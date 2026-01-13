Spis treści: Jak nie zarazić się grypą od domowników? Umieścili w pokoju chorych na grypę i zdrowych. Nikt się nie zaraził Szczyt zachorowań na grypę w Polsce. Jak zapobiegać infekcjom?

Jak nie zarazić się grypą od domowników?

Wirus grypy przenosi się drogą kropelkową, a chory zaraża nawet 1 dzień przed wystąpieniem objawów i 3-7 dni po ich wystąpieniu, a u dzieci okres ten może być dłuższy. Zarazić się można zarówno wtedy, gdy znajdujemy się w pobliżu chorego, który mówi, kaszle i kicha, a także dotykając klamek i przedmiotów, na który wirus mógł przenieść się od chorego. Aby zatem nie zarazić się grypą od domowników, najlepiej jest minimalizować swoją ekspozycję na patogen poprzez unikanie kontaktu z chorym, stosować maseczki, dezynfekować powierzchnie i często myć ręce. Warto też zaszczepić się przeciw grypie i przez cały rok wzmacniać swoją odporność.

Czy jednak każde przebywanie w towarzystwie chorego na grypę musi zakończyć się zarażeniem? Nowy eksperyment naukowy pokazał, że nie. W jego ramach chorzy pacjenci spędzili kilka dni w pomieszczeniu wraz ze zdrowymi ochotnikami i nikt się nie zaraził. Może to wydawać się szokujące, ale udało się to osiągnąć dzięki staraniom badaczy. Zalecili oni mianowicie ograniczenie kaszlu, a także porządne wietrzenie pomieszczeń. Dzięki temu w powietrzu latało mniej wirusa, co zmniejszało ryzyko zarażenia nawet przy bliskim kontakcie.

Autorzy badania z University of Maryland sądzą również, że dużą rolę mógł odegrać wiek badanych. W codziennych warunkach osoby w średnim wieku są mniej narażone na zarażenie się grypą niż młodsze osoby. W jakich dokładnie warunkach przebiegało to badanie i jakie wnioski z niego płyną?

Umieścili w pokoju chorych na grypę i zdrowych. Nikt się nie zaraził

W badaniu wzięli udział studenci college'u, już zarażeni grypą, których umieszczono w pokoju hotelowym wraz z 11 ochotnikami - dorosłymi w średnim wieku. Jest to w zasadzie pierwsze takie kontrolowane badanie kliniczne dotyczące przenoszenia się grypy drogą powietrzną od pacjentów, którzy zarazili się w naturalny sposób, na osoby zdrowe. Dotychczas prowadzono jedynie badania z celowym zarażaniem w laboratorium.

Wiele naukowców uważa, że głównym medium rozprzestrzeniania się grypy jest powietrze. To badanie pokazało jednak, że przy zachowaniu środków ostrożności, przy unikaniu kaszlania i mocnym wietrzeniu pomieszczenia, można zminimalizować ryzyko infekcji praktycznie do zera. Choć było to badanie kliniczne przeprowadzone przez naukowców z renomowanych instytutów, to zdają sobie oni sprawę, że potrzeba jeszcze więcej mocnych dowodów z randomizowanych badań.

Szczyt zachorowań na grypę w Polsce. Jak zapobiegać infekcjom?

Zarówno to badanie, jak i jego ewentualne replikacje w innych konfiguracjach i na większych próbach, mogą przyczynić się do opracowania nowych wytycznych, np. dla budynków użyteczności publicznej, zwłaszcza w sezonie nasilonych zachorowań na grypę, które pozwolą zmniejszyć współczynnik zachorowalności w społeczeństwie.

Wnioski z niego płynące można jednak wykorzystać w praktyce już teraz. Szczyt zachorowań na grypę w Polsce przypada bowiem na okres od stycznia do marca, a sezon grypowy trwa od ok. października do przełomu kwietnia lub maja. W szczycie sezonu w Polsce infekcję łapie nawet 300 tys. osób tygodniowo, a rocznie liczba przypadków sięga nawet 2 mln. Na co warto zwrócić uwagę, aby się pośród nich nie znaleźć?

"Przebywanie blisko, twarzą w twarz z innymi ludźmi wewnątrz pomieszczeń, gdzie powietrze się nie rusza, wydaje się najbardziej ryzykowną rzeczą - i jest czymś, co robimy bardzo często. Nasze wyniki sugerują, że przenośne oczyszczacze powietrza, które nie tylko oczyszczają powietrze, ale i je mieszają, mogą być bardzo pomocne. Ale jeśli jesteście naprawdę blisko i ktoś kaszle, najlepszym sposobem na pozostanie bezpiecznym jest założenie maseczki, zwłaszcza N95" - wyjaśnia dr Donald K. Milton, jeden z autorów badania.

Źródło: Jianyu Lai, Hamed Sobhani, Kristen K. Coleman, S.-H. Sheldon Tai, Filbert Hong, Isabel Sierra Maldonado, Yi Esparza, Kathleen M. McPhaul, Shengwei Zhu, Don L. DeVoe, Justin R. Ortiz, Shuo Chen, Temima Yellin, Juan Manuel Carreno, Florian Krammer, Benjamin J. Cowling, Aubree Gordon, Wilbur H. Chen, Jelena Srebric, Donald K. Milton. Evaluating modes of influenza transmission (EMIT-2): Insights from lack of transmission in a controlled transmission trial with naturally infected donors. PLOS Pathogens, 2026; 22 (1): e1013153 DOI: 10.1371/journal.ppat.1013153

