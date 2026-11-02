Gruczolakorak przewodowy trzustki (PDAC), najczęstsza postać raka tego narządu, należy do szczególnie trudnych w leczeniu nowotworów. Jednym z powodów jest jego charakterystyczna budowa. Większość masy guza stanowi gęsta tkanka łączna, tworzona między innymi przez fibroblasty związane z nowotworem (CAF).

Rozrastająca się tkanka i produkowane przez nią włókna kolagenowe przyczyniają się do zapadania naczyń krwionośnych. W rezultacie guz ma stosunkowo niewiele sprawnych naczyń, a komórki nowotworowe funkcjonują w środowisku o ograniczonym dostępie do składników odżywczych. Jak w takich warunkach zdobywają substancje niezbędne do przeżycia i namnażania się?

Badacze wykazali, że wykorzystują do tego otaczające je fibroblasty. Komórki te pobierają z krwiobiegu lipidy, w tym cholesterol, a następnie przekazują je komórkom nowotworowym. W ten sposób guz zyskuje dodatkowe źródło składników potrzebnych do wzrostu, mimo ograniczonego zaopatrzenia w krew.

Rak przejmuje fragmenty błon innych komórek

Naukowcy odkryli, że transfer lipidów odbywa się dzięki procesowi nazywanemu trogocytozą. Polega on na przejmowaniu przez jedną komórkę niewielkich fragmentów błony komórkowej innej. Kluczową rolę w tym mechanizmie odgrywa białko ANO6, nazywane również anoctaminą 6, które uczestniczy w przygotowaniu błony fibroblastu do przekazania jej fragmentów.

Jak ustalili badacze, komórki nowotworowe i fibroblasty tworzą bezpośrednie kontakty przypominające synapsy. Wywołują one napływ jonów wapnia do fibroblastów przez kanały Orai. To aktywuje ANO6 i prowadzi do pojawienia się fosfatydyloseryny na zewnętrznej powierzchni błony komórkowej. Zmiana ta inicjuje trogocytozę, umożliwiając przekazywanie lipidów do komórek nowotworowych. W ten sposób guz wykorzystuje otaczającą go tkankę jako swoisty system zaopatrzenia.

Ten sam mechanizm osłabia odporność organizmu

Odkrycie ma jednak drugi, równie istotny wymiar. Okazuje się, że mechanizm zależny od ANO6 może pomagać nowotworowi nie tylko zdobywać składniki odżywcze, ale również unikać ataku układu odpornościowego. Fibroblasty związane z guzem nawiązują bezpośredni kontakt z cytotoksycznymi limfocytami T, czyli komórkami odpornościowymi zdolnymi do rozpoznawania i niszczenia komórek nowotworowych.

Podczas tych interakcji limfocyty również przejmują fragmenty błon fibroblastów, a wraz z nimi cholesterol. Jego nadmierne gromadzenie się w mikrośrodowisku guza może prowadzić do wyczerpania limfocytów T. W takim stanie komórki odpornościowe tracą część swojej zdolności do zwalczania nowotworu. Rak zyskuje więc podwójną korzyść - otrzymuje lipidy potrzebne do wzrostu, a jednocześnie osłabia mechanizmy, które mogłyby go powstrzymać.

Byliśmy zaskoczeni, że ten sam mechanizm komórkowy może przynosić guzowi podwójną korzyść: dostarczać komórkom nowotworowym lipidy, a jednocześnie osłabiać limfocyty T zwalczające raka

Blokowanie białka spowalnia wzrost guzów

Badacze postanowili sprawdzić, czy przerwanie tego mechanizmu może ograniczyć rozwój nowotworu. Wykorzystali do tego modele mysie oraz dwa związki chemiczne, takimi jak niklozamid i klofazymina, które w przeprowadzonych eksperymentach hamowały aktywność zależną od ANO6. Rezultaty były obiecujące, masa guzów istotnie się zmniejszyła, a niklozamid ograniczył ponadto przekazywanie cholesterolu do komórek nowotworowych.

Zablokowanie ANO6 zmniejszyło również gromadzenie się cholesterolu w limfocytach T naciekających guz i poprawiło wskaźniki ich aktywności. Oznacza to, że oddziaływanie na jedno białko może potencjalnie zakłócić dwa mechanizmy wspierające rozwój raka trzustki, dostarczanie mu składników odżywczych i tłumienie odpowiedzi immunologicznej. Badacze przypuszczają, że mechanizm ten może mieć znaczenie również w przypadku innych trudnych do leczenia nowotworów, ale wymaga to potwierdzenia w kolejnych badaniach.