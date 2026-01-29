Dotychczas chemioterapia z użyciem TMZ była obarczona ciężkimi skutkami ubocznymi, bo toksyczny lek działał ogólnoustrojowo, niszcząc także zdrowe komórki. Badacze z UJ zaprojektowali jednak biopolimerowy nośnik, który dostarcza lek lokalnie i stopniowo, eliminując konieczność jego cyrkulacji w całym organizmie.

Zależało nam, by temozolomid trafiał dokładnie tam, gdzie powinien - do tkanki objętej nowotworem, z pominięciem krążenia ogólnego. Dzięki temu lek działa skuteczniej i bezpieczniej

Hydrożel, który dostarcza lek prosto do guza

Nowy system nośników to biokompatybilny hydrożel zbudowany z żelatyny, chitozanu i kwasu hialuronowego - materiałów znanych z właściwości gojących, przeciwzapalnych i adhezyjnych. Po podaniu ulega biodegradacji, a zawarty w nim lek uwalnia się powoli, bez ucisku na tkanki i bez efektu masy.

Na fotografii stoją od lewej współtwórczynie technologii: mgr Aleksandra Krajcer, dr n med. Ewelina Grzywna (z tyłu), dr Alicja Hinz (z przodu), dr hab. Joanna Lewandowska-Łańcucka, prof. UJ, dr hab. Monika Bzowska, prof. UJ. CITTRU/dr Beata Wyżga materiały prasowe

W badaniach laboratoryjnych hydrożel wykazał 90-proc. skuteczność w hamowaniu podziału komórek glejaka, jednocześnie pozostając obojętny dla zdrowych tkanek. To pozwala myśleć o nim jako o nośniku nowej generacji - inteligentnym, precyzyjnym i bezpiecznym.

Przez nos prosto do mózgu

Opracowany preparat można też aplikować donosowo, w formie żelowego aerozolu. Lek dociera wtedy do mózgu przez zakończenia nerwów węchowego i trójdzielnego, omijając barierę krew-mózg, która od dekad stanowiła przeszkodę w terapii nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.

Donosowa droga podania jest nieinwazyjna i bezpieczna. Nasz nośnik przylega do błony śluzowej, dzięki czemu działa dłużej i skuteczniej

Od laboratorium do kliniki

Technologia jest obecnie objęta zgłoszeniami patentowymi, a jej komercjalizacją zajmuje się Centrum Transferu Technologii CITTRU. Zespół prowadzi rozmowy z firmami biomedycznymi w sprawie rozpoczęcia badań klinicznych.

Jesteśmy na etapie, w którym konieczne jest zaangażowanie partnerów przemysłowych. Wierzymy, że opracowane przez nas rozwiązanie stanie się w przyszłości częścią standardowej terapii glejaków

Nowa metoda z UJ może stać się realną alternatywą dla tradycyjnej chemioterapii - nie zastępując jej, lecz uzupełniając i łagodząc jej toksyczne skutki. To kolejny dowód na to, że innowacje z polskich laboratoriów coraz częściej przesuwają granice współczesnej medycyny.

