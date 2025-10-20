W skrócie Wczesna ekspozycja niemowląt na orzeszki ziemne może znacząco zmniejszyć ryzyko rozwoju alergii pokarmowej.

Badania przeprowadzone w ciągu ostatniej dekady pokazują, że zapadalność na alergię na orzeszki u dzieci do 3 lat zmalała nawet o 40%.

Mimo pozytywnych efektów wciąż nie wszyscy lekarze i rodzice stosują się do zaleceń dotyczących wczesnego wprowadzania tego alergenu.

Jak zapobiec alergii na orzeszki? Klucz to wczesna ekspozycja

Ekspozycja na potencjalny alergen w bardzo młodym wieku może zapobiec rozwojowi alergii. Tak sugerowali naukowcy w artykule z 2015 roku, opisującym badanie "Learning Early About Peanut Allergy (LEAP)". Po upływie dekady czas zrewidować, czy ich zalecenia okazały się słuszne. Nowe badanie z 2025 roku wzięło pod lupę alergię na orzeszki ziemne - należące obok mleka krowiego, pszenicy, jajek, soi, ryb, skorupiaków i orzechów do najpopularniejszych alergenów.

O ile to poprzednie badanie alarmowało o podwojeniu liczby przypadków alergii wśród dzieci w ciągu poprzedzającej je dekady, o tyle 10 lat po wdrażaniu jego zaleceń udało się powstrzymać rozwój alergii u części dzieci. Szacuje się, że dzięki wystawieniu 4-miesięcznych niemowląt na kontakt z produktami zawierającymi orzeszki ziemne (fistaszki) blisko 60 tysięcy dzieci nie nabyło alergii.

To nowe odkrycie zostało opisane dziś (20 października) w artykule na łamach prestiżowego "Pediatrics". Badanie przeprowadził zespół pod kierownictwem dr. Davida Hilla z Children's Hospital of Philadelphia. Naukowcy przeanalizowali diagnozy alergii pokarmowych u dzieci przed, w trakcie i po wprowadzeniu wspomnianych wcześniej zaleceń.

To odkrycie przyniosło realną poprawę. Eksperci wyjaśniają, co dalej

Dzięki tej ekspozycji na orzeszki ziemne przez ostatnią dekadę zapadalność na alergię u dzieci do 3 lat spadła o 27% w 2015 roku i o 40% po rozszerzeniu wspomnianych zaleceń dwa lata później. Mimo to nie udało się jeszcze zatrzymać wspomnianego trendu wzrostowego, który odnotowano w latach 2005-2015. Alergia pokarmowa nadal dotyka 8% dzieci w Stanach Zjednoczonych, z czego 2,2% to uczulenie na orzeszki ziemne.

Na ile skuteczna jest ta praktyka prewencyjna? W 2015 r. szacowano, że dzięki niej ryzyko zapadalności na alergię maleje o 80%, zaś późniejsza analiza z 2017 r. wykazała, że ta "ochrona" trwa u 70% dzieci przynajmniej do okresu dojrzewania. Nowe dane są nieco mniej optymistyczne, jednak należy wziąć też pod uwagę, że nie wszyscy zastosowali się do wspomnianych zaleceń. Te praktyki wdrożyło tylko ok. 65% alergologów i 29% pediatrów - według danych z ankiety z 2017 r.

"To jeden z pierwszych raportów, które sugerują, że odkrycia z badań klinicznych i następujące po nich zalecenia dotyczące wczesnego wprowadzenia alergenu mogą przekładać się na znaczące, realne skutki" - piszą autorzy nowego badania. Co dalej? Pozostaje liczyć, że dzięki tej głośnej publikacji więcej lekarzy i rodziców zacznie stosować się do zaleceń, dzięki czemu można będzie w dużym stopniu zapobiec alergii, jej uciążliwym reakcjom i odczulaniu.

