły się około dwóch lat temu, po operacji, podczas której usunięto część prawego płata skroniowego jego mózgu. Zabieg był konieczny ze względu na malformację tętniczo-żylną, czyli nieprawidłowe połączenie naczyń krwionośnych, które w niektórych przypadkach może doprowadzić do krwawienia w mózgu.

Jest to o tyle istotne, że prawy płat skroniowy odgrywa ważną rolę w przetwarzaniu informacji dotyczących twarzy. Naukowcy podejrzewają zatem, że zmiany w tym obszarze mogły przyczynić się do nietypowych doświadczeń mężczyzny. Brad Duchaine, profesor i kierownik katedry nauk psychologicznych i mózgowych w Dartmouth oraz główny autor publikacji, zwraca zaś uwagę, że przypadek Karla pokazuje, jak pojedyncze elementy zapamiętanych twarzy mogą wpływać na bieżące postrzeganie innych osób.

Nie jest to zresztą pierwszy opis podobnego zjawiska. Badacze przypominają publikację z 1986 roku, w której opisano kobietę po udarze. Po zobaczeniu pudla siedzącego na kolanach jednego z pasażerów autobusu zaczęła ona dostrzegać jego twarz na wszystkich pozostałych osobach. W przypadku Karla mechanizm jest jednak nieco inny - nie przenosi on całych twarzy, lecz tylko ich wybrane cechy.

Sztuczna inteligencja pomaga pokazać, co widzi pacjent

Jednym z ciekawszych elementów badań było wykorzystanie sztucznej inteligencji do stworzenia wizualizacji zaburzeń Karla. Duchaine przygotował najpierw prosty szkic przedstawiający zniekształconą twarz, a następnie wykorzystał duży model językowy, aby nadać ilustracji bardziej realistyczny wygląd. Gotowy obraz pokazano pacjentowi, który wspólnie z naukowcem uczestniczył w kolejnych poprawkach. W ten sposób powstał zestaw ilustracji dołączonych do publikacji.

Badacze podkreślają, że takie podejście może mieć znacznie większe znaczenie niż samo zilustrowanie nietypowego przypadku. Dzięki AI pacjenci mogą dokładniej pokazać lekarzom, jak postrzegają rzeczywistość, co ułatwia analizowanie objawów i poszukiwanie sposobów radzenia sobie z nimi. Obrazy mogą też pomóc wytłumaczyć problem rodzinie i znajomym.

Zespół Duchaine'a od lat bada prosopometamorfopsję i skontaktował się już z ponad 250 osobami doświadczającymi podobnych zniekształceń twarzy. Naukowiec zwraca uwagę na poważny problem - niektórzy pacjenci są błędnie uznawani za osoby z zaburzeniami psychicznymi. Zdarzało się nawet, że przepisywano im leki przeciwpsychotyczne, choć źródłem ich doświadczeń były problemy z percepcją wzrokową. To pokazuje, jak ważne jest właściwe rozpoznanie takich przypadłości.