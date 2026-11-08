Najnowsze szacunki WHO opublikowane w czasopiśmie "The Lancet Global Health" powstały na podstawie setek badań populacyjnych przeprowadzonych w 140 krajach i terytoriach. Łącznie objęły one ponad 3,2 mln nastolatków. Za aktywność fizyczną uznano co najmniej 60 minut umiarkowanego lub intensywnego wysiłku dziennie. Tymczasem jedna czwarta badanych nie zaliczyła ani jednego takiego dnia w ciągu całego tygodnia.

Dziewczęta ruszają się jeszcze mniej

Średnio młodzi ludzie deklarowali aktywność przez zaledwie 2,7 dnia w tygodniu. Tylko 14 proc. nastolatków podejmowało odpowiednio intensywny wysiłek każdego dnia. Szczególnie niepokojąca jest różnica między płciami, bo w przypadku dziewcząt aż 28 proc. nie miało ani jednego aktywnego dnia, podczas gdy wśród chłopców odsetek ten wynosił 22 proc.

Różnice widać również w codziennych nawykach. Aktywność przez wszystkie siedem dni tygodnia deklarowało zaledwie 11 proc. dziewcząt i 17 proc. chłopców. Według WHO problem utrzymuje się od lat, a w ciągu ostatnich 15 lat nie udało się osiągnąć praktycznie żadnej istotnej poprawy.

Brak ruchu to nie tylko problem z kondycją

WHO przypomina, że niedostateczna aktywność fizyczna zwiększa ryzyko chorób serca, cukrzycy typu 2 oraz niektórych nowotworów. Nawyki wypracowane w młodości mogą mieć znaczenie dla zdrowia również w dorosłym życiu, dlatego brak ruchu wśród nastolatków nie jest wyłącznie kwestią gorszej kondycji czy nadmiernego czasu spędzanego przed ekranem.

Skala problemu mocno różni się w zależności od kraju. W Namibii, Nepalu i na Filipinach aż 40 proc. nastolatków nie deklarowało żadnego aktywnego dnia w tygodniu. Z drugiej strony w Bangladeszu i Serbii ponad 30 proc. młodych ludzi podejmowało aktywność fizyczną każdego dnia.

WHO zwraca uwagę, że za brak ruchu nie odpowiadają wyłącznie indywidualne wybory nastolatków, ponieważ znaczenie ma również otoczenie, w którym dorastają. Bezpieczne chodniki i ścieżki rowerowe, dostęp do boisk, parków i miejsc rekreacji mogą ułatwiać codzienną aktywność. Istotne są także warunki w szkołach, społeczne nawyki oraz styl życia coraz mocniej skupiony wokół ekranów.

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus podkreśla, że rozwiązaniem nie jest po prostu nakłanianie młodych ludzi do większego wysiłku. Potrzebne są takie szkoły, ulice i społeczności, w których ruch, zabawa i sport będą bezpieczną oraz naturalną częścią codzienności.